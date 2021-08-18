姚华松

原标题：从城市到乡村 游学不是一窝蜂地打卡景区

孩子们应该如何度过为期近两个月的暑假，是很多家长必须考虑的事。作为大学教师和两个孩子的父亲，我组织了一群孩子开展游学活动。游学，顾名思义，是边游边学、亦游亦学，学习与娱乐有机结合。

不久前，我带领在广州、武汉等城市长大的6个孩子去了湖北省恩施土家族苗族自治州和神农架林区，还去了老家湖北黄冈。我的意图很简单：让孩子了解和认识少数民族地区的自然环境、独特文化与风土人情，让他们增加对文化多样性的理解，以更加开阔的视野和更加多元的视角看待问题和认识世界，不断丰盈他们的人生观、价值观与世界观。

在游学过程中，我们会讨论绿皮车、高铁、长途大巴、公交车、地铁和自行车等交通方式的区分，会让孩子提前查询目的地的区位、天气与传统文化，预订酒店，购买车票，向司机师傅问候早安，去水果摊买水果，与当地孩子交朋友，了解当地的风俗习惯，画出眼前的所见、所思及所想，每天晚上对白天的活动与见闻进行小结，最后全面而深入地开展反省与系统总结（你的收获有什么，让你印象最深刻的是哪些，对自己哪方面的表现最满意，做得很不好的地方有哪些等）。总之，我希望孩子在游玩之余保持强烈的探究心，在身心得到充分放松的同时，不断增长地方性知识，增强解决现实问题的能力。

在恩施市区，我们重点考察了恩施土司城、城市博物馆、恩施老街区、古城墙纪念馆、连珠塔及沿河新城建设，我希望孩子对城市的起源、历史和发展脉络有清晰的了解，并对快速城市化背景下旧城保护与新城建设建立基本的认识。我还引导孩子们从不同侧重点审视城市与乡村，带领他们与当地人进行广泛交流，试图了解现代化背景下乡村的过去、现在与未来，观察乡村的变化过程，并探究诸种变化背后的原因。

我们很少或基本不去知名的旅游景点，不认同门票费用高昂、拍照打卡，与其说是看风景不如说看人的旅游方式。毋庸讳言，不少旅游景点的名气倚靠大肆宣传和鼓吹而来，一些景点的服务看似成熟和完备，但人为打造的东西太多，其自然和文化的原真性正在渐行渐远。那些景区之外的风土人情更纯朴，商业化的痕迹更淡，也更能守持“原生态”。

在游学过程中，我鼓励孩子们要秉持一种反馈的理念，即在欣赏和品味当地文化的同时，可以给当地带去什么。在恩施州利川市西北角的鱼木寨，看到留守儿童在村委会所在地温习功课，我当即与村干部协商，提出给当地孩子上一堂课，围绕他们眼里的家乡、他们的理想或愿望、想对父母说的心里话等话题展开讨论。情到深处时，很多孩子忍不住落泪。回到黄冈老家，我第一时间与村主任沟通，提出每天上午给留守儿童志愿授课两小时，为家乡留守儿童的健康成长尽绵薄之力。

总之，在学校里学习书本知识固然重要，通过“行万里路”的“在实践中学”也很重要。真正的知识一定来自丰富多彩的社会生活与日常实践，通过检验已有知识、探索和发现新知识、自我创造与再生知识，我期待游学成为一种接地气的生活方式。

(责编：郝孟佳、熊旭)