原标题：让香港成为中外文化交流的桥头堡

香港是中国国际化程度最高的城市之一。背靠祖国，面向世界，得天独厚的区位优势和“一国两制”的制度优势，让香港成为中外文化交流的桥头堡。东西方文化在这里碰撞融合，写下了一个个传奇。来自世界各地的人才在这里交流合作，让“香港制造”的影视、动漫、流行歌曲等风靡亚洲。

为支持香港提升自身竞争优势，融入国家发展大局，“十四五”规划明确提出,支持香港发展中外文化艺术交流中心。而《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》更是为香港的文化发展、非遗保护以及香港与内地的文化交流合作提供了具体而实在的政策支持。如何看待香港文化艺术事业面临的发展机遇？香港文化艺术界又该如何把握这种机遇？8月21日，记者采访了中国传媒大学文化发展研究院院长、文化和旅游部“十四五”规划专家委员会专家范周。

记者：“十四五”规划提出，支持香港发展中外文化艺术交流中心，这将为香港的文化艺术事业带来怎样的发展机遇？

范周：支持香港发展中外文化艺术交流中心，这是在建设文化强国背景下赋予香港的全新定位，以期香港更好地融入新时代国家发展大局。香港作为中西方文化交汇地，传统文化底蕴深厚，洋溢着中西文化荟萃的氛围。在香港建设中外文化艺术交流中心，既能够挖掘香港自身的文化特质，促进中华文化在香港传承和弘扬，增强香港市民对民族文化的认同感，也有利于借助香港国际化的平台，依托其国家文化窗口和交易中心的地位传播推广中华文化，外向辐射我国的文化软实力。

“十四五”规划对香港建设中外文化艺术交流中心进行谋划，在政策层面为香港文化艺术事业发展带来了重大发展机遇。一方面，能够提升香港市民的文化自信，加强他们与内地民众的情感融通，有利于挖掘、提纯、展示中华优秀传统文化的当代价值；另一方面，在推动香港文化艺术及相关产业发展的同时，能够助力中华文化传播，向世界讲好“中国故事”。

记者：香港处于东西方文化的交汇点，香港如何更好利用自身优势，向世界讲好“中国故事”、传播中华优秀传统文化?

范周：香港在向世界讲好“中国故事”、传播中华优秀传统文化方面具有得天独厚的优势。在我看来，具体可以从以下两个方面开展工作：

一方面，香港可以充分发挥“一国两制”的制度优势以及中西文化交汇的文化优势，精准获取内地资讯，并以国际媒介的运作方式与海外接轨，提升“中国故事”的国际传播力。

另一方面，香港可以利用自身国际金融商贸中心的区位优势，将中华优秀传统文化贯穿在国际金融商贸中心建设的方方面面，在传承和弘扬的过程中提升中华文化的影响力。

记者：“十四五”规划提出，加强宪法和基本法教育、国情教育，增强港澳同胞国家意识和爱国精神。为增强香港社会尤其香港青少年的国族认同和爱国精神，在文化艺术方面，香港可以做哪些工作?

范周：我认为可以从以下几个方面推动这方面的工作。

一是部署弘扬优秀传统文化工作，在学校教育中通过设置中华文化课程，开展传统文化活动进校园等，让广大青少年通过学习中华优秀传统文化，增强民族自豪感，提升民族自信心，进而凝聚起爱国共识。

二是香港民间文化艺术团体可以开展各种丰富多彩的文化活动，弘扬中华优秀传统文化，积极引导青少年全面了解祖国的历史和国情。

三是面向粤港澳大湾区，丰富大湾区青少年文化培育和交流计划，加强粤港澳三地青少年之间的联系，为粤港澳青年在文化和旅游领域创业、就业、实习提供便利，搭建平台。同时，依托重点项目，为粤港澳三地的文化艺术交流项目提供专门场地，助力香港优秀文化作品在内地进行展示，并推动艺术成果的转化。

（记者 韩业庭）

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