原标题：清华北大联袂演绎江姐英雄故事

本报讯（记者 雷嘉）为庆祝中国共产党成立100周年和纪念清华党组织建立95周年，丰富扩充党史学习教育学习资源，由清华大学党委宣传部、北京大学党委宣传部共同指导，北京大学歌剧研究院、清华大学艺术教育中心联合主办的“一片丹心献给党”——交响清唱剧《江姐》昨天在清华大学新清华学堂连演两场。

江姐是中国优秀共产党人的代表，她为真理和信仰从容赴死的英雄主义精神超越时代，需要每一位中国人铭记与传承。交响清唱剧《江姐》由北京大学歌剧研究院根据空政歌舞团1964年创作演出的歌剧《江姐》改编而成，是一部演出场次多、品质高、流传广的经典之作。此次演出由空政文工团第三代“江姐”、北京大学歌剧研究院院长金曼教授领衔出演，清华大学教师合唱团、学生艺术团合唱队、校友合唱团，北大师生代表，北大附小、幼儿园的孩子们以及来自革命老区江西的师生代表等老、中、青、少、幼五代人共同参演，以传承的力量和信仰的追求共同缅怀革命先烈、追忆红色征程、颂扬伟大精神。

交响清唱剧将原来以叙事为主体、以人物间的矛盾展开为线索的戏剧体裁，改编为以抒情和刻画心理活动为主体的音乐体裁；把原剧序幕加七场的歌剧结构改编为由序曲和四个乐章组成的清唱剧音乐结构；将江姐的戏剧形象凝练为音乐形象。这种交响化的创作手法体现出新的时代特点和审美情趣，使听众在《红梅赞》《绣红旗》等曾经熟悉的旋律中又得到全新、厚重、交响化的音乐感受。清唱剧在西方历史悠久，一般用来表现英雄史诗的内容，以这种庄严恢弘的形式赞颂江姐为共产主义理想和信仰勇于牺牲的伟大精神，堪称一次古为今用、洋为中用和塑造中国歌剧艺术美学品格的典范之作。

清华大学党委书记陈旭、北京大学党委书记邱水平、中央音乐学院院长俞峰和三千余名师生共同观看了演出。此次活动也是清华大学庆祝中国共产党成立100周年“音乐党史”系列演出之一，已于5月29日在北京大学百周年纪念讲堂上演，并同步举办了“百年回望——中国歌剧的红色基因”校园思政展览，全景式展现中国歌剧与“四史”一路同行的发展印记。观看演出后同学们纷纷表示，在建党百年的重要时刻，两校合力呈现的这部剧演绎、传承了江姐精神，高歌了共产党人生生不息、永葆青春的精神力量，让党史教育辅以音乐的记忆，将艺术熏陶与思想教育结合，效果非常好。供图/清华大学

(责编：吴兆飞、宋美琪)