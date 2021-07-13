人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

42名港澳台大学生于湖北开启暑期实习

2021年07月13日08:56 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：42名港澳台大学生于湖北开启暑期实习

　　本报讯（张冉 乐开亮 中青报·中青网记者 朱娟娟）7月11日，2021年湖北港澳台大学生暑期实习计划在武汉启动，就读于武汉大学、华中科技大学等高校的42名港澳台大学生将开启为期1个月的暑期实习生活。

　　活动由湖北省青年联合会、湖北省台湾青年创业就业服务中心、湖北省海外联谊会联合主办。团湖北省委副书记方清忠出席活动并致辞。

　　方清忠介绍，近年来，湖北省青年联合会先后组织开展了经贸考察、联谊交流、创业大赛、论坛互动、电竞嘉年华等系列活动，鄂台、鄂港、鄂澳之间青少年互动日益频繁。他表示，希望暑期实习成为一次求知之行，大学生在实践中增长见识、提升能力；希望暑期实习成为一次见证之行，大学生真实体会科技创新、经济发展和荆楚文化底蕴，体验“原汁原味”的中国精神、中国力量、中国速度和中国担当；希望暑期实习成为一次友谊之行，大学生们既在实习中结下友谊，又把在湖北和实习单位的所见、所感、所悟的美好经历分享给港澳台的亲人和青少年朋友，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，为形成海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面贡献青春力量。

　　据悉，42名港澳台大学生将赴湖北省博物馆、东风汽车集团有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、武汉斗鱼网络科技有限公司等15家央企、事业单位及知名民营企业实习。

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部