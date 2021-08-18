原标题：仍有部分机构利用假期线上授课

昨日，北青报记者来到东城区磁器口附近某大厦。目前该大厦涉及学科类培训的共有两家，记者分别进行了走访。

北青报记者来到位于7层的这家机构了解到，这里已经“转型”，即不再招收小学和初中的学生，只对高中生进行“一对一”学科类的辅导。但是值得注意的是，在大众点评的简介中，该机构的服务项目仍以“中小学综合辅导”为招牌招徕客户。

随后，北青报记者来到位于4层的另一家机构。工作人员梅女士表示，目前可以招收小学、初中学生进行“一对一”辅导，随后提供了一份课程价目表。记者询问梅女士是否可以寒暑假、法定节假日补课时，她回答：“规定上是不可以，但是因为是‘一对一’，比较灵活自由，可以私下和老师约定上课时间，既可以线上也可以线下。”

北青报记者表示想看看线下上课环境，梅女士带着记者走到离办公区10多米以外的419房间，该房间在楼道的拐角，相对“隐蔽”。这里一位老师对着电脑屏幕，正在给孩子进行线上授课。

随后，北青报记者又来到位于东城区广渠门富贵园附近的一家英语培训机构，但见这里大门紧闭。据了解，来此培训英语的学生是周边花市枣苑、富贵园、新景家园、国瑞城等多个小区2-15岁的孩子。现场值守的孙老师表示，这里已经“停业”半年时间，从疫情至今就没有复课过，所有学生的课程都从线下转到了线上，有班主任老师按班教学。报名该机构的依依爸爸赵先生告诉北青报记者：“原来周日晚上6点50分的课程，直接换成了线上上课。这个暑假每周日都还在进行补课，并没有听说要停课和退费。”赵先生打开该培训机构线上课“直播云”APP，里面的课表显示，课程均在周六晚、周日晚。周六晚上的英语课从5点55分到7点；周日晚上的英语课从6点50分到8点20分。

针对还有机构暑假开课的情况，在昨天的发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕明确表示，本市将严格执行“双减”要求，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。目前市区两级也在加大巡查力度，对于违规培训发现一起、查处一起、通报一起。

文/本报记者 蒲长廷

(责编：郝孟佳、熊旭)