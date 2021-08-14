新华社太原8月13日电 题：扶贫产业园里的暑期托管

新华社记者孙亮全、王飞航

写作业、做手工、画画、做游戏。这个暑假，小学六年级的杨家应没有像往年暑假一样独自宅在家里，而是和一帮新朋友，一起度过一个别样的暑假。

用纸片和塑料瓶制作饮水机模型，做成闪闪发亮的小星星，杨家应和他的小伙伴们将劳动成果装饰在墙上。旁边的地上摆着成排的课桌椅。

在山西省最北端，脱贫县天镇的万家乐产业园区内，一个爱心托管站里显示着这样的景象。

今年暑假来临之前，产业园区建了一个爱心托管站。杨家应等80名孩子，每天跟着他们的父母一起来“上班”。

早晨7点半，母亲李冬梅把杨家应送到托管站后，再去隔壁的服装厂车间上班，下班后接上杨家应一起回家。

杨家应的家在不远处的万家乐移民新区，与产业园区一路之隔。万家乐是前两年在脱贫攻坚中新建的移民小区，1万名住户来自天镇县此前的28个贫困村和51个插花贫困村。

为了解决这些“新市民”们的就业问题，当地在新区附近建起了产业园区。天镇县边塞经济开发管理委员会主任范爱军说，一期已经有16家劳动密集型企业入驻园区，提供了1400多个就业岗位，正在加紧施工的二期和三期，总共将提供4000多个就业岗位。

李冬梅就在产业园区的一家外贸订单服装厂工作。

“爸爸在外面工作，妈妈也忙得顾不上管自己，以前暑假，经常一个人待在家里，除了写作业就是看电视。”杨家应说，对于自己的功课，妈妈有时候也辅导不了。

“这里有80个幼儿园学生和小学生，他们的父母都在产业园工作。”托管站负责人张俊华说，她和4名老师，除了辅导孩子们写作业，还带着他们一起进行体育活动，画画、做游戏。

暑期和周末，大人在厂里上班，孩子由托管站免费托管。范爱军说，他们探索建立的园区爱心托管站，解决了园区内工人最大的后顾之忧。

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