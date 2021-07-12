北京科技大学2020届学生毕业典礼暨学位授予仪式。（学校供图）

人民网北京7月12日电 10日，以“青春心向党，逐梦新时代”为主题的北京科技大学2020届学生毕业典礼暨学位授予仪式正式举行，2000余名2020届毕业生参加毕业典礼。

2020年，受疫情影响，北科大为毕业生举办了一场云毕业典礼。校长杨仁树曾承诺，2021年毕业典礼将虚位以待，届时他将为每一位回母校“赴约”的2020届同学拨穗正冠。据悉，此次学生毕业典礼是北科大“永远跟党走”主题教育活动的重要组成部分，同时也是学校履行与毕业生之间的郑重约定。

北京科技大学校长杨仁树在2020届学生毕业典礼暨学位授予仪式上发表演讲。（学校供图）

当天，杨仁树以《满怀豪情 奔赴山海》为题发表主题演讲，寄语同学们对时代要常怀赤子之心，对事业要常怀进取之心，对梦想要常怀坚定之心，对得失要常怀平和之心，对世界要常怀好奇之心，对生活要常怀热爱之心。

杨仁树表示，希望同学们能以逢山开道、遇水架桥的豪迈去见世面、经风雨、长才干，在实现中华民族伟大复兴的新征程中，永葆豪情、满怀洒脱、拥有美好幸福的人生。“愿你们都能成为热爱生活的人，把日子过得热气腾腾、有滋有味。” 杨仁树说。

典礼上，毕业生代表、北科大材料科学与工程学院学生程矫杨回忆了在北科大的四载韶光与去年的“云端”毕业典礼。程矫杨分享了自己在逐梦历程中的成长与蜕变，表达了对北科大的深深感激，并号召全体毕业生不忘初心，不负韶华，谨记“求实鼎新”的校训精神，为实现中华民族的伟大复兴奉献力量。（李依环、实习生郭睿）

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