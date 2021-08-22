本报记者 丁雅诵 吴 月

四川省华蓥市双河第二中学开办体育托管班，学生在踢足球。

新华社记者 周松林摄

上图：江西省吉安市北门小学组织学生走进长塘镇陈家村，体验农事劳动。

李 军摄（人民视觉）

下图：安徽省淮北市郭王小学暑托班上，学生们在跳绳。

万善朝摄（人民视觉）

编者按：这个暑假，不少中小学生和家长发现，学校布置的作业有了很大变化：书面作业少了，体育锻炼、劳动实践等类型的作业多了；机械性作业少了，实践性、探究性作业多了。“作业越来越有意思”成为许多学生的切身感受。

特色暑假作业的背后，凝聚了教师在作业设计中的智慧和心血，更折射出德智体美劳全面发展的育人理念。本期周刊，我们选取一些学校的特色暑假作业，共同感受学生们在作业中收获的成长。

更“走心”的作业

采访身边的优秀共产党员

8月15日

今年暑假，学校布置了一项特殊的作业：采访身边的优秀共产党员。今天上午9点，我来到郑丽芳老人家，她就是我要采访的党员。

郑丽芳曾是辽河油田第一支女子钻井队指导员，她向我讲述了当年的故事。她和队员们曾每天三班倒，埋头苦干、奋力拼搏，完成钻井进尺8万多米。

我问郑丽芳老人，面对困难时，怎样才能坚持下去。她说：“舍小家、顾大家，吃苦在前、享乐在后，我是一名共产党员，就应该这样做。”听到这样的回答，我深受感动。

采访虽然结束了，但我的心情久久不能平静。作为石油人的后代，我要发扬红色传统，赓续精神血脉，努力成长为国家的栋梁之材。

北京一零一中学初一14班亓子航

今年暑假，北京一零一中学的学生们都要完成几份“红色作业”：给革命先烈写一封信，想象与他们对话；开展一次“红色”志愿服务，如参与“红色心声”志愿讲解队；观看《觉醒年代》等影视作品，或阅读《论持久战》等推荐书目……

“学校学生发展中心充分调动各年级组、学科组优势资源，老师们在会商学情后，为学生设计了丰富的‘红色作业’。”北京一零一中学学生处主任郭院丽介绍，开学后，学校还将对作业进行综合评审，并组织开展优秀作业展览展播。

今年是中国共产党成立100周年。怎样用孩子们喜闻乐见的方式，让思想政治教育入脑入心？怎样设计形式丰富的暑假作业，引领学生传承发扬党的优良传统，从党史中汲取智慧和力量？不少学校做出探索。

江苏南京市科睿小学号召学生打卡南京本地红色地标，点亮红色场馆，走进一段历史时光，聆听一个红色故事；广东惠州市下角小学布置“绘画爱国情”作业，让学生用画笔展现身边的变化，感悟国家的发展；重庆市鲁能巴蜀中学要求学生拟定一份“红色之旅”计划书，在梳理革命圣地的过程中，加深对党史的理解……

“利用假期完成‘红色作业’，让学生在‘学党史、知党情、感党恩、跟党走’的实践活动中接受教育、增长才干，需要学校的精心布置、家长的协同配合、全社会的共同参与。思政教育只有与时俱进，不断增强亲和力和针对性，才能激荡起青春正能量，让红色基因代代相传。”郭院丽表示。

更“健康”的作业

每天锻炼一小时

8月5日

我使用学校体育云课堂平台已经400多天了。暑假期间，我可以在平台上练习跳绳、深蹲、开合跳、波比跳等，完成体育作业。平台还会根据我的动作影像计数、打分，今天我练习了跳绳，一分钟跳了175个！

我最喜欢的运动是篮球，但投篮命中率不高。篮球老师提醒我说，我的手臂力量太弱，需要加强手臂力量的锻炼。我在体育云课堂平台上发现跪姿俯卧撑可以锻炼手臂力量，就特别加强了这方面的练习。以前我每天做3组，暑假期间增加到10组。最近我和爸爸打篮球时发现，我的投篮命中率大大提高了！等到开学，我要和篮球队的小伙伴们比一比。

华东师范大学附属紫竹小学二年级一班孙清宇

与孙清宇一样，“每天锻炼一小时”是华东师大附属紫竹小学全体学生的暑假体育作业。校长张计蕾介绍，学校的智能化平台开辟了体育云课堂，可以依据学生的运动影像计数，还会通过语音提示帮助同学们把动作做到位。“学生们可以查看自己的运动数据、挑战排名靠前的同学，大家自觉锻炼、主动加练的热情被激发出来。”张计蕾说。

教育部等15部门今年印发的《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》提出，要全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度。根据要求，这个夏天，体育作业成为各校的“标配”。

“体育作业不只是体能练习，要重视体育的育人价值。”在北京市朝阳区教育科学研究院正高级教师孙卫华看来，让体育作业落到实处，需要精心的作业设计。“好的体育作业应该让学生想运动、爱运动，并且能够帮助学生坚持下去，养成爱好与习惯。”

注重因地制宜，山东昌乐县特师附属小学的体育老师设计了在家中可以完成的体育活动，如用沙包练习单腿抛接物，用矿泉水瓶等道具练习两点左右跑等；增强亲子互动，北京密云区第五小学开展“我和家长暑期一起锻炼”摄影比赛和“我的体育锻炼健康好习惯”短视频征集，引导学生和家长一起参与体育锻炼……

“暑期可以引导学生观看体育比赛、掌握1—2个项目比赛规则、尝试进行体育评论等，这样的作业有助于培养学生的运动兴趣。”孙卫华建议。

更“火热”的作业

懂得了劳动最光荣

8月10日

今天，我来到家附近的枸杞种植基地，完成暑假劳动作业。

种植基地里，到处都是采摘工忙碌的身影。我拎起一条小枝仔细打量，鲜红的枸杞娇艳欲滴。但想要采摘时，手如触电般缩回来。仔细观察才发现，枸杞周围长满小小的刺。原来枸杞采摘并非我想的那么简单！

我学着旁边阿姨，一只手提着小桶，另一只手拎起一串枸杞，轻轻抖几下，把零散的枸杞抖落到桶中。但剩下的枸杞可不是那么轻易就能摘下来，虽然我小心翼翼，还是时不时碰到刺。不大会儿工夫，我就汗流浃背。我体会到了农民的辛苦，感受到了现在生活的来之不易，懂得了劳动最光荣。

宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇中心小学五年级二班魏菊霞

“暑期是开展劳动教育的好时机，我们希望通过渗透式、融入式的劳动作业，锻炼同学们的劳动能力，让劳动意识扎根孩子心中。”红寺堡镇中心小学校长张玉英说，开学后，老师们还将根据学生的劳动积分，评选“劳动小模范”。

当前实施劳动教育的重点，是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。

“劳动作业应体现教育性的设计。”中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞说：“比如，发挥学生的主体性，让学生自己设计劳动任务；创新作业形式，注重布置手脑并用、有创造性和社会价值的作业；创新考核形式，通过劳动成果展等方式，让学生更有动力。”

暑假期间，辽宁大连经济技术开发区第十高级中学组织学生学习陶艺、模拟汽车驾驶等课程，通过讲解说明、项目实践、反思交流、榜样激励等方式激发学生积极性；北京密云区巨各庄镇中心小学依托学校的葡萄乐园，举办葡萄采摘节，让学生们在生产劳动中感受劳动创造价值。

一些学校还开展服务性劳动教育，学生们在公益劳动、志愿服务中强化社会责任感。7月下旬，河南濮阳市实验小学“小叮咚”志愿服务队队员来到市红十字会参加志愿活动，四年级六班的孔维远和家长、同学们帮助整理了捐赠物资，她认真地说：“这个暑假，我长大了！”

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)