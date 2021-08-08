原标题：书同文 语同音 人同心

【语言论坛】

中国共产党在团结带领中国人民进行百年奋斗的伟大历程中，领导中国语言文字事业砥砺前行，成功推进几千年来最为深刻而广阔的变革和发展，谱写了中国语言文字发展史上的辉煌篇章，创造了人类文明发展史上的伟大奇迹。回顾我们党领导语言文字事业的百年光辉历程，从中汲取继续奋进前行的智慧力量，有着十分重要的现实意义和长远的历史意义。

一百年来，中国共产党始终站在历史和时代发展的潮头，围绕把中国革命、建设、改革事业不断推向前进的目标，推动中国语文生活发生深刻变革，引领中国语言文字事业百年沧桑巨变。

新民主主义革命时期，中国共产党和中国共产党人始终是中国语文生活变革的积极倡导者、推动者和实践者。我们党在早期革命活动中，积极倡导和推动白话文运动、国语运动、文艺大众化运动、新文字运动，提出“用工人和农民所听得懂以及他们接近的语言文字”。在苏区、抗日根据地和解放区，我们党积极兴办教育，开展识字教育、识字运动，同时提出“要向人民群众学习语言”。这些都使得语言文字走近大众、惠及大众，结束了我国两千年来言文分离的历史，打破了语言文字的阶层壁垒，也为我们党宣传教育大众、团结发动大众发挥了巨大作用，为党在新中国成立后的语言文字政策与实践做了广泛深入的探索和积累。

社会主义革命和建设时期，党中央把握我国基本国情、语情和经济社会发展需要，部署和推进简化汉字、推广普通话、制定和推行汉语拼音方案三大任务。成立了语言文字工作机构，制定公布《汉字简化方案》《汉语拼音方案》，确立了以北京语音为标准音的普通话并开展第一次普通话审音工作，大力推广普通话，广泛开展扫盲运动。在中国共产党坚强领导下，确立了符合我国国情和发展道路的基本语言政策和制度机制，制定推行了一系列基础性语言文字规范标准，为发展教育、提高亿万群众科学文化素质、消除语言交际障碍、促进经济社会发展奠定了坚实基础。新中国语言文字事业辉煌开局，走上快速发展的轨道。

改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党统筹国内国际两个大局，围绕促进语言文字规范化、标准化、信息化、法治化建设目标，推进语言文字事业与时俱进、开拓创新，迈上新的台阶。不断健全完善语言文字法规制度和规范标准，“国家推广全国通用的普通话”载入宪法，国家通用语言文字法颁布实施，研制发布《通用规范汉字表》等大批语言文字规范标准；大力推进语言文字信息化建设，攻克了汉字计算机输入输出的难题，研制开发出汉字激光照排系统；完善语言文字工作体制机制，全面推广和规范使用国家通用语言文字，发展外语教育，为改革开放和社会主义现代化建设发挥了有力助推和保障作用。

中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央高度重视语言文字工作。习近平总书记多次作出重要指示批示，深刻阐明了语言文字事业在铸牢中华民族共同体意识、坚定文化自信、服务国计民生、构建人类命运共同体中的基础性地位和作用。坚定不移推广普及国家通用语言文字，实现了在全国范围内基本普及的历史性目标，初步实现了中华民族几千年来“书同文、语同音”的梦想。语言文字事业助力脱贫攻坚，推进中华优秀语言文化传承创新和全球传播，推动国际中文教育创新发展，促进各民族交流交往交融，促进中外文明交流互鉴。全国语言文字会议胜利召开，语言文字事业迈入高质量发展新阶段。

一百年来中国共产党始终坚持马克思主义立场观点方法，坚持以马克思主义中国化的理论创新成果指导语言文字事业，在实践中探索积累了党领导语言文字事业发展的宝贵经验。

一是坚持以人民为中心。“人民立场是马克思主义政党的根本政治立场”，“中国共产党是为广大人民谋幸福的党，从成立开始，就把为人民服务写在了党的旗帜上”。一百年来我们党始终坚持马克思主义语言观、群众观，维护人民群众在语言文字学习、使用、发展中的主体地位。始终坚持人民至上的价值追求，把维护好发展好最广大人民的语言权益，满足人民的语言教育和语言服务需求，促进人的全面发展，增进民生福祉，作为发展语言文字事业的根本出发点和落脚点。始终坚持充分依靠人民群众的智慧和力量推动语言文字事业发展，人民群众的积极性、主动性、创造性得到最大限度的发挥，发展成果更多更公平地惠及全体人民，赢得了最广大人民群众的拥护和支持。

二是坚持实事求是，遵循规律。实事求是是马克思主义的精髓和灵魂，“始终是中国共产党人认识世界和改造世界的根本要求”。一百年来我们党始终坚持实事求是的思想路线，坚持一切从实际出发，正确认识和把握我国基本国情、语情和语言文字事业特点及发展规律，认识和遵循语言文字的发展规律。始终坚持理论联系实际来制定和形成正确的语言文字方针政策制度，坚持语言文字主体性与多样性的辩证统一，推动语言文字的规范化、标准化及其健康发展，维护社会语言文字生活的和谐健康。始终坚持在实践中检验和发现真理，勇于坚持真理、修正错误，以科学精神认识、判断和解决语言文字事业改革发展实践中的矛盾和问题，正确引领语言文字事业改革发展实践。

三是坚持与时俱进，守正创新。“凡益之道，与时偕行”，“知常明变者赢，守正创新者进”。一百年来我们党始终坚持顺应时代发展、社会变革和科技进步要求，与时俱进推进语言文字政策、理念、制度、标准的发展和完善，不断推进语言文字工作体制机制创新、实践创新、科技创新，把握中国语言文字事业发展的历史主动。始终坚持守正和创新相统一，坚定走中国特色社会主义语言文字事业发展道路，坚持以人民为中心发展语言文字事业，语言文字基本政策和制度保持长期稳定，语言规划与时俱进，语言文字事业长远目标与阶段性任务有机衔接，语言文字规范标准的科学性与实用性、继承性与时代性协调统一，使党和国家意志、人民群众意愿、语言语用发展达到高度统一。

四是坚持融入中心，服务大局。一百年来我们党始终坚持把语言文字事业融入党和国家事业发展全局，在各个历史时期，党的语言文字事业始终紧紧围绕党的奋斗目标，坚定不移贯彻执行党的路线方针政策，坚定服从和服务党的中心任务与战略安排，为中国革命、建设、改革事业发挥有力助推作用、提供有力保障支撑，作出了不可替代的重要贡献。党的语言文字事业始终坚守党的理想信念，践行党的根本宗旨，牢记初心，担当使命，接续奋斗，统筹规划、部署、推进事业改革发展，不断提升服务党和国家事业发展全局的能力和水平，在中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃中，书写了语言文字事业的壮美史篇。

中国共产党引领语言文字事业百年沧桑巨变的光辉历程和成功实践，响亮回答了中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，充分证明了坚持党的全面领导是发展好中国语言文字事业的根本保证。

百年恰是风华正茂。站在新的历史起点上，奋力推进新时代语言文字事业改革发展，要坚定不移坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神，继承和发扬伟大建党精神，始终坚持并不断丰富发展党领导语言文字事业的宝贵经验，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入构建新发展格局，推动语言文字事业高质量发展，努力开创新时代语言文字事业发展新局面，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者：刘朋建，系教育部语言文字应用研究所所长）

(责编：宋鹤立、宋美琪)