原标题：借贷追星的年轻人

6月16日，北京，一家店铺内限明星周边琳琅满目，吸引粉丝前来打卡。 人民视觉供图

告别饭圈近两年，王梦琪还是没能填补上偶像在她生活中留下的窟窿。她曾疯狂追星一年多，开销高达6位数。追星的那段时间，她收到数以千计的快递，里面装着“爱豆”的各种周边、代言产品。未拆封的快递盒在她的宿舍里筑起了高高的“围墙”。后来，曾花重金购买的“战利品”，在她一次次搬家中被丢入垃圾桶。而直到现在，王梦琪还未完全填平网贷的“坑”。

追星期间毫无节制地买买买，她不仅花掉了所有积蓄，还欠下了3万多元的网贷，导致如今依旧入不敷出。月薪7000多元的她，每个月依靠花呗生活，账单少则几千元，多则上万元。

王梦琪追的NINE PERCENT男团（以下简称“N团”），是2018年以练习生选秀模式在中国大陆兴起后出道的第一个男团。那年年末，王梦琪还在读研二。无意间，她在看一档综艺节目时，被N团9位成员满满的“少年感”打动。她开始搜索和他们相关的综艺、短视频、音乐等。为了获取更多有关“爱豆”的资讯，王梦琪天天翻看N团的超话，还加入了粉丝群。

王梦琪后来回忆，正是加入粉丝群后，自己变得一点点疯狂起来。她形容每位粉丝都在“为爱发电”——用自己的方式表达“对我们家孩子的爱”。有的人是花钱，有的人是做数据，有的则是剪辑视频，还有“毫无理性地攻击和谩骂”。考虑到时间成本，她选择通过“氪金”来支持爱豆。

王梦琪的选择和大多数追星族相同。据智研咨询发布的《2019-2025年中国泛娱乐产业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》，有69.04%的追星族曾经为偶像花过钱，4.67%的追星族平均每月为偶像花费超过5000元。其中，网红、主播的粉丝最舍得花钱，36.36%粉丝为追星单笔消费都曾超2000元。

对有些粉丝来讲，“氪金”带来了沉重的负担。在此前接受本报记者采访时，全国人大代表、广州市中级人民法院少年家事审判庭庭长陈海仪指出，在当今网络消费借贷案中，发现了一些新的现象、新的特点：如在校学生互联网金融借贷案大部分是因粉丝应援，为向偶像准备礼物等追星行为产生的，以及涉及直播打赏的案件高达94%以上都是18岁以下的未成年人，“金额少则几万元，多则上百万元。”

据媒体报道，此前曾有高三学生因追星欠债92万元被告上了法庭。在法庭上，这名学生说自己为追星疯狂“氪金”，五星级酒店一包包半年，一个星期就要花六七万元。

王梦琪也有过类似的疯狂时刻。她记得，临近新年，她所追的N团的各种新年周边产品层出不穷。她每天蹲守在爱豆周边产品交易平台上，只要有新产品上架就立即下单，相册、海报、代言产品……她也不管是什么东西、质量如何，只要是N团的她就买。1万多元的奖学金很快挥霍一空，每个月的生活费也砸了进去，就连之前做兼职攒下的钱，也都在不知不觉间花完。

为了去N团的线下见面会，没有现钱的王梦琪开通了借呗，她一下子提现了3万多元，用于订往返机票、住宿和购买门票。追星的一年多时间，在广州读书的王梦琪，去了重庆、上海、深圳各地追星，N团的每一场线下活动她都没有错过，就算有些活动N团只出来几分钟、唱一首歌，她都会特意飞过去支持。

拆东墙补西墙是王梦琪的还钱策略。实在周转不开，她会和好朋友借钱，到还款日期先把钱还上，过几天再提现还给朋友。

高额的追星费用挤占了王梦琪的其他生活开销，以前经常和室友逛街买衣服的她，很久没有添置过新衣；时常在宿舍点烤鸭、披萨外卖的她，改成了一天点一次麻辣烫；好朋友相约到周边旅游，王梦琪也都以没钱为由拒绝了。

“氪金”换来的是大量的明星周边。王梦琪说，光是与N团相关的2019年台历，她手上就有100多本；N团的专辑就有200多张；各种样式的徽章、娃娃更是数不胜数。

由于王梦琪是N团的“团粉”，“就是团里9个成员都喜欢”，因此很多东西一买就是“9+1”份（“9+1”份指9位团成员单独的9份周边产品再加上团队整体的1份——记者注）。买到后来，王梦琪每天都会收到十几个快递。渐渐地，她的桌子被各种周边产品淹埋。大大小小的快递盒堆满了宿舍，就连飘窗也放满了快递盒，足足摞了1米多高。

购买的东西又杂又多，王梦琪甚至连自己曾下单的东西、有没有发货都弄不清楚。她说买全N团每位成员的全套产品，“是对他们每个人爱的表现，少买一个都会觉得对他们的爱不够完整。”她也清晰地知道这种“完整的爱”在她下单的一刻就算完成了，尽管之后产品并没有收集全，她也不会特别在意。

想要给自己的追星之路增添一份仪式感，王梦琪的硕士毕业论文研究了N团的粉丝文化。据她介绍，N团是第一个以限定团形式出道的偶像团（限定团是指为实现某一特定目标而组成的临时性团体或组合——记者注）在自身的经历中，她观察到或许因为粉丝都知道N团迟早会解散，所以“团粉”才会有极强的凝聚力，“我也是倾其所有来表达对他们的热爱。”

2019年6月，王梦琪正式毕业，等到搬离宿舍的那一天，她才真正意识到这种“热爱”是多么沉重的负担。她买了20多个纸箱，才把这些零七碎八的东西装了进去。搬家师傅看到她的一大堆东西，十分不乐意地说：“你这么多东西一趟拉不走，要加钱。”

离开学校，她租住在一间十几平方米的小屋。买的明星周边，只能放在纸箱里，叠落在屋子的角落。纸箱太多，朋友来了，“只能从大大小小的箱子上跨过去。”

一年后，王梦琪的工作地点从广州换到了深圳，她和朋友开车往返了5趟，才把她所有的行李搬走。后来，王梦琪的父母来深圳看她，她才和父母眼中的“破纸片儿”“烂纸壳子”，还有“长10张脸都用不完”的彩妆、护肤品正式告别。

如今，因N团解散、工作忙碌的王梦琪不再疯狂追星。回过头看这段经历，她觉得“如果时光倒退，有价值的周边产品我还是会买，就是不会这么冲动、毫无节制、不加筛选地买。”她觉得“初恋追星”这个词可以大致概括她对N团的感觉，“恰好那个时候，我需要一点现实生活之外的其他爱好，来投射和安放我的情绪。”她也谈到当时有时间精力和资金储备来支撑她完成追星的动作。只不过每当看到推积如山的快递和毫无用处的周边时，“都会觉得有点后悔。”

（应采访对象要求，王梦琪为化名。）

中青报·中青网记者 石佳

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