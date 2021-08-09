原标题：观鸟少年娄方洲：快门声中的立体世界

娄方洲获奖摄影作品：平衡木

娄方洲获奖摄影作品：金光映鸭

娄方洲摄影作品：白秋沙鸭

娄方洲摄影作品：普通鸬鹚

娄方洲摄影作品：蒙古寒蝉

娄方洲摄影作品：苍鹭

认识娄方洲最好的办法就是看他的朋友圈——在这里你能清楚地看到他每天的行走轨迹，也能清晰地获取他的爱好：观鸟和摄影。

17岁的娄方洲，高高的个子，黝黑的皮肤。“大概是因为在外面跑得多了，风吹日晒的缘故吧。”娄方洲说。

其实，娄方洲早已是圈内出了名的“鸟友”，学鸟、找鸟、辨鸟、拍鸟，几乎成了他每个周末的“必修课”。

小学四年级的时候，一个偶然的机会，娄方洲成为学校观鸟社团的一员，从此一发不可收拾，观鸟7年，娄方洲总共记录下800多种鸟类。他撰写的文章曾在全国核心期刊《动物学杂志》、全国大型综合性科普期刊《大自然》及中国观鸟会会刊上发表。

但是，寻找鸟儿并不是一件易事。

“每一种鸟儿的习性都是不同的，因此只有顺着他们的习性去寻找，才能有所收获。”娄方洲说。

2019年6月，15岁的娄方洲和几位鸟友上山寻找锈胸蓝姬鹟。“这种鸟一般只栖息于海拔2000米以上的山林，而且它性喜湿，在北京，只有东灵山才可能有稳定的分布。”他和几位“鸟友”凌晨4点就来到了东灵山的山脚下，因为车子不能再往山上开，他们便背着登山包、挎着望远镜开始徒步前进。

一行人在山里，从凌晨到上午，一直在兜兜转转，就是找不着锈胸蓝姬鹟。“当时，风特别大，很冷，冻得流了鼻涕，”而且石头上又有湿土、松针，上山下山都很滑。回忆起当时的场景，娄方洲有些隐隐的后怕。“其实我那时更多的是不甘心，有点赌气，不相信北京就没有锈胸蓝姬鹟。”

功夫不负有心人，他们终于在下山途中找到了几只亚成雄鸟和一只成年雄鸟。“到太阳下山了才找着，那天真的特别辛苦。”娄方洲说。

虽然，嘴上说着辛苦，娄方洲找鸟、观鸟的脚步并没有停下。

为了能看到更多的鸟，娄方洲几乎每年的寒暑假都会去全国各地采风。“大多数人旅游都是打卡热闹的网红景点，而我们是专门避开这些地方，去人烟稀少处看鸟儿‘啸聚山林’。”娄方洲笑着说。

娄方洲至今还记得一次偶遇犀鸟的经历。

2019年，娄方洲去了云南省盈江县，那里有着专门吸引野生鸟类前来觅食饮水的“鸟塘”，观鸟爱好者可以在远处的观鸟棚中取景拍摄。娄方洲也在其中一个“鸟塘”观测。这时，他突然听到了“犀鸟”的叫声。“我知道国内一共有五种犀鸟，有三种在这里可以容易见到。”

因此，当娄方洲听到犀鸟“类似狗叫”的独特叫声时，非常兴奋，他立刻就开始了寻找。结果发现，犀鸟就在离自己所在“鸟塘”不远的一棵大树上，娄方洲赶快拿起相机拍摄。就在这个时候，这只犀鸟飞了起来，“就从我的头顶飞过，真没想到近看它的体型那么大。”娄方洲说，从头顶飞过的犀鸟有力地扇动着翅膀，“我清晰地听到了它扇动翅膀的声音，风声呼呼作响！”

“太震撼了！”娄方洲说。

积累了大量的鸟类知识后，娄方洲也成了小伙伴们口中的“鸟王”。发现了不认识的鸟，他们会把照片传给他询问；看见观鸟相关的新闻，他们就转发给他参考。娄方洲还有个绝活儿：能够清晰分辨400多种鸟的叫声。有时候在学校里，他听几声鸟鸣，就能指出鸟的种类，再给小伙伴们看看自己拍的照片，让他们赞叹不已。

“这是个相互影响的过程，大家通过我可以对自然生态有更多了解，而我也能认识更多的好朋友。”娄方洲说。

平日的周末，他也会约上几个小伙伴去北京市内的城市公园观鸟。圆明园是他最喜欢去的地方，在那里，娄方洲曾一天之内就记录了70多种鸟类。“所以观鸟也并不是只能在深山老林里进行，这是个门槛很低的爱好，一部望远镜或者手机都行。”

观鸟，是一个需要长期坚持的过程。鸟儿们“说曹操，曹操到”的场景只是个希冀，更多的时候他只能遇见空空荡荡的落寞。

“昨天听说沙河水库有小鸦鹃，我立刻就去了，但是在那里从早到晚呆了整整一天，都没能找到了它。”类似这样的境况有很多。于是在观鸟之余，娄方洲开始关注沿途的风景，那里往往有意料不到的收获，有一次他就看到了蒙古寒蝉羽化（即俗称“金蝉脱壳”——记者注）的过程。

渐渐的，相机成了娄方洲行走在路上时的最好伙伴。随着拍的照片越来越多，娄方洲也爱上了生态摄影，他不仅在路上记录自己看到的鸟、虫以及各种觉得有意思的景和物，慢慢地也开始琢磨如何能够通过镜头，更好地呈现他所看到的世界。娄方洲拍摄的作品《金光映鸭》、《平衡木》曾获“2020年中国野生生物摄影年赛”青少年组优秀奖——这是青少年组作品唯一设置的奖项，多张照片收录于《中国鸟类图鉴》及《天坛公园野鸟图鉴》。今年初中毕业时，母校北京一零一中学还给他举办了摄影展。

经常经历一个人远离人群的安静，也让娄方洲有了更多的思考。

娄方洲认识一位“前辈”，观鸟时只带一部望远镜，从来不拍照，但是对于每一种鸟儿的外观、习性等细节都能说得头头是道。“大部分人还在用各种照片证明自己观鸟的全面和广泛，而他却已经完成了从广度向深度的转变，只靠一双眼睛进行观察，就能由表及里、非常透彻地掌握某一种鸟，然后总结为高度概括性的语言文字，这需要大量的经验积累和时间反思。”娄方洲认为，这就是观鸟的最高境界。

拍摄只是一种手段，娄方洲希望用照片上漂亮的鸟儿，呼唤更多的人关注自然生态，培养保护环境的意识，促成人与自然和谐相处。观鸟给了娄方洲感知世界全新的维度，“你会更在意万事万物的细节，除了用眼睛搜寻察看，还学会用耳朵去倾听，用心去感受，我觉得世界正因此而立体。”娄方洲说。

今年9月，娄方洲即将成为北京科技大学附属中学的一名高中生。谈及自己的未来，他希望能够从事生态环境保护或者生态摄影方面的工作。“观鸟给我带来最大的改变，就是我对事情的结果看得不那么重了。只要我努力了，过程真的比结果重要太多了。”娄方洲说。(孙少卿 记者 樊未晨)

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