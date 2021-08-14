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四川：暂不调整2021年学校秋季学期开学时间安排

2021年08月14日10:10 | 来源：中国新闻网
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中新网成都8月14日电 (记者 贺劭清)四川省教育厅13日晚发布消息称，四川省教育厅、四川省卫生健康委员会联合印发《四川省学校2021年秋季学期开学新冠肺炎疫情防控工作方案》(简称《方案》)的通知，明确暂不调整2021年学校秋季学期开学时间安排。

《方案》要求，四川中小学校、中职学校、幼儿园和特殊教育学校开学时间由市(州)、县(市、区)教育主管部门统筹；高校按照既定校历做好疫情防控和开学准备工作，2021级新生按照学校通知的报到时间报到。

《方案》还要求，四川各市(州)教育行政部门须在开学前一周将辖区学校开学安排报教育厅备案；各高校须“一校一案”制定秋季学期开学工作方案和疫情应急处置预案，并于开学前一周报教育厅备案。

若国内、省内疫情发生重大变化，四川将根据疫情形势和防控要求及时做出调整并进行全省统一调度。

鉴于当前国内严峻复杂的疫情形势和学校师生量大面广、流动性强、聚集度高等特点，四川省坚持提前谋划，始终坚持把师生的身体健康和生命安全放在第一位，遵循“学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的不能返校；学校各项防控措施落实不到位的不能返校；有效应急预案和演练落实不到位的不能返校”的总体原则，缜密细致做好学校防控和开学准备工作，确保秋季学期师生的健康、教学的秩序和校园的安全。

(责编：梁秋坪、刘圆圆)

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