原标题：技高者多得！首席技师年收入最高可达60万元

淮河能源集团90后的资深技师赵海龙（中）与工友探讨设备检修流程。

“我是从技术工人一步步干起来的，一路走来，深知其中不易。努力学习一技之长，就是为争一口气，让身边人高看一眼，压根儿没想到今天会成为‘首席技师’。”近日，淮河能源集团煤业公司顾桥矿的庞士宝迎来了职业生涯的第二个“黄金期”，已经走上管理岗位的他如愿以偿，重新回归“蓝领”队伍。

庞士宝出生在一个普通的矿工家庭，是土生土长的“煤二代”。1999年，他从技校毕业后，成为一名普通的矿井维修电工。经过持之以恒的奋斗，当上了令人羡慕的矿科区长，好不容易坐进了办公室。随着今年淮河能源集团薪酬机制改革，他报名评上了“首席技师”，回到一线工作，也能获得和矿资深主管、矿副总工程师一样的薪资待遇，年收入最高可达50万-60万元。

淮河能源集团是由传统煤炭企业发展而来的现代大型能源集团，具有百年历史。近日，包括庞士宝在内的3名首席技师、16名资深技师的“命运”，因企业内部的人事改革而发生改变。

该企业出台的“首席技师、资深技师聘用管理办法”，关键在于畅通了一线操作岗位的职业上升通道，首批评聘的19人中，3名首席技师均为70后；16名资深技师平均年龄43岁，最小的为90后。

他们虽然身处基层，靠的就是有一手绝活，在瓦斯检查、机电维修、煤质检验等方面业务精湛、各有特长，从数万名职工中脱颖而出，这也让更多一线工人看到了希望，有了“奔头”。

此次评聘，也是企业深化人力资源薪酬改革的具体体现，改变了以往以行政级别为基础的管理体系，营造了崇尚劳动的氛围，鼓励技术工人安心本职工作、更好地践行“工匠精神”，同时也保障工人更加体面的工作和生活。

技高者多得

当下，政府重奖技能人才已经蔚然成风，尤其世界技能大赛落幕，有的省份对金牌获得者最高开出了一次性200万元的大奖，在有的地区，户口、职称也都能通过“绿色通道”顺带解决。此外，各省份人社部门也都相应出台了“首席技师”的人才政策，获评者不仅享受一定的荣誉，每月还有相应的政府津贴。

不过应当看到，政府部门的表彰与奖励，主要起到引领示范作用，无法做到全覆盖，落实技能人才待遇的主体还是企业，而企业也是最直接的受益者，责无旁贷。一个企业是不是重视人才、崇尚技能，不能光喊口号，关键要看有没有让有本事、肯付出的人真正得到最大的实惠。

“咱工人也能拿高薪，这在企业历史上是从未有过的，具有标志性意义。”李忠敬是淮河能源集团煤业公司张集矿通风一队测风员，他身上有很多“头衔”：“全国技术能手”“全国煤炭工业劳动模范”“安徽省十大能工巧匠”……不过改革之前，像他这样的技术工人年收入不到10万元。

庞士宝也向记者算了一笔账：以前当工人，一个月计件工资到手最多也就六七千元，当上科区长，根据矿产量和效益，一个月能有1万多元收入。现在改革之后，根据相关政策，首席技师的工资水平与矿资深主管、矿副总工程师相当，资深技师工资达到科区长水平。

优秀技能人才享受到的不再是象征性的津贴、一次性的表彰奖金，而是通过考核获得企业“制度化”的高薪。在某种程度上，一线工人的收入，也实现了从计件分配到按贡献分配的重大跨越。他们也不再是原来意义上的体力劳动者，更是通过自己的智力贡献获得企业的价值回报，体现了“技高者多得”的价值分配导向。

高薪者高任务要求

记者了解到，此次评聘针对集团主营的煤、电、气专业板块的操作岗位，向生产一线重点职业、主体工种倾斜，就是为了将真正的“大拿”“大师”选出来。参评者需具备技师及以上职业技能等级证书以及获奖、专利等“硬件”，通过工作业绩量化评分、实操、理论考试等考核，从而实现竞聘上岗，不再受指标数量的限制，真正体现“能者上”。

高薪，自然对应着更高的任务要求，对于首席技师和资深技师而言，角色定位和工作内容也发生了相应变化。过去在区队的技术岗位上管好“一亩三分地”，现在则要站在集团层面，通过领办技能大师工作室，围绕巡查巡检、疑难处置、课题攻关、工艺改进、技能提升、人才培养等方面开展工作，不仅要充分发挥个人的技能价值，更重要的是要带好技能团队，起到“传帮带”的重要作用，为集团培养更多的高技能人才。

毋庸置疑，练就一身真功夫、真本事是技能人才安身立命的根本。首席技师和资深技师的聘期只有3年，每年都会进行动态考核，岗位绩效考核结果与绩效工资挂钩，从而决定人员的最终收入。此外，3年之后岗位全部重新竞聘。这使得他们不能在功劳簿上“躺平”，还要一如既往地在一线岗位上勤恳工作，不断钻研业务、创新技术，在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，应对技术装备升级的不断挑战，有效发挥“领头雁”的作用。

打破工人晋升“天花板”

“这些年，一直努力提升业务，终于得到企业认可！”受聘资深技师这些天，36岁的淮河能源煤业公司井下电钳工代群超心里充满了欣慰、感激之情。当年，他只身一人从河南老家来淮南打工，通过自学成才，从一名劳务派遣工一步一步成长为采煤设备维修方面的技术“大拿”，并于2018年干上了班队长。

煤矿企业属于劳动密集型，代群超坦言，普通工人在矿上晋升很难，要熬很长时间，得经历组长、后备班长、副班长、班队长等职级。“一个矿区可能有上百个副班长、班长，而从班队长到副科区长是个‘槛’，不仅要3年以上工作经验，还要业绩、学历、获奖等‘硬杠杠’。如果科区长不调走、不退休，岗位也空不出来。”事实上，在不少煤矿企业都存在这样的现象：因为工人晋升通道不畅，煤矿多年培养出来的技术骨干往往因为各种原因辞职、跳槽，进入其他相关行业。

淮河能源集团的人事管理设有“操作”“管理”“专业”三大序列岗位。人力资源部部长周涛形象地比喻道，过去操作岗位晋升序列相当于小写的“h”型，通道就像“h”上的那条短竖，很低、很窄，到了天花板后，都想往管理岗位挤。通过改革，专业序列划为8个层级，操作序列划为7个层级，使小“h”型真正变成了大“H”型，就是要鼓励大家专心致志搞技术、干业务。

淮河能源集团本轮人事改革着力点在于打通三大序列之间的壁垒界限，实现人才的横向流动，无疑为处在“操作”序列的一线技工打通了上升通道，今后不必“千军万马过独木桥”地去当“长”，也能实现职业的发展。

“以前有人建议我去当班队长，那样收入会高一些。家人朋友也觉得当个‘长’，既有里子也有面子。但是我的强项是解决煤矿井下安全生产难题，搞管理不是我的优势。这次评聘，解决了我的后顾之忧。”李忠敬说。

庞士宝更是深有感触：“得知开展评聘，我思前想后好几天，还是决定从科区长的管理岗回到我更熟悉的操作岗上，未来同样可期！”

他坦言，相比管理工作，自己更有工人情结，最喜欢的还是钻研业务，解决具体的技术问题，他最享受攻克难题茅塞顿开那一刻的开心和骄傲。“过去管理上的事多，分散精力，目前新技术新工艺层出不穷、变化太快，我觉得是时候静下心来充充电了。”

在庞士宝看来，薪酬政策的改革就像强劲的“催化剂”，在单位掀起了比学赶超的热潮，大家干劲更足了，很多刚入职的年轻人都开始谋划报考技师资格证。“从集团公司受聘回来，我带的徒弟都很羡慕，私下里都在议论序列晋升的事情。以前，到了晚上9点半，工作室灯就灭了，现在深夜还有人在练习接线。”

庞士宝表示，自己将在智能矿山建设模块上着重发力，同时遴选有潜力、肯吃苦的好苗子进入团队，力争带出更多技能专家、技术大拿。(记者 王磊 王海涵 通讯员 王亮)

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