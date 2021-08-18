新华社杭州电 （记者屈凌燕）日前，浙江启动了第三轮“小微企业三年成长计划”，力争用3年时间新增小微企业60万家以上，继续推动小微企业在更优资源环境中实现更高质量、更可持续发展。

小微企业对浙江经济社会发展贡献不断加大，但长期以来仍存在技能人才、资金、营销资源不足等短板，特别是疫情发生以来，部分行业小微企业仍未恢复到往年正常水平，盈利难度明显加大。

根据本轮计划，浙江将延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，鼓励有条件的市、县（市、区）对高新技术和科技型小微企业再按25%研发费用税前加计扣除标准给予奖补。本轮计划的主要目标包括实现小微企业体量规模、质量效益、创新能力、金融服务、发展要素五个方面量化目标体系上的突破。其中，打造未来发展新优势、构建资源要素供给新体系和建设营商环境新高地既是重点任务，也是亮点特色。

在资金、人才、土地等企业发展基本要素方面，本轮计划要给予小微企业更给力的支持。据悉，今年3月浙江省市场监管局、人民银行杭州中心支行为破解小微企业融资难题联合推出“贷款码”，小微企业可以通过“贷款码”向意向银行提交融资申请，截至目前全省累计有11.38万家小微企业扫码，累计发布融资需求3811.08亿元，已有6.93万家小微企业获得融资2185.35亿元。

2015年起，浙江开始滚动实施“小微企业三年成长计划”，至今已经完成两轮。据统计，2020年末浙江省小微企业数量达250.09万家，2018年起累计新增小微企业121.22万家。

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