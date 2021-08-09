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这个暑假怎么过？ 跟着导师下稻田

2021年08月09日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：这个暑假怎么过？ 跟着导师下稻田

　　7月30日上午11时许，西南科技大学农艺与种业专业研究生郭发平（左）和税阳（右）在稻麦科研基地统计水稻抽穗率。刘芳池/摄

　　胡运高在稻田里指导学生。刘芳池/摄

　　胡运高 刘芳池/摄

　　8月5日上午9点，一阵大雨朝四川省江油市青莲镇邀月村的一片稻田袭来，打乱了西南科技大学水稻研究所所长、博士生导师胡运高和学生们的工作节奏。当时，他们正在稻田里取样，以完成他们今年暑期的研究、实训项目。

　　这片稻田是西南科技大学的一个稻麦科研基地，占地约120余亩。基地除了承担一批国家和省部级科研项目外，还是学校研究生实践基地和农学专业科研教学实践基地，每年都有一批研究生和本科生在此进行科学研究和专业实训。

　　阵雨来临之前，胡运高正在一边给同学们讲解，一边分析各种情况——他们要赶在中午前完成当天的任务。师生们大清早就来到了稻田里，同学们每两人一个小组，针对不同品种的水稻进行稻穗调查取样。

　　“为了调查不同水稻品种之间穗部性状和异交习性的差异，一人对水稻抽穗情况进行仔细观看，并描述观察结果，另一人作详细记录，并进行核对。”2020级研究生田敏介绍。

　　据介绍，水稻生长一般要经历从孕穗期到穗的分化8个阶段。这几天正是第七期的稻穗取样时间，这个时期的稻穗接近成熟，稻穗较大且易观察，此时调查取样，方便后期研究。

　　该校农艺与种业专业2021级硕士研究生税阳原本要9月才入学，但是为了尽早获取研究数据，她还没收到录取通知书就跟着导师胡运高一起下田了。她说，如果不赶这一季水稻，只能等到明年才能获取最新水稻生产数据了，时间不容耽误。

　　事实上，税阳在今年4月复试成绩出来后就找导师报到了。那时正是这一季水稻的播种阶段，胡运高要求学生都要下田，播种、插秧、田间管理都要会，全程参与并记录水稻的生长情况。

　　在胡运高眼里，下田是农学类专业学生的“必修课”。“一是科研、技术的要求。二是培养吃苦耐劳的精神。第三，要让学生知道下田不是什么受不了的苦，下田能建立自信。”

　　胡运高数了一下，这个暑假跟他下田的学生有34人，其中研究生22人、本科生12人。而这当中，女生超过了半数。

　　他们一般清晨6点半左右到基地，调查会持续到上午10点左右，有的环节可能会持续到中午。避开午后的骄阳，大约下午4点钟，师生们又下田了，一般会干到晚上7-8点，那时天黑了下来。

　　尽管如此，高温仍然是避不开的。“第一感觉就是热。”农艺与种业专业2020级硕士研究生郭发平说，自己小时候下过田，但那是玩儿的心态，现在下田是为了获取研究数据、完成科研任务，这种紧迫感是不一样的。

　　每次下田，胡运高都要求女生穿防晒衣，戴上草帽。为了防止中暑，每个人随身备有藿香正气液。

　　一天当中，师生们往往会经历两次湿透。清晨的露水会从衣服的外层往里渗透，临近中午，汗水又从里往外渗透。

　　被露水打湿的裤子裹在身上让人很不舒服，有时候会顺着腿流到筒靴里。胡运高有一个土办法，用绳子把一块塑料布捆在腰间，塑料布至少盖住筒靴的上沿，这样就能把露水挡在外面，避免流进筒靴。

　　“来的时候一个个白白嫩嫩的，回去时都晒得黑黢黢的。”每年暑假，胡运高都能看到自己学生的变化。他说，因为研究的需要，每一届学生都要和他一起在这片试验稻田里开展调查，无论风雨，无论烈日。经过基地的锻炼，同学们个个都很棒，能吃苦，不怕流汗。

　　作为准研究生，税阳说，水稻是我国乃至全球重要的粮食作物，不断提高水稻的品质和产量，是水稻人一直在研究的课题。而暑期是水稻生长发育极其重要的时期，田间多次调查取样是保障后期室内试验顺利进行的基础。

　　税阳喜欢水稻这个专业。她说，暑期虽然炎热，但是能和导师参与解决事关数十亿人民生问题的科学研究，很骄傲。“这个过程，既让我们切身体会到做科研的艰辛，更让我们懂得珍惜劳动成果。”(通讯员 刘芳池 记者 王鑫昕)

(责编：温璐、郝孟佳)

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