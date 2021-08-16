新华社北京8月16日电 题：坚定政治信仰 培育时代新人——高校党建和思想政治工作进展成效综述

新华社记者王鹏

育才造士，为国之本。

自第二十六次全国高校党的建设工作会议召开以来，各部门各地区各高校强化传承红色基因、赓续红色血脉的使命自觉，坚持和加强党对高校的全面领导，为培养堪当民族复兴重任的时代新人、培养社会主义建设者和接班人提供了坚强政治保证。

坚定干部师生政治信仰

百年党史，蕴含为党育人、为国育才的丰厚滋养，为师生传承红色基因、筑牢理想信念提供生动教材。

教育部联合有关单位制作《全国大学生党史知识竞答大会》专题节目，通过丰富的内容和新颖的形式，为各地大学生带来一堂鲜活生动的思想政治课。

各高校也结合建党百年的历史节点，开展多样化党史学习教育。中央戏剧学院、中央美术学院等将党史与艺术相结合，以美术作品展览、戏剧党课等形式呈现党史；西安交通大学开设“西迁精神”通识课程，培育“西迁精神”新传人；河北大学开设“四史”专题课程，将党史学习教育贯穿教学全过程……

各高校还深度挖掘新时代伟大实践中的育人富矿，推动思想政治工作与现实紧密结合。

北京大学2020年暑期思政实践课中，近3000名选课学生奔赴200多个教育基地，在田间地头开展深入学习；中央音乐学院创作30余首抗疫歌曲，激发听众精神力量；山东农业大学组织党员专家带领研究生，开展“百名党员专家联百村”实践活动。

一堂堂生动的“大思政课”，激发广大师生的政治热情，让他们在立心铸魂中坚定了政治信仰。

增强基层组织政治功能

构建充满活力、覆盖面广的高校基层党组织体系，可以不断增强党支部的战斗力和凝聚力。

各高校普遍修订党委全委会、常委会和校长办公会等制度，规范院系党组织会、党政联席会决策制度，实施迎接建党百年“学习·诊断·建设”行动，确保党的领导纵到底、横到边、全覆盖。

此外，通过坚持抓基层、打基础，师生党支部“神经末梢”也得以进一步激活。例如，山东、湖南分类制定高校基层党组织建设规范，逐一明确任务、标准，让基层党组织特别是师生党支部“建有标尺、干有方向、评有依据”；山西实行党支部联系点制度，省委教育工委和高校领导班子每名成员联系一个师生支部，帮助解决实际问题。

在提升师生党员发展和教育管理工作质量上，各高校明确标准、分类施策，成效显著——

清华大学成立“青年教师骨干领航工作站”，建立三级联系人制度，近3年发展62名骨干教师入党；郑州大学、新疆农业大学紧密服务师生需求，打造党员活动中心、学习培训中心及师生服务中心；贵州师范大学把毕业生党支部建成“流动堡垒”，确保毕业生党员实习实践期间“离校不离党，流动不流失”。

突出教书育人政治标准

教师是教育工作的中坚力量。重视和加强高校教师队伍建设，对于立德树人至关重要。

为此，教育部会同有关部委印发《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》等，明确将提升教师思想政治素质和师德素养作为首要目标任务。教育部还指导高校完善党委教师工作部门设置、明晰职能职责，压实高校人才引进过程中政治思想审查、师德师风考察等责任，从严从实守好师德关。

此外，教育部还委托8个省区市、25所高校、92个院系开展“三全育人”综合改革试点，推动各地各高校以3年为周期加快构建高校思想政治工作体系，推动“三全育人”综合改革落地见效。

在各地，北京师范大学把师德表现、课程教学、辅导员或班主任工作等作为教师晋升和考核的基本要求；同济大学每年组织新进教师、新增研究生导师开展岗前培训；西北大学在教师招聘引进、培养发展、考核评价等各环节加强思想政治考察和师德师风考评……

以德立学、以德施教、以德育德，越来越多的高校教师正努力成为党和人民需要的“大先生”。

筑牢办学治校政治根基

中组部、中宣部、教育部召开全国高校党的建设工作会议，紧紧围绕党中央重大决策部署，分专题、有重点、成体系推动落实。中组部、教育部还指导高校开展校、院系、支部三级党组织书记抓党建述职评议考核工作，实现对全国各类高校的全覆盖。

辽宁、天津、重庆、四川、安徽、广东、西藏等地也出台务实举措，推动高校促进全面从严治党责任制、基层党建工作责任制、意识形态责任制落细落实。

各高校还不断推动党建与事业发展深度融合，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。其中，天津大学把党建工作成效、党组织和党员作用发挥情况纳入事业发展规划和评价体系；苏州大学以重大项目组、创新团队、科研平台等为载体，实现党的组织和党的工作对高层次人才“双覆盖”。

此外，各高校还集聚力量，服务国家重大战略和区域高质量发展需求。例如，哈尔滨工业大学超前谋划一批战略性、储备性技术研发项目，强化航天强国建设“尖兵”使命担当。西藏民族大学则构建与西藏经济社会发展高度契合的学科专业体系，形成高原科学与技术优势特色学科群。

通过加快关键核心技术攻关，打造支撑国家长远发展的硬实力，各高校师生聪明才智充分涌流，凝聚起创新发展的强大合力。

(责编：杨光宇、胡永秋)