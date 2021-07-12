人民网北京7月12日电 近日，上海交通大学举行2021届本科生毕业典礼。校长林忠钦发表了题为《坚定信仰 勇往直前》的演讲，勉励各位毕业生坚定信仰，实现更有高度、更有境界、更有价值的人生。

“我们历代交大人都有坚定的信仰，在中华民族的历史征程中，与时势相互激荡，与国家同向同行，在砥砺奋进中彰显了交大人的责任、使命和贡献。今天，在你们重整行囊再次出发之际，希望你们在未来的人生旅程中，始终胸怀崇高信仰，从容自信、行稳致远。”林忠钦校长说。

上海交通大学校长林忠钦在毕业典礼上发表讲话。（学校供图）

林忠钦校长在题为《坚定信仰 勇往直前》中的演讲内容节选如下（有删减）——

信仰，是人生之首要，是精神世界的脊梁支柱，也是现实生活的依靠寄托，她集中体现了人的世界观、人生观、价值观，决定了人生态度和人生追求，指导我们如何认识世界和改造世界。我们历代交大人都有坚定的信仰，在中华民族的历史征程中，与时势相互激荡，与国家同向同行，在砥砺奋进中彰显了交大人的责任、使命和贡献。今天，在你们重整行囊再次出发之际，希望你们在未来的人生旅程中，始终胸怀崇高信仰，从容自信、行稳致远。在此，我与大家分享我对信仰的三点认识：

第一，信仰是指路明灯，让人们具有舍生取义的价值追求，在黑暗中找到光明。革命战争年代，无数先辈把推翻旧社会、建立新中国作为毕生奋斗的信仰，最终实现了改天换地的伟大壮举。辛亥革命前后，我校校友唐榕柄在广州、白毓崑在滦州，一南一北响应革命，均英勇就义。白毓崑学长就义前留下绝命诗：“希望后起者，同志气相连，此身虽死了，千古美名传”。交大学子前赴后继，发扬爱国传统，投身救国事业：张永和、陆定一学长成立了沪上最早的高校党团支部，一大批师生成立了“爱国学社”“今天社”“山茶社”等进步社团，涌现了杨大雄、史霄雯、穆汉祥等可歌可泣的革命烈士，成就了交通大学“民主堡垒”的盛誉。如今，几位烈士学长的纪念碑矗立于宁静的徐汇校园，守望和见证一代代交大学子追求真理、走出校门、改变世界。同学们，信仰是立心之源，是一种崇高的价值追求，它如同航程的灯塔，指引着革命先贤义无反顾、视死如归，也形成了学校爱国报国的精神内核，指引着交大人不断追求进步、与国同行。

第二，信仰是事业基石，让人们具有舍小为大的人生境界，在创业中坚定前行。建国初期，交大人把建设社会主义新中国作为毕生信仰，把国家需要作为首要选择和终身事业。我校电机系校友、国防科大原校长张良起就是这样的典型，他毕业留校后，离开大上海，辗转南京、哈尔滨、长沙等多地工作，根据国家的紧迫需求开创新的研究方向，在许多领域都取得了卓越的成就。我校运输起重系校友刘友梅院士和20多位同学，为了国家电力机车行业的发展，1961年来到湖南株洲，将不为人知的小城打造成为中国电力机车之都。我们学校50年代应国家所需，航空系、汽车系、电讯系分别调整到祖国的西北、东北、西南，更令人钦佩的是一大批师生响应国家号召，从黄浦江畔搬到渭水之滨，打起背包就出发，舍小家顾大家，成就了今天的西安交大和上海交大两所一流大学。同学们，信仰是立身之本，是人生航船的压舱石，能让人在大浪淘沙中保持崇高的境界，让一代代交大人把个人之“小我”融入祖国之“大我”，在干事创业中始终保持坚定笃实、奋发有为。

第三，信仰是动力源泉，让人们具有舍易克难的攀登精神，在奋进中开拓创新。改革开放以来，交大人以建设现代化国家作为接续奋斗之信仰，发扬敢为人先、与日俱进的精神，在改革开放前沿和经济社会主战场奋勇拼搏、建功立业。恢复高考后，一代青年实现了求学梦想，他们毕业后在各自岗位上，以时不我待、只争朝夕的工作干劲，积极投身国家现代化建设。他们有的投身国防工业，在国家大型舰船和高端海洋装备领域作出交大贡献；有的投身国民经济主战场，在国家核电、清洁能源等领域留下交大印记；有的投身人类健康事业，在攻克重大疾病和疫情防控等领域展现交大担当；有的投身国家社会治理，在经世济民和咨政启民等方面贡献交大智慧。同学们，知之愈明，则行之愈笃。信仰是立行之需，是人生航船的不竭动力。正是因为前辈们坚持信仰、不懈攀登，支撑国家关键行业，挑战世界前沿科技问题，才让我们国家实现了跨越式的腾飞。

同学们，信仰是坚持求真向上的精神指引，让我们能够始终为崇高的理想而奋斗终身；信仰是保持永远向前的精神支撑，让我们能够在选择与坚守中成就伟岸；信仰是推动行稳致远的精神力量，让我们能够在果毅力行中成就梦想。任重而道远者，不择地而息。希望你们能够坚定信仰，实现更有高度、更有境界、更有价值的人生。在此，我与杨振斌书记一道对同学们提三点希望：

毕业后继续深造的同学，即将迎来你们的科研黄金期，希望你们志趣高远，勇攀学术高峰，推动国家创新发展。攻读博士的同学们，希望你们珍惜读博的宝贵机会，勇于挑战学术前沿，敢闯学术领域的“无人区”，成长为专业领域的顶尖人才；攻读硕士的同学们，希望你们加深对于专业的学习和热爱，能够提出并善于解决真问题，潜心钻研、知行合一，成长为引领专业发展的时代精英。

毕业后投身行业的同学，即将迎来你们的身份转换期，希望你们求真务实，积跬步至千里，助力实业兴国伟业。你们既要坚持问题导向，在不断解决现实问题中历练真本领。也要聚焦使命导向，立足中国实践，服务国家需要，成长为所在行业的行家里手。希望你们能够在社会的大课堂里坚持终身学习，在学思践悟中增长能力、磨砺品格、成就事业。

特别是毕业后奔赴偏远地区、重点单位的同学，即将迎来你们的事业扎根期，希望你们能够坚守岗位，在扎根中生长，最终成为国之栋梁。你们要以人民为师、以实践为师，厚植家国情怀、人民情怀，在奉献中成长成才；你们要勇挑重担、攻坚克难、苦干实干，有功成不必在我，功成必定有我的决心和胸襟，为国家富强和民族复兴贡献自己的力量！

同学们，信仰的火种，曾经指引我们实现了开天辟地、改天换地的伟大壮举。信仰的力量，曾经推动我们实现了翻天覆地的伟大变化。信仰的光芒，更需要在富国强国之路上闪耀，让我们终将实现更伟大的目标，赢得更美好的未来！

心有所信，方能行远。同学们，希望你们选择交大，就选择了责任，走出交大，就要勇担使命。希望你们把爱国作为最重要的信仰，不管走到哪里，不管从事什么职业，都要把服务国家作为自己最重要的选择和担当。坚定信仰再出发，不忘初心再图强！希望你们带着交大人的光荣与梦想，胸怀崇高信仰，不懈攀登、勇往直前！

(责编：李依环、秦华)