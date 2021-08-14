东南网8月13日讯(本网记者 张立庆)8月13日，福建省教育厅、福建省卫生健康委员会联合印发《关于做好2021年学校秋季学期开学新冠肺炎疫情防控工作的通知》，要求各地各校从严从紧抓好各项防控措施，确保2021年秋季学期正常、安全、有序开学。

采取“错区域、错层次、错时、错峰”形式开学

《通知》要求，针对全国及属地疫情情况，各地各校要高度重视德尔塔变异毒株传染性增强等特性，科学研判，提前谋划，统筹做好秋季学期开学、师生返校和疫情防控工作。采取“错区域、错层次、错时、错峰”形式推进秋季学期开学，坚持学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；学校各项防控措施落实不到位的，不能返校；有效应急预案和演练落实不到位的，不能返校。按照属地要求，综合研判确定秋季开学时间，一校一策，制订细化开学返校工作方案。要根据疫情形势变化和防控要求及时调整完善防控措施与开学安排，学校要把相关防控要求和返校安排及时逐一通知每一位师生员工，确保人人皆知。

省内中高风险地区学校暂缓开学，具体由属地视疫情形势研究确定开学时间。在中高风险地区所在城市以及有中高风险地区所在城市旅居史的，暂缓返校；待所在地区降为低风险地区后，再持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码等方可返校。在省外低风险地区的中小学幼儿园师生员工要提前返闽，在所在城市满14天后持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码等方可返校。高校师生员工开学前需持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码等方可返校，到校后再进行核酸检测。

各地各校要引导师生在返校途中做好个人防护，全程正确佩戴口罩；注意保持个人卫生，减少接触交通工具的公共物品和部位，尽量避免接触其他人员，提倡采用私家车方式返校。

各地各校要做好线上教学准备，完善教学工作预案，制定在线教学应急预案；要综合考虑疫情形势变化和学校教育教学安排，坚持常规教学与非常规教学相结合，保证线上教学随时启动、线上线下随时切换。

严格落实校园疫情防控要求

完善落实“两案九制”。各级各类学校要根据属地疫情防控规定，按照国家卫健委、教育部联合印发的《高等学校、中小学校和托幼机构秋季学期新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》要求，坚持人物同防、多病共防，完善“两案九制”，健全工作制度，从严从紧从细落实校园常态化疫情防控举措。要继续执行晨午（晚）检、因病缺勤追踪登记、传染病疫情报告、健康管理、通风消毒等制度，确保学校疫情防控工作落细落实落到位。

从严抓好健康管理。各地各校要严格执行“日报告”“零报告”制度，做好全体师生员工健康动态跟踪档案。各级各类学校要提前排查师生员工返校前行程和健康状况，确保每名师生返校前14天的旅居史、接触史、健康史底数清、情况明。近14天有国内中高风险地区旅居史的师生员工要及时向所在学校和社区（村居）报备相关情况并落实相应防控措施。对高风险地区入（返）闽人员严格实施集中医学观察14天，中风险地区入（返）闽人员实施居家医学观察14日，高中风险地区所在城市的低风险地区入（返）闽人员实施14天居家健康监测，并至少在医学观察（监测）第一天和第14天分别进行一次核酸检测。所有教职员工（含食堂、保洁、保安、宿管等后勤服务人员）秋季学期开学返校前要进行核酸检测，做到应检尽检，持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。各地各校和卫健部门要继续组织做好核酸检测工作，加密重点岗位、重点人群核酸检测频次，确保重点人群应检尽检。

加快推进疫苗接种。各地各校和卫健部门要继续密切配合，按照《关于做好学校教职员工和在校大学生新冠病毒疫苗接种工作的通知》《关于做好15-17岁学校学生新冠病毒疫苗接种工作的通知》《关于进一步做好当前全省教育系统疫情防控工作的紧急通知》要求，加快18岁以上师生员工接种进度，有序推进12-17岁学生疫苗接种工作，高校要提醒督促大一新生暑假期间尽早在属地接种疫苗，确保入学前实现除禁忌症外应种尽种任务。

加强校园安全管理。要坚持严把校门关，综合运用信息化、大数据等手段，对所有师生员工入校时均进行身份核验、体温检测和八闽健康码查验，加强对外卖配送、快递人员核查、登记与管理。校外无关人员一律不准进校门，未经允许非暑期留校学生不得提前返校，不提倡高校新生和其他学生家长陪同学生返校，家长或其他陪同人员不得进入校内。加强各类聚集性活动管理，大型室内聚集性活动非必要不组织。

加强学校食源性疾病防控，重点对学校食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备进行传染源检测排查。持续抓好食品、消防、危险化学品、特种设备、实验室、校园及周边治安等领域安全治理，全面消除各类安全隐患。

组织应急演练。各地各校要在秋季学期开学前组织开展各项防控方案和预案培训，让师生员工掌握相应知识和技能，提高防控意识和应对能力。各地各校要与卫健部门加强沟通协调，组建应急工作队伍，组织开展全员、全过程、全要素应急演练，把做好应急演练作为开学、开园的必要条件。制定发热病人处置、全员核酸检测、疫苗接种异常反应、群体性心因性反应等场景应急演练脚本，开展桌面推演或实景演练，确保出现突发情况能及时有效处置。

实施健康教育行动。各地各校要继续倡导佩戴口罩，养成勤洗手、“一米线”、公筷制、分餐制、咳嗽打喷嚏时注意遮挡等卫生习惯和生活方式。在精准防控的基础上，科学有序恢复校内活动，鼓励师生积极参与体育锻炼。要加强学生近视防控，教育引导学生适当科学运动，平衡营养膳食，合理安排休息。在组织新生军训、学校文体活动等相关教学集体活动时，要综合考虑学校防控压力、活动场所等情况，制定防控方案，避免人员交叉接触。

(责编：梁秋坪、刘圆圆)