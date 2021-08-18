原标题：北京不再审批新的学科类培训机构

昨天，《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》新闻发布会召开。在发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍了北京市“双减”工作推进情况、内容及新学期的重点工作，其中明确提到，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构。针对校外培训机构转型发展后部分员工可能会产生的转岗就业难题，市人力社保局二级巡视员、新闻发言人陆晓播也在会上表示，本市已经提前储备了教学教辅类、技术支持类等四大类职位，满足学科类校外培训机构人才转岗转业的需求。

小学一年级坚持“零起点”教学

学校不得组织任何形式分班考试

李奕表示，本市“双减”文件的核心是减负提质多措并举，校内校外同时发力，坚持首善标准，不仅要“治乱、减负、防风险”，更要“改革、转型、促提升”，逐条逐项抓好落实。“确保学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担于2021年底前有效减轻、两年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。”李奕说。

在校内服务提质增效方面，李奕提到，强化学校育人主体地位，从根本上满足学生多样化教育需求，确保学生在校内学会、学足、学好。要有效减轻学生过重作业负担，这是减轻课内负担的重要切入点，包括统筹作业管理，控制作业总量，加强作业设计指导等。同时，提高课后服务水平，包括整体规划设计，丰富服务内容，提供菜单式课后服务项目和内容，供学生自愿选择，切实增强课后服务的吸引力；学校充分利用课后服务时间，指导学生完成作业，积极开展丰富多彩的综合素质拓展类活动；拓宽服务渠道，引入社会优质资源和优质师资参与课后服务，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用；做强做优免费线上学习服务，完善线上公共教学平台，打造“双师课堂”等。

此外，要提高校内教育教学质量，包括扩大优质资源覆盖面，缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，促进义务教育优质均衡发展，大比例促进干部教师在区域内流动；规范教育教学秩序，小学一年级坚持“零起点”教学，学校不得组织任何形式的招生、分班考试，严禁划分重点班、实验班；提高课堂教学质量，提升学生在校学习效率。本市还将不断深化高中招生考试方式改革，依据不同科目特点，完善考试和成绩呈现形式，进一步提升中考命题质量，逐步提高优质普通高中招生指标分配到区域内初中的比例。

学科类培训机构严禁超标培训

严禁提供境外教育课程

北京青年报记者还了解到，本市从6个方面深化校外培训机构治理。

一是严格审批准入，不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构。对现有学科类培训机构重新审核登记。二是严格控制学科类培训时间，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。三是规范培训服务行为，完善学科类培训管理服务平台，动态掌握学科类培训的培训内容、培训材料、教师资质等信息。严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科培训，严禁提供境外教育课程。四是强化经营活动监管，落实将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理的要求，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。全面落实学科类校外培训机构预收费管理办法。五是严禁资本化运作，严格落实中央有关要求，学科类培训机构一律不得上市融资。六是加强校外培训广告管理等。

李奕表示，本市还将强化监督检查，加大“双减”工作专项督查力度，充分发挥市、区两级教育督导力量，对“双减”工作进行专项督导检查，建立责任追究机制，督查结果纳入年度绩效考核。同时，利用好12345“接诉即办”机制，加大监督检查和整改查处力度。针对目前还有机构仍在暑假开课、续费情况，李奕强调，本市将严格执行“双减”要求，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。“这样的续费肯定是不允许的”，李奕表示，目前市、区两级也在加大巡查力度，对于违规培训发现一起、查处一起、通报一起。

新学期更多老师跨校跨学区流动

学生周末可在校内参与素质类课程

在新学期中，李奕表示，本市将重点落实“双减”文件中的关键举措和改革突破，让广大同学和家长感受到切实的变化，“这种变化不仅仅是校外学科类培训的减少，更是校内的新变化、新气象。”

李奕提到，首先，教学、作业、辅导将有新变化，比如课堂教学模式将有新的变化，教学设计更加真实有效有趣，针对不同层次和学习状况的学生，作业会更加精炼，有了更多的针对不同学生特点的“个性化”作业等；课后3点半将更加丰富，不但有素质教育的课程，还有课堂延伸辅导；一些初中学校还会开设晚自习；老师们的工作量和工作时间将会有更加合理的调配等。同时，更多的老师跨校、跨学区流动，辐射优质教育服务。很多区经过暑期的认真准备，很多的优秀校长、骨干教师、特级教师、正高级教师进行了区域内的合理流动，到新的岗位。此外，学习方式也将发生转变。孩子们不用每天放学或者周六日赶着去上各种学科类辅导班了，可以在校内参与一些自己感兴趣的社团、素质类课程；在课后3点半到5点半的时间里有老师的指导帮助、同学间讨论可以完成作业。

李奕提到，面对“双减”带来的变化，可能很多家长对是否该给孩子报补习班，家长应该做些什么等都会有一些困惑和彷徨。新的学期，家长们将会看到孩子的学习和时间在校内得到更加科学高效的管理，学校也会与家长有更多的交流互动，共同服务孩子的健康成长。

本组文/本报记者 武文娟 林艳 解丽

(责编：郝孟佳、熊旭)