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一流大学要培养一流创新人才

李家俊

2020年11月22日08:38  来源：人民网－人民日报
 

　　国家科技创新力的根本源泉在于人。高校是科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点。“面向未来，如何加强创新人才教育培养”已成为中国高校的必答题。

　　培养具有强烈家国情怀的创新人才。高校培养人塑造人，首要之义就是培植其国家利益、人民利益至上，胸怀祖国、服务人民的优秀品质。当前，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，也是人才淬炼的黄金期。一流大学培养的创新人才，要自觉肩负起历史重任，主动把科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。唯有将家国情怀放在首位，方能担当民族复兴的时代大任。这就要求高校要以铸魂育人为核心，着力在育好新人、建好队伍、讲好课程上下功夫。

　　培养具有原始创新能力的创新人才。创新不是简单的调整改进，而是直面问题、“从0到1”的突破。建设一流大学，应着眼未来、面向未来，以科研的原创性为全人类提供未来发展的动力，培养出更多“科研破壁人”。同时，基础研究是科学体系的源头，是夯实一流大学建设的根基。一流大学应以提升科技创新能力为目标，全面加强基础研究、服务国家重大战略需求、改革科研管理和评价机制，布局重要科研方向、重大科研平台和重点创新团队。还要大力推动学科交叉研究。推进学科交叉融合是社会发展的客观需要，也是催生科学前沿重要突破和重大原创性科研成果，培养复合型、创新型人才的重要途径。大学要高度重视跨领域、跨学科交叉研究，形成关键领域先发优势，形成若干从基础研究到技术应用贯通式研究的大团队，组建大平台，承担大项目，产出大成果。

　　培养擅于解决关键核心问题的创新人才。解决关键核心问题、解决“卡脖子”技术问题，是国家对新时代创新人才的必然需求，这对高校加快教育教学改革提出了要求，需要高校全面提高教育质量、高度尊重科技人才成长规律。高校可以建设“新工科”为契机，以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径，致力于培养多元化、创新型卓越工程人才。同时打造“因时而新”的新工科专业结构，打通机械、光学、信息、计算机等学科专业，培养兼具工程制造和科学发现能力的卓越工程人才。还要构建“融合创新”的工程教育新模式，推动产教融合、共建共享、国际合作，实现育人要素的深度融合。

　　培养新时代一流创新人才，事关抓发展、谋未来、致复兴。高校应牢牢把握“扎根中国大地”这一关键根本，为培养担当民族复兴大任的时代新人作出应有贡献。

　　（作者为天津大学党委书记）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月22日 05 版）

(责编：孙竞、宋鹤立)
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