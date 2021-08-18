原标题：中央民族大学丰台校区9月将正式启用

中央民族大学丰台校区历经4年的规划建设，相关建设项目进入竣工验收阶段，将于9月迎来第一批5000名入学新生。昨日，北京青年报记者从丰台区获悉，为保障中央民族大学新校区高标准建设，丰台区切实解决各项实际问题，加快周边配套、交通、医疗、环境、产业等城市要素布局，为学校发展和“双一流”建设提供全方位支撑和保障，营造和谐稳定的发展环境。

中央民族大学新校区占地面积1206亩，教学区总建筑面积37.73万平方米，按照统一规划、分步实施的原则分组团组织开展建设工作。教学区实施的有三个组团，分别是教学科研楼、社科组团以及理学院等。目前，第一组团教学科研楼，总建筑面积2.38万平方米，第二组团社科组团和公共教学楼、图书馆和计算中心、西区食堂和学生宿舍，总建筑面积14.57万平方米已完工，正在开展竣工验收工作，其中图书馆和计算中心项目完成竣工验收。第三组团包括理学院、经管组团、生环学院、学生活动中心、少数民族艺术教育基地、校医院、体育场、基础设施等建设项目，建筑面积9.48万平方米正在紧张施工中。三个组团建筑面积达26.43万平方米，占教学区总建筑面积的70%，可基本满足今年9月第一批5000多名学生的入住条件。

北青报记者走进已完工的第一、二组团建设区域，能够感受到新校区典雅古朴的建筑风貌，与老校区的校园风格遥相呼应。新校区整体规划方案由清华大学关肇邺院士领衔设计，突出“中式经典、山水校园”的规划格局以及“分合有致、环环相扣”的设计理念，建筑形态以中国传统的合院式布局为灵魂，形成布局中正、比例均衡、层次丰富的校园空间，并且在设计上纳入多民族文化。

根据中央民族大学丰台校区对公交线路的具体需求，丰台区城管委积极协调、全力落实公交场站、公交线路规划、优化调整以及规划公交场站移交等问题，同时协调解决临时摆渡站的后勤保障工作。

“要结合学校师生出行特点做好现有公交线路的运力调配，在规划公交场站和临时公交场站未落实之前，学校与公交集团对接学校至地铁14号线临时摆渡线或者包车方案。”丰台区城管委相关负责人介绍，“丰台运管分局、丰台交通支队、区规自分局等各单位要按照特事特办，多措并举加快推进规划公交场站办理程序，尽快落实场站移交、建设和使用，保障中央民族大学师生通勤的需求。”工作中，丰台区城管委在相关道路划设交通标志标线，拆除魏各庄路中心护栏859片，在路中间红绿灯设置防撞桶14个，山湖路口划待转区，更换小标志牌2块，修大悬牌子1块，拆除广告牌1块，大灰厂路复划标线等。

据丰台区城管委相关负责人介绍，为了完善周边路网，计划建设的云岗路西延，道路西起云岗西路与灵湖路路口，向东接至现状云岗路，全长2.5公里，为城市主干路规划。云岗路西延的建设打通了断头路，在民族大学门前打造一条交通便捷的景观大道，向东可直通云岗路等其他道路，避免了交通绕行问题。现状云岗西路与灵湖路路口因地势低，排水管道下游未接通，导致雨季长期积水。随云岗路西延的建设将同步建设雨水管道，雨水排入河道，可彻底解决民族大学排水问题，消除水毁隐患。

为确保9月师生入学前周边区域文化氛围和环境形象整体提升，按照“整体设计、分步实施”的原则，拟围绕学校周边区域优先开展环境整治和文化景观工程。王佐镇积极开展栗园自然村主管线与民族大学的饮用水及日杂用水的接入工程，并积极协调将污水接入瓦窑沟排水沟和青龙湖污水处理厂，保障民大生活上下水需求，待后续河西第二水厂建成运营后，上水将由北京市政提供。此外，王佐镇还积极配合相关部门，推进民族大学周边规划公交场站实施工作，并配合市公交集团研究公交线路向西延伸优化调整方案，解决师生及家属从北京西站和北京南站到中央民族大学新校址的交通问题。

文/本报记者 蒲长廷 摄影/本报记者 杨益

(责编：郝孟佳、熊旭)