中国青年报客户端郑州8月13日电（中青报·中青网记者 潘志贤）郑州市教育局新冠肺炎疫情防控领导小组今天就全市教育系统在外人员返郑工作发出通知，要求进一步强化教育系统疫情防控工作措施落实，全力做好开学前准备工作，原则上，在郑州市以外的中小学幼儿园教职员工及学生要于8月15日17时前返回郑州，返郑人员有具体要求。

通知要求，在郑州以外的低风险地区的中小学幼儿园师生要尽快返郑。返郑前需提供48小时内核酸检测阴性报告，返回途中全程做好个人防护，返郑后立即向学校和所在社区报备，配合所在社区做好疫情防控。

在郑州以外的中高风险地区所在区县（市）及14天内有该区域旅居史的返郑人员，要求暂缓返郑。待所在区域降为低风险地区后方可返郑，返郑时需提供48小时内核酸检测阴性报告，返郑后立即向学校和所在社区报备，按照郑州市疫情防控相关要求执行。

通知明确，在郑州以外的中高风险地区所在市域内其他低风险地区的返郑人员可以返郑。返郑需提供48小时内核酸检测阴性报告，返回途中全程做好个人防护，返郑后立即向学校和所在社区报备，配合所在社区做好疫情防控。

郑州市教育部门将按照“一人一案”“一人一策”建立台账，全过程掌握返郑人员在返郑前、返郑途中、返郑后的健康状况和行踪轨迹，确保返郑安全。

根据通知，现在郑州市的教职员工及学生非必要不离郑。高校、中职中专院校等其他学校教职员工及学生返郑时间另行通知。

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