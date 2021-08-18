原标题：作业减下去 能力长上来

在江西都昌县第三小学，学生在教师的指导下开展足球训练。傅建斌摄/光明图片

浙江丽水市莲都区高溪小学的学生在老师的带领下，在教学楼走廊上观察成熟的蔬菜及根须。新华社发

在贵州剑河县思源社区，来自南昌大学人文学院的大学生志愿者和该社区的孩子在玩游戏。杨家孟摄/光明图片

安徽芜湖繁阳镇城关一小教师（右）在家访时指导学生进行学习。肖本祥摄/光明图片

福建莆田城厢区榜头村，孩子们在篮球场打球。新华社发

【新闻调查·关注学生双减负2】

“感觉学校布置的暑假书面作业比以前少了。可未来要中考、高考，说实话，我有点担忧。”作为小学四年级学生的妈妈，张薇最近一直在关注“双减”的相关信息。

但想想此前孩子每天至少两套试卷、数页练习题，常常写到晚上十点多，张薇又觉得“应该举双手赞成减负”。

像张薇这样既担心孩子落后，又心疼孩子负担太重的家长不在少数。“双减”政策发布后，“减轻学校作业负担”受到普遍关注。它就像一根线，一头连着家长学生，另一头连着学校老师。

按照“双减”政策规定，学生作业不得成为“家长作业”，老师不得布置超过规定时常的作业。如此一来，老师和家长有怎样的感受与期待？既要减少学校作业，又要保证学生的综合素质，老师们将拿出哪些“高招”，顺利完成这个新“考题”？

家长：原来抱怨“写不完作业” 现在“害怕孩子跟不上”

“每天放学都是写不完的作业。可孩子连题目里的字都认不全，怎么做？”小未妈妈向记者展示手机里孩子班级群前段时间的页面，群里有数学、语文、英语等各科老师布置的作业：有试卷、打印好的练习题、标好页码的习题册……还有老师在群里特意强调，需要家长“督促”孩子订正试卷。

“我们自己工作压力也大，还要抽出一个人专门辅导孩子做作业。我家小孩才三年级呀！孩子累，家长也累。”回忆起过往，小未妈妈忍不住吐槽。

南京市鼓楼区第二实验小学副校长郭学萍坦言，此前确实存在一些老师过量、机械布置作业的情况，靠让学生延长作业时间、增加作业量取得好成绩。“比如错字重复抄写20遍，生字扩词三组，有的字甚至无法组三个词……有些学生明显越做越差。遇到这样的情况，老师需要动动脑筋。”郭学萍说。

除了部分机械性、重复性的作业外，教师布置作业失当，超出学生能力范围的现象也常被家长抱怨，大多数情况下，家长不得不越俎代庖，替孩子完成。

郭学萍自己就遇到过这样的情况。有一次，老师要求当时还在上幼儿园的儿子回家制作不倒翁。“一个幼儿园小孩，哪里会做什么不倒翁？不仅蛋壳挖孔需要高超技艺，后期的‘填沙平衡’更是个高难度活儿。”郭学萍和爱人忙了一晚上，也没能让“不倒翁”不倒，最终只能让孩子把“半成品”带到幼儿园交差。

“双减”政策减轻了家长负担，不再给家长布置作业，不让家长批改作业，取消手机打卡等都让张薇松了一口气。但想到以后学校作业变少了，张薇打算买几套市面上流行的课后阅读和学习材料，作为学校内容的补充。“怕自家孩子落后，跟不上。”

“害怕孩子跟不上”的担忧，让不少家长“自觉”给孩子加码。学校作业少了，孩子却没能真轻松。对此，郭学萍表示，家长自我加压未尝不可，但切忌“压力失度”。

教师：自我“增压”，把原来批改作业的时间拿来提升专业能力

上学期期末，郭学萍在微信群里看到一位老师分享2021年1月最新《六年级期末教学质量检测卷》。

密密麻麻的试题排版让郭学萍觉得“眼累”，细读题目，又觉得“心累”。

把宗白华的《杨柳与水莲》用来做对话填空练习，没有多少考查价值；作文题《我是创文小主人》，连老师都不明白“创文”是什么意思。“试卷净出些边边角角的题目，而不是考查学生的语言积累与运用，也无法打开学生的思维和想象。”郭学萍说，“整张试卷有为难老师和学生之嫌。期末考试，教书人和出卷人是‘陌路人’，这是最可怕的事。”

由于出卷人和教书人不一致，导致“学的简单考的难”，这让老师不敢放低要求。为了应对考试，老师自然要选择在作业上加压。

新出台的“双减”政策规定，“学校要确保小学一、二年级不布置家庭书面作业，可在校内适当安排巩固练习；小学三至六年级书面作业平均完成时间不超过60分钟”。这对老师来说，是不小的考验。

“每个学生的接受能力参差不齐，在不分快慢班的情况下，课堂有限的45分钟里，只能照顾大部分学生。接受能力强的学生觉得‘吃不饱’，接受能力差的‘吃不下’。作为老师，肯定得通过作业来补充课堂上的不足，让学得快的学生巩固知识，学得慢的学生跟得上进度。现在要求减少作业，为了让有限的作业发挥最大作用，老师花的心思只会更多。”初中英语教师娟子说。

“如何平衡学生综合素养提升、成绩提高与作业量减少之间的关系，确实是老师们需要好好把握的问题。”清华附中永丰学校教学辅助中心主任、语文教师孔冰认为。

郭学萍认为，“双减”给孩子减负，实际上是给老师“出考题”，老师也要自我“增压”。“增压”就是把以往批改作业的时间拿出来研究课程标准、研究教材、研究作业，形成良性循环。课堂上要精讲精练，分解教学目标，化整为零。老师还要多学习教育心理学，掌握学生成长的自然规律，布置符合学生年龄段特点的作业，增加作业的趣味性、层次性和选择性。

目标：从“眼中有作业”向“心中有学生”迈进

“双减”政策实施后，严格控制作业总量，初中书面作业平均完成时间每天不超过90分钟。为了保证各科的平衡，清华附中永丰学校采取年级组、备课组统筹的形式，规划各科作业布置的安排。

学校语文组的老师们做了个性化、弹性化、多元化作业的尝试。比如对某个问题的认识和看法，鼓励喜欢摄影的同学用图片，喜欢绘画的同学用画作，逻辑性强的同学用思维导图等来呈现。

作业量减下来后，学生的综合能力如何提升？“学校非常重视课堂教学效率，充分抓住学生在课堂上的学习力和展现力，强化高效课堂构建。语文课上，老师会定期要求学生分享自己的作品、组织小组交流讨论，指导学生把讨论的思想成果做成思维导图、小海报、PPT，轮流上台展示。还有读书分享会、头脑风暴、写作训练营等，通过一系列的活动来提高学生的参与积极性，增强学生的核心素养和综合能力。”孔冰说。

郭学萍发现，有些学生回家做作业反而容易“磨洋工”，尤其是写作文，所以她主张作文就在学校写，学生写作遇到问题，老师能随时解决。“用一堂课练习作文，不用写一整篇。可以加强片段练习，写人分解成外貌描写、心理描写、动作描写等，一个片段10~15分钟就能完成随堂练。”

“还可以组织小比赛，比如生词默写赛，如果全对就可以获得一张作业免写条或其他小奖励。学生会自我激励，自主地去完成记忆生词的任务，让学生用内驱力来实现自我提高。”郭学萍举例说。

18年前，杭州市临平区信达外国语学校就开展了一轮“作业改革”，老师们根据学生的学习情况，原创设计家庭作业，规定不得超过一张A4纸，从量上控制作业时长。

然而，2020年，学生上交的一份少先队代表大会提案——《关于每个月第二周为无作业周末的提议》，引起了校长郑晓娟的关注：“我们研究作业的落脚点一直放在教学的实效性，但恰恰忘了作业设计的初衷。”

学生到底喜欢什么样的作业？通过讨论和征集，学校共收集到来自家长、孩子的1200多份“金点子”，并按照学生诉求，设立了每月一次的无作业周末。

此后，每月的无作业周末，亲子陪伴、游历，结合生活实际、四季交替的特色作业代替了原来的书面作业，学校作业实现了质的提升。

今年端午假期，四年级的老师们设计了“我为家人设计营养午餐”的项目式作业，要求高、难度大，融多门学科于一体。“学生们很喜欢，有的孩子为了这份作业忙了整个假期。能力较弱的，由同伴互助，合作完成。核心素养的形成在这样的作业中水到渠成。”郑晓娟说。

“双减”政策出台，更加坚定了郑晓娟在学校推动落实作业改革的决心和信心，“我们正从‘眼中有作业’向‘心中有学生’迈进”。

（本报记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、熊旭)