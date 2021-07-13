原标题：42名港澳台大学生于湖北开启暑期实习

本报讯（张冉 乐开亮 中青报·中青网记者 朱娟娟）7月11日，2021年湖北港澳台大学生暑期实习计划在武汉启动，就读于武汉大学、华中科技大学等高校的42名港澳台大学生将开启为期1个月的暑期实习生活。

活动由湖北省青年联合会、湖北省台湾青年创业就业服务中心、湖北省海外联谊会联合主办。团湖北省委副书记方清忠出席活动并致辞。

方清忠介绍，近年来，湖北省青年联合会先后组织开展了经贸考察、联谊交流、创业大赛、论坛互动、电竞嘉年华等系列活动，鄂台、鄂港、鄂澳之间青少年互动日益频繁。他表示，希望暑期实习成为一次求知之行，大学生在实践中增长见识、提升能力；希望暑期实习成为一次见证之行，大学生真实体会科技创新、经济发展和荆楚文化底蕴，体验“原汁原味”的中国精神、中国力量、中国速度和中国担当；希望暑期实习成为一次友谊之行，大学生们既在实习中结下友谊，又把在湖北和实习单位的所见、所感、所悟的美好经历分享给港澳台的亲人和青少年朋友，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，为形成海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面贡献青春力量。

据悉，42名港澳台大学生将赴湖北省博物馆、东风汽车集团有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、武汉斗鱼网络科技有限公司等15家央企、事业单位及知名民营企业实习。

(责编：郝孟佳、温璐)