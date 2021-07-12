7月12日上午，第十四届学生运动会新闻发布会在青岛举行。 刘颖婕摄

人民网青岛7月12日电 （刘颖婕）由教育部、国家体育总局和共青团中央联合主办，山东省教育厅、青岛市人民政府联合承办的中华人民共和国第十四届学生运动会（以下简称“全国学生运动会”）将于2021年7月12日晚8：00在青岛国信体育中心钻石体育馆隆重开幕，为期18天，7月17日闭幕。12日上午，全国学生运动会新闻发布会在黄海饭店举行，详细介绍了赛会筹备情况。据悉，本届运动会总计超过14000人参加，是规模最大和参赛人数最多的一届全国学生运动会。

本届全国学生运动会以“团结、奋进、文明、育人”为宗旨，以“跟党走、逐梦想、最青春”为主题，以“突出教育特色、讲求综合效益”为原则，运动会期间将召开全国体教融合工作座谈会。青少年体育工作部际联席会议相关部委负责同志和各省区市人民政府负责同志也将出席开幕式和座谈会。

当前，本届学生运动会已经拉开帷幕，各项比赛正在陆续展开。本届全国学生运动会设游泳、田径、篮球、足球、排球、乒乓球、健美操、武术、羽毛球、帆船、沙滩排球、跳绳等10个大项、2个小项，分大学甲组、大学乙组、中学组3个组别。举办了篮球、排球、足球、乒乓球、武术、健美操的大中学组和田径、游泳的大学乙组等8项预赛。运动会期间还将举行“校长杯”评选、科学论文报告会和体育道德风尚奖的评选等活动。

本届学生运动会确定竞赛场馆16处，以青岛国信体育中心为主会场向四周辐射，分东、西两条线跨越市南、市北、李沧、崂山、城阳、即墨、西海岸新区，所有竞赛场馆已达到办赛水平。31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和澳门特区共33个代表团参赛。运动员、教练员、领队、队医约7200人，裁判员约1200人，各地工作人员约1000人，志愿者服务人员约3000人，工作人员约1600人，还有参加科报会的专家学者等，总计超过14000人。

发布会现场。 刘颖婕摄

据悉，全国学生运动会本应于2020年举行，受新冠肺炎疫情影响，本届学生运动会筹备历时三年多，克服了许多困难，在防疫情、保训练、组竞赛、做筹备等方面投入了比以往更多的精力，付出了更多的努力。根据疫情防控要求，本届学生运动会实行封闭式管理，各省的官员代表、领队、教练员、队医等来青人员分散住宿。大会为入住学生公寓的运动员代表队统一提供日常用品，努力做到服务周到细致。

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