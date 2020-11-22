“十四五”：高等教育立足当下 更将引领未来

党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），明确了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求，为未来5至15年的高等教育发展擘画战略蓝图，《建议》指出，要“提高高等教育质量，分类建设一流大学和一流学科，加快培养理工农医类专业紧缺人才”；“加强创新型、应用型、技能型人才培养”；“支持发展高水平研究型大学，加强基础研究人才培养”。

“十三五”时期教育改革发展取得新的显著成就，2019年高等教育阶段毛入学率达51.6%，高等教育进入普及化阶段。同济大学高等教育研究所副教授张端鸿认为，“十四五”期间高等教育在步入普及化阶段后，将步入高质量发展阶段。普通高等教育和高等职业教育的质量将进一步提升，更多的社会人群通过成人高等教育进一步提升受教育年限。国家经济社会的转型和发展需要高等教育提供人才和科技支撑，高等教育的发展理念、发展模式、评价体系和治理体系都将发生一系列改变。

面对即将到来的高等教育新发展阶段，兰州大学高等教育研究院院长邬大光指出：“新的高等教育格局应该立足当下，关注当前我国在战略发展过程中所面临的‘卡脖子’问题。同时，更要引领未来，在制度创新、体制机制创新上大胆前进。”

2020年，首轮“双一流”建设收官，根据“双一流”建设的总体方案，建设分为三个大的阶段，三个节点分别是到2020年、到2030年和到本世纪中叶，并以五年一轮推进。张端鸿认为，“十四五”期间，“双一流”高校将进一步通过创新发展，提升高等教育解决“卡脖子”问题的能力。各级各类高校都将通过科教融合、产教融合等途径，构建创新、协调、开放的高等教育体系。

教育部相关负责人表示，我国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，对高等教育的需求比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。高校在编制“十四五”规划、确定未来发展方向时，仍然要把握三个基本点。

要牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点。教育部部长陈宝生强调，今后，多方位提高师生素质，重点将落在健全学校家庭社会协同育人机制层面，从德智体美劳“五育并举”，到全员全程全方位“三全育人”，因地因校制宜，发展素质教育，形成有效的实践模式，努力汇聚起教育系统和社会各方的更大合力。

要深度融入社会发展进程。教育部相关负责人告诉记者，针对“十四五”规划的落实，高校要紧盯国家战略需求，主动肩负服务国家、区域、行业的神圣使命，高度关注世界发展和人类文明进步面对的共同挑战，源源不断输出高素质人才、高端科技成果和先进文化，在民族复兴中带头发挥国之战略重器作用。

要加快实现治理体系和治理能力现代化。教育部副部长翁铁慧表示，教育是助推实现国家治理体系和治理能力现代化的重要领域，应注重做好以下两方面：一是构建政府、教育机构、社会三者新型关系，建立“管办评”相对分离又有机统一的制度；二是加快建立破“五唯”的教育评价体系，注重改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价。教育部高等教育司也要求：“十四五”期间，各高校要“坚持和完善党委领导下的校长负责制，不断完善内部治理结构，努力破解改革‘深水区’的矛盾，努力探索创新‘无人区’的路径，加快提升符合时代要求的办学治校能力。”（记者 杨飒 晋浩天）

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