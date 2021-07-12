北京沙河高教园区高校联盟正式揭牌成立。（北京航空航天大学供图）

人民网北京7月12日电 10日，北京沙河高教园区高校联盟（下称“联盟”）正式成立。联盟由北京航空航天大学、北京师范大学、北京邮电大学、中央财经大学、中国矿业大学（北京）、外交学院、北京信息科技大学共同发起创立，旨在推动高校资源共享、学科共建、联合创新，助力沙河高教园区高质量发展。

据悉，联盟以“共商、共建、共享”为原则，将采用校际合作的方式， 依托北京市昌平区沙河高教园区入园高校在人才培养、科学研究、创新创业、社会服务等方面的优势，积极推进交流合作，逐步实现多方优势互补、工作互动、合作共赢，助推世界一流高教园区建设。

北京市委常委、教育工委书记夏林茂在讲话中表示，期待联盟努力建成培养时代新人的示范区，认真落实北京市建设一流大学群体“十项行动计划”；努力建成校城融合示范区，突出重点、明确分工、加强协调、确保落实；努力建成开放共享示范区，突出优质资源共享，形成内涵发展、协同育人的良好氛围；努力建成科研成果转化示范区，探索有利于科研攻坚、成果转化、利益共享的新模式。

北京市昌平区委副书记、区长甘靖中指出，联盟的正式成立，对进一步推动高校资源共享、学科共建、联合创新、校地融合，加快沙河高教园高质量发展具有重要意义。希望各高校更好地开展校际合作，优化资源配置，推动科研成果就地转化，实现“共商、共建、共享”的发展目标。

北京航空航天大学党委书记曹淑敏表示，近年来，北京沙河高教园区高校充分发挥区位优势，加强与未来科学城企业的合作，形成了政产学研互相联动的良好态势。北航作为首届理事会主席单位，将严格遵守联盟章程，带头履行好相关责任和义务，与联盟内各成员高校一道，共同为全面建设社会主义现代化国家做出新的更大贡献。

北京师范大学校长董奇谈到，联盟内部要展开协同合作，加大教育资源共享力度，提高办学效率，加快一流大学群体建设。园区高校将精诚团结，搭建合作平台，实现校校融合、校地融合、校企融合，带动区域经济发展，加快高质量内涵式发展，助力建设世界一流高教园区。

当天，北京邮电大学校长乔建永、中国矿业大学（北京）校长葛世荣、外交学院院长徐坚、北京信息科技大学校长王永生、中央财经大学副校长孙国辉等联盟高校分管领导和相关部门负责人等出席大会。与会成员还召开了沙河高教园区高校联盟第一届理事会。联盟理事会成员审议并表决通过了《沙河高教园区高校联盟章程》。（李依环、实习生郭睿）

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