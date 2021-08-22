孟繁华

习近平总书记指出，学习是立身做人的永恒主题，也是报国为民的重要基础。学习是一辈子的事情，只有在学习中不断感悟人生、提升境界，才会使自己变得更加充实、更加睿智。对广大学生来说，从学校毕业只是人生漫长学习过程中的一小步。要矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生，把学习作为一种责任、一种爱好、一种健康的生活方式、一种贯穿人生旅途的生活方式，做到重学、好学、乐学。

要做一名善于反思的学习者。“古之学者为己，今之学者为人”，学习的目的归根结底在于“学以成己”。应将学习与人生的目的，安放在对自我完善的不断追求之上，让作为生活方式的学习真正成为生活与工作的底色。面对纷繁复杂、不确定性日益凸显的世界，唯有通过主动的、反思性的学习，才能去探索自我，塑造更加深刻丰盈的灵魂；去探知世界，发现更加深邃广袤的天地；去探享未来，创见更加深醇美好的生活，进而达到“学而时习之，不亦乐乎”的人生境界。

要做一名赋能升级的学习者。当今世界，知识经济兴起，大数据、人工智能等新一代信息技术飞跃发展，深刻改变了人们的生活方式、交往方式和学习方式。知识迭代更新的速度日新月异，学习稍有懈怠，就会落伍于时代。如果说每个人的人生就像一个圆，那么学习就是半径，半径越大，拥有的人生就越广阔、越丰富。对于广大毕业生来说，毕业离校，结束的只是作为“学生”的身份，并非“学习”的行为。面对层出不穷的各种新知识、新情况、新事物，必须时刻增强知识更新的紧迫感，努力摆脱传统的学习方式，不断拓展学习的视野和疆界，提升学习的效率和效能。唯如此，才能在未来的人生道路上不断赢得主动、赢得优势。

要做一名深学笃行的学习者。学习的根本目的在于实践。“为学之实，固在践履。苟徒知而不行，诚与不学无异。”知识要转化为人们的能力和素养，就必须躬身实践，在实践中砥砺才干、增长本领，不断实现螺旋式上升。要坚持知行合一，不要以知代行，夸夸其谈却无务实举措；也不要以行取代知，不求根务本，否则无法达成理论与实践的辩证统一。

人生的黄金时期在青年，青年人选择了学习，就是选择了进步。期待更多的青年人将学习作为一辈子的事，在学习中不断感悟人生、提升境界，让勤奋学习、终身学习成为人生远航的不竭动力。

（作者为首都师范大学校长）

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)