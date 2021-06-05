原标题：考前怎么能睡好？听听医生来支招儿

新华社合肥6月4日电（记者徐海涛）今年的中高考就要来了，面临大考，有些考生会出现睡眠问题。考前怎么能睡好？不用紧张，听听中国科学技术大学附属第一医院神经内科副主任医师程昭昭的建议。

保持正常作息节奏。平时复习紧张，睡眠时间少，考前放假了就早睡迟起，这是错误的。考前突然改变生活规律，反而容易失眠，应维持平时生活睡眠习惯。平时睡眠少于7小时的孩子，可以适当延长半小时到1小时。

保持规律饮食。好的睡眠需要营养支持，膳食营养搭配要合理且丰富，清淡易消化为主，不要过于油腻。不能吃得过饱，千万不能盲目进补补品，有些补品会造成失眠。不要喝咖啡、茶等来提神，尤其是下午3点之后。

保持适量运动。白天适量运动可增加夜间睡眠驱动力，运动方式以有氧运动为宜，如散步、快走、慢跑，不宜剧烈运动；运动时间应保持在每天半小时以上，晚上8点之后避免运动。

不必过度担心失眠。不少孩子面临中高考，睡眠时间会减少，甚至失眠，这是正常的对应激事件的生理反应。不要过分担心晚上不能入睡、睡不好，在正常生活习惯下，偶尔一个晚上睡不好也是正常的。

改善睡眠环境。睡眠环境包括光线、温度、声音、卧具。睡前光线要暗，避免蓝光，更不要睡前玩手机。周围环境保持安静，卧室温度以20摄氏度到30摄氏度为佳。枕头、被子要舒适，如果住宾馆，建议提前一两天适应宾馆睡眠环境。

试试睡眠小技巧。睡前1小时洗热水澡，听听轻松舒缓的音乐，看看自己觉得枯燥的纸质图书，有困意了上床睡觉。睡前至少1小时不做容易引起兴奋的事。

慎重选择药物。不建议考生睡前服用助眠的保健品和药物。平时就间断服用安眠类药物的同学，可以在中高考期间失眠时继续服药，建议到正规医院睡眠专科就诊，在医生指导下用药。平时没吃过安眠类药物的考生失眠时慎重服药。

(责编：于子青、宋鹤立)