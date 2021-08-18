水下机器人、消毒机器人、手术机器人……走进上海的张江科学城，各式各样的机器人令人目不暇接。从疫情防控到最近的河南水灾，张江研制的机器人大展身手，成为科学城服务经济社会发展主战场的一个缩影。

“不久前，刚刚送一批水下机器人到郑州去，用于各支应急救援队伍的防汛救灾。”电话那头，是上海查湃智能科技有限公司创始人付斌博士。查湃智能科技创立于张江科学城，在把水下机器人紧急交付给前方救援队伍后，付斌和她的小伙伴又回到制造基地继续奋战。

查湃研制的机器人产品及服务，主要应用于水下工程、水下安全检查、水下搜救、水下科考等多个领域。创业之前，付斌曾在日本东京海洋大学留学。看到国外先进的深海装备后，付斌萌生了一个想法：“中国从海洋大国成为海洋强国，高端智能海洋装备是重要支撑。我们要开发自己的水下机器人，推动关键核心技术国产化。”

此次用于郑州抗洪一线的“海峡号”便携式水下机器人，是查湃创立之初推出的产品。不断迭代升级之后，这款水下机器人变得越发智能，可以像无人机一样在地面操控，精准定位水下的堵点漏点，大大提高了危险水下环境中的作业效率，有效减少了潜水施工的风险。

从“桑吉号”沉船的打捞作业，到杭州湾跨海大桥水下基础部分的专业检测服务，再到如今的各种水域救援，随着技术的进步，水下机器人的应用场景不断拓展。在张江科学城，付斌的梦想一步步变为现实。

从实验室研发到工业化生产，付斌要突破的，不仅是技术上的难题，还有关键零部件和材料的国产化。“像电机、特种电缆、水密接插件，都是需要一步步攻克的。只有把国内的供应链体系建立起来，水下机器人才能获得长足的发展。”

在实战硬战中突破提升，服务经济社会发展主战场，这是张江科学城众多创新创业企业的本色。

最新公布的张江科学城发展“十四五”规划提出，要围绕成为“科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者”的目标方向，服务于浦东打造社会主义现代化建设引领区。以提升创新策源能力为主线，把张江科学城建设成为国际一流的科学城。

上海市科创办执行副主任彭崧说：“目前的张江，已成为全国创新浓度最高的区域之一。除了推动高新技术产业化，张江科学城肩负的重要使命就是加快关键核心技术的突破，走出一条中国特色的自主创新道路，抢占科技创新制高点。”

“在现有300米水下机器人产品的基础上，我们还将自主研发1000米以下的水下机器人。”依托张江科学城这个大平台，付斌和她的小伙伴们在探查水下世界的征程中，向着澎湃的未来不断进发。

（新华社上海电 记者丁玫、何欣荣、殷家捷）

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