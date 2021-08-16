人民网北京8月16日电 （记者李依环、郝孟佳）大学生就业始终是国民关注的热点话题。国家统计局数据显示，2021年高校应届毕业生规模达909万人。今年以来，人力资源社会保障部会同有关部门，先后出台了《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的指导意见》等，扎实做好高校毕业生等重点群体就业工作。

记者了解到，为更好推动落实毕业生“稳就业”“保就业”各项工作，全国多地近日也推出了系列举措，助力实现毕业生更高质量、更充分的就业目标。

北京：毕业生和用他人单位可“菜单式”点取服务内容

近期，北京市启动“2021年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”。活动期间，预计将组织线上线下各类就业服务活动130余场，3000余家用人单位提供就业岗位超4万个。

据悉，毕业生和用人单位可“菜单式”点取政策服务、就业见习、灵活就业补贴申领、职业指导等全链条服务内容。同时，北京市人力社保部门还会对离校未就业毕业生集中开展“点对点”实名制登记和跟踪帮扶，面向困难家庭毕业生开展“一生一策”精准帮扶，对每个人开展1次就业创业相关政策的介绍，提供1次职业指导，推荐至少3个有针对性的就业岗位，全力推动年底前有就业意愿的困难家庭毕业生全部实现就业帮扶。

针对灵活就业社会保障问题，对于北京市高校毕业生，只要离校2年内初次就业为灵活就业，灵活就业满30天，就可以申请灵活就业社保补贴。申请成功后，可按标准连续享受最长3年的补贴。今年1至6月，符合条件的毕业生每月缴纳养老、失业和医疗三项保险费共计约1244元，其中政府补贴951元，个人仅需缴纳293元。

河南：推出13项新举措，高校毕业生未就业也可领补贴

日前，河南省印发《河南省促进2021年高校毕业生更加充分更高质量就业若干政策措施》（下称《政策措施》），提出13条举措，包括鼓励企业扩大就业规模、落实政策性就业岗位、鼓励支持基层就业等确保年底全省高校毕业生总体就业率达90%以上。

《政策措施》要求河南省教育部门、省人社部门做好离校未就业高校毕业生实名信息交接工作。各地要运用公开信指引、线上线下失业登记、基层摸排等方式对离校未就业高校毕业生应登记尽登记。对毕业年度内进行实名制登记的离校未就业高校毕业生，按每人300元标准给予一次性求职创业补贴。

《政策措施》明确支持企业吸纳高校毕业生就业的税费减免政策，对当年新招用毕业年度高校毕业生或离校1年内未就业高校毕业生且签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费的中小微企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴和社会保险补贴。对征集入伍的在读大学生（含应届毕业生）每人给予5000元一次性生活补助。

湖北：事业单位2021年空缺岗位专项招聘高校毕业生

近日，湖北省印发《关于深化实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（下称《通知》），加大对促进高校毕业生就业等的政策支持力度。

《通知》明确，各级事业单位2021年空缺岗位主要用于专项招聘高校毕业生，可面向湖北高校及湖北籍高校毕业生开展专项招聘；落实就业创业各项补贴、扶持及税收优惠政策；优化应届高校毕业生就业服务，推动取消应届高校毕业生报到证，对非公单位接收应届高校毕业生，取消由所在地公共就业人才服务机构在就业协议书上签章的环节。

湖北省支持有条件的地方，对中小微企业招用应届高校毕业生（含离校2年内未就业的高校毕业生），可给予1000元／人一次性吸纳就业补贴。此外，对小微企业吸纳离校2年内未就业高校毕业生就业的，按规定给予社会保险补贴。

河北：加大对高校毕业生的就业创业支持力度

近日，河北省发布通知，明确2021年延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施。通知要求，河北省继续实施就业见习补贴提前发放政策，支持企业扩大就业见习岗位规模，鼓励企业提前与见习高校毕业生签订劳动合同，对见习期未满与高校毕业生签订劳动合同的，给予见习单位剩余期限见习补贴，剩余期限以见习协议规定期限为基础进行计算。

同时，通知明确支持毕业生基层就业和升学入伍。扩大高校毕业生“三支一扶”计划等基层服务项目招募规模；适度扩大硕士研究生招生和普通高校专升本招生规模；稳定大学生应征入伍规模，提高大学毕业生征集比例，突出各级各类学校毕业生征集，拓宽高级技工学校、技师学院毕业生入伍通道。

通知强调，对自主创业的毕业生，精准提供创业培训、创业服务，按规定落实创业担保贷款及贴息、创业补贴、场地支持等扶持政策。落实好各项长期就业创业扶持政策。对就业困难人员、离校两年内未就业高校毕业生灵活就业后缴纳社会保险费的，按规定给予社会保险补贴等。

广东省广州市：促进高校毕业生多渠道就业

8月12日，广东省广州市出台8个方面25条政策措施，进一步稳定和扩大就业。

为促进高校毕业生多渠道就业，相关通知规定，实习期间，实习单位应根据协议以货币形式及时足额支付实习报酬，原则上顶岗实习报酬不低于相同岗位试用期工资标准的80%。同时，大力开发优质就业见习岗位，用人单位组织毕业2年内高校毕业生或16—24岁失业青年参加就业见习，每月按不低于广州市最低工资80%的标准对见习人员支付工作补贴的，由就业补助资金按规定给予用人单位就业见习补贴。

在就业方面，广州市各事业单位的日常招聘中，面向应届毕业生的管理岗位和工勤技能岗位比例不低于60%，专业技术岗位比例不低于50%。同时，广州市要求进一步扩大国有企业招聘应届高校毕业生数量，并向困难家庭高校毕业生适当倾斜。此外，广州还将实施“广州兜底民生服务社会工作双百工程”，在整合现有社工站人员的基础上，优先吸纳高校毕业生就业。

(责编：李依环、秦华)