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教育部联合多部门开展“2021高考护航行动”

2021年06月05日13:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月5日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部会同中央网信办、公安部等有关部门并联合多家互联网企业日前启动开展“2021高考护航行动”。

2021年全国高考将于6月7日至8日举行，今年高考全国报名人数1078万人，比去年增加7万人。全国共设考点7200余个、考场46.6万个（含2.6万个备用隔离考场），涉考工作人员140余万人，其中监考人员95万余人。

“2021高考护航行动”重点围绕考试招生领域群众关心的突出问题，多方配合，上下联动，积极为考生和家长提供权威、细致的招生政策咨询服务，全力实现平安高考目标。

据悉，高考前后，各地教育部门、招生考试机构将会同当地网信、公安等部门集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”“打击销售作弊器材”“加强考生志愿填报指导服务”等专项行动，全力保障实现平安高考。

同时，教育部还将指导各地进一步加强食宿卫生、防暑降温等服务保障力度，积极为残障考生等特殊困难群体提供合理便利等，努力为考生营造一个安全、安静、安心的考试环境。

(责编：于子青、秦华)

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