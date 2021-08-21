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海外华文教育工作者：教育是帮孩子成为更好的自己

2021年08月21日14:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：海外华文教育工作者：教育是帮孩子成为更好的自己

　　中新社北京8月21日电 (刘立琨)秋季学期即将开学，多国重新开放线下教学。日前，多位海外华文教育工作者在接受中新社记者连线采访时表示，近年来华裔家长对华文教育的要求越来越高，而成功的教育一定离不开“因材施教”。

　　法国辛老师中文学校校长辛丽燕2012年来到法国。近年来随着中国国力增强及高学历新移民人数的增加，她感到华裔家长们对下一代的中文能力愈发重视。“我们的华文教学在几代人的努力和坚持下走到现在，对综合能力的要求也越来越高。”

　　“我们学校成立于24年前，当时德国的中文学校不太多。但现在无论从形式、领域等各方面看，华文教育机构都已经变得多种多样。”德国斯图加特汉语学校校长陈薇表示，低龄学生的数量越来越多，教学重点也不再局限于读写能力，“家长希望孩子更多地了解文化上的东西。”

　　优秀的教育模式应该是怎样的？针对这个问题，几位老师给出了相似的答案：因材施教。

　　西班牙博思语言学校校长潘丽丽表示，针对不同的孩子、孩子的不同阶段，老师采用的教育模式都是不一样的。“中文与西班牙语、法语、意大利语等拉丁语系语言不一样，学习初期需要通过重复练习巩固记忆。”潘丽丽说，为了提高孩子们的学习兴趣，老师会采用“配音秀”等多种方式教学。在孩子有了一定基础之后，则会更多地采取引导的方式。

　　陈薇表示，教学效果和孩子的年龄、家长与学校的配合都有关系。“疫情以来，我们一直采用网络教学模式。低年级学生的注意力、持久性相对弱一些，而高年级学生上网课的效果相对就好一些。而家长也需要督促孩子完成相应的练习，学校和家庭双方的投入缺一不可。”

　　“教育的意义是帮助孩子发展成为更好的自己。”辛丽燕认为，相比较在具体知识与技能上的投入，培养一个人格完善、体魄强健、能感受到快乐与幸福的孩子更加重要。“任何教育模式都必须建立在这个基础之上，否则都是舍本逐末。”

　　近年来，中国举办了丰富的中文教育交流活动。辛丽燕表示，这些活动大大充实和扩展了日常课堂教学的外延，激发了孩子们学习中文的热情。

　　“不同类型的活动可以锻炼孩子们不同方面的中文表达力，从更广阔、更细致的层面体会中华文化的博大精深，与祖(籍)国建立深度的情感链接，这对他们未来的自我认知和归属感是至关重要的。”辛丽燕说。

　　“读万卷书不如行万里路。”潘丽丽说，孩子们在课本上学到中国的名胜古迹、历史文化，与他们到实地去探访效果是不一样的。“这样的‘寻根之旅’给孩子打开了一个窗口，让他们对中华文化产生敏感度，非常有意义。”对于近年来中国国内愈发注重素质教育，她也十分赞同，“希望下一代孩子能够更好地全面发展。”(完)

(责编：郝孟佳、黄子娟)

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