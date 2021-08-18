原标题：对线下复课培训教学点实施远程实时监控

在昨天的发布会上，海淀区委教育工委副书记、区教委主任王方表示，海淀区将按照《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，结合海淀实际，形成海淀“双减”工作实施方案。

据介绍，目前在海淀区“双减”专班的领导下，教育行政部门和市场监管部门正持续开展联合检查和执法，重点治理无证办学、违规复课、价格违法、虚假广告等行为。对线下复课机构的所有教学点位实现远程实时智慧监控，加强全程管理。

王方强调，海淀区将持续开展执法检查，对违规办学的培训机构，及时查处通报。开展专项整治行动，对培训机构的教师资格、培训内容、收费、合同、广告等全面加强管理。与此同时，针对培训机构面临的实际困难，海淀区采取“一企一策一专班”工作模式，与培训机构一一对接座谈，摸清底数，有效发挥政策解读、稳企帮扶作用。“支持引导培训机构业务转型，探索通过购买服务方式，补充校内课后服务、暑期托管服务力量，促进校外培训成为校内教育的有益补充。”王方表示，目前也收集了岗位需求信息，将开展面向教培机构从业人员的专场招聘。

文/本报记者 武文娟 林艳 解丽

(责编：郝孟佳、熊旭)