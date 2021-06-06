2021年高考即将举行，一些不法分子也开始借高考散布虚假信息，误导考生和公众，甚至实施诈骗。为此，教育部联合中央网信办、公安部等部门发布了近年来出现的一些诈骗案例和虚假信息，提醒广大考生和家长，明辨网络谣言，谨防上当受骗。

出售高考试题均为诈骗行为

2021年5月，安徽警方接到群众报警，称有人在网上以“出售高考试卷答案”为名，骗取家长及考生钱财。警方经分析研判，迅速锁定了江西籍嫌疑人黄某。今年3月，黄某通过QQ进入多个聊天群，谎称自己有渠道可以买到高考答案，以每科1.5万元的价格将所谓的“高考试卷答案”出售给家长及考生，诈骗安徽、山东、湖南等五省10余人，骗取钱财10余万元。目前，黄某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

教育部提醒，每年都会有不法分子在网络平台售卖所谓“高考真题”“绝密答案”等，骗取考生家长钱财。高考试题属于国家绝密级材料，其保管和运送都有极其严格的管理措施。《中华人民共和国刑法》明确规定，在法律规定的国家考试中，“为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供试题、答案的”，属于违法行为。考生及家长不要心存侥幸，购买所谓“高考绝密答案”。

“押中真题”系虚假宣传

高考前，一些社会培训机构往往通过网站论坛、QQ空间或自媒体建立标题栏，发布空白内容的“占坑帖”并隐藏，考后再将从网上获得的试题内容等重新编辑到“占坑帖”中并公布。以此制造考前获得试题或“押中真题”的假象，并作为噱头进行培训辅导宣传，博取网民关注，混淆社会视听。

教育部提醒，近年来，这类“占坑帖”时常发生。他们通过掌握管理员的权限，制造考前能获得试题或者“押中真题”的假象，以此蒙蔽考生。其背后目的就是实施诈骗，谋取利益。高考试题试卷属于国家绝密级材料，提醒广大考生，切勿轻信这类虚假宣传，以免上当受骗。

使用考试作弊器材属于违法犯罪

近几年，作弊器材五花八门，从仿形橡皮、直尺作弊器材到低频隐形耳机，再到调频手表与“枪手”遥相呼应……随着6月高考季的来临，一些不法分子在网络上兜售作弊器材，宣称只花千元就能轻松考过，诱导考生作弊。

教育部提醒，在高考中非法制售和使用无线考试作弊器材属于违法犯罪行为，严重危害国家教育考试安全，破坏社会公平正义，公安机关将依法予以严厉打击。相关部门提醒考生，高考作弊轻则取消成绩，重则违法犯罪，切勿以身试法贩卖、购买考试作弊器材，以免自毁前程，追悔莫及。

替考将处三年以上七年以下有期徒刑

随着高考将至，网上开始出现所谓的“替考”“枪手”等广告信息。这类信息声称“有门路”，可以找到大学生或者往届生来替考，需要提前支付“保证金”，成绩出来后再按照“协议”支付款项等等。

教育部提醒，《中华人民共和国刑法》明确规定，在法律规定的国家考试中，“组织作弊的”“代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的”，都属于违法行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题解释》明确，对在高考、研考等国家教育考试中组织作弊的，将直接认定为“情节严重”行为，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。提醒广大考生，一定要知法守法，不要一时糊涂，抱憾终生。

录取过程中不存在“内部指标”

高考成绩公布前，一些不法分子往往利用家长盼子成龙、盼女成凤的心态，通过伪造文件、私刻印章、设立报名处和咨询电话等方式，假冒高校招生人员、校领导亲戚等，谎称手中掌握高校“内部指标”“机动计划”“定向招生计划”“低分高录”“补录”等实施诈骗。

教育部提醒，高校招生录取有严格的工作流程。高校招生计划由省级招生考试机构统一向社会公布。未经有关省（区、市）公布的招生计划一律不得安排招生。高校在招生省份未完成的招生计划，须通过公开征集志愿录取。高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”。考生及家长要高度警惕此类“花钱能买大学名额”的诈骗信息，应从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信蛊惑，以致上当受骗。

仿冒招生网站需警惕

近年来，出现个别地区和学校的招生部门网站和微信公众号被一些个人和机构提前抢注，假冒、仿冒高校或官方招生机构和学校网站、公众账号编造散布虚假信息，迷惑考生和家长，严重扰乱考试招生秩序。

教育部提醒，每年具有本专科招生资格的全国高等学校名单都会在教育部官方网站发布。考生和家长可通过登录教育部官方网站“文献”栏目下的“全国高等学校名单”进行查询核实。2021年，教育部门还将专门开展“高考护航行动”，会同相关部门集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动，帮助考生全面准确了解招生政策，避免上当受骗。提醒广大考生，网上查询高校招生信息时，请认准“官网”标识，谨防山寨账号或网站骗局。文/本报记者 雷嘉

(责编：吴兆飞、宋美琪)