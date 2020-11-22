确保实现义务教育有保障——“十三五”时期我国控辍保学成效显著

习近平总书记指出，“两不愁三保障”，很重要的一条就是义务教育要有保障。再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。要保证贫困山区的孩子上学受教育，有一个幸福快乐的童年。

抓好控辍保学、实现义务教育有保障，是拔掉穷根、阻断贫困代际传递的重要途径，事关广大人民群众切身利益，事关国家和民族的未来。“十三五”期间，各地各校开展的控辍保学行动取得显著成效。2019年我国小学学龄儿童净入学率达99.94％，初中学生毛入学率达102.6％，九年义务教育巩固率94.8％，相关指标已达到世界高收入国家平均水平。

有学上

让失学儿童重返课堂

这天，河北省怀来县官厅中心校校长赵建兵又一次直奔李银和家。动之以情、晓之以理，为的就是让李银和的孩子们能重返校园。

踏遍千山万水、想尽千方百计、说尽千言万语……在很多地形复杂、交通不便、人口流动大的贫困地区，每一个辍学孩子的返校，背后都有科学细致的顶层设计及基层干部、校长、老师的努力。

千方百计保障“一个都不能少”，给“义务教育有保障”再上一道“保险阀”。

“十三五”期间，教育部与10余个省份签订《打赢教育脱贫攻坚战合作备忘录》，将控辍保学作为重要任务写入备忘录；与重点省份签订“任务书”，明确控辍保学工作任务，强化控辍保学工作责任。2020年初，教育部党组又专门成立调研指导小组实施挂牌督战，助推贫困县脱贫摘帽，上下合力做好控辍保学工作。

各地积极响应，层层压实责任，全国95%的县“一县一案”出台了控辍保学工作方案。在贵州、四川、广西等地，“政府一条线、教育系统一条线”的“双线多级包保责任制”带动县长、局长、乡长、村干部、校长、家长参与控辍保学；湖南建立了控辍保学工作抽查制度，开展实地督查……一个个辍学的孩子被找回来，重返课堂。

既让孩子有学上，还帮家庭减轻后顾之忧。近年来，各地持续健全完善资助帮扶机制，为控辍保学托底。

海南在全省范围内调剂使用国家资助名额，贫困市县多安排、农村学校多安排、贫困学生多的学校多安排；江西再次扩大义务教育生活补助范围，重点保障建档立卡贫困家庭学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等。

最新数据显示，与2019年5月底相比，截至2020年9月15日，全国义务教育阶段辍学学生由60万人减少至2419人，其中建档立卡贫困家庭辍学学生数由20万人首次实现动态清零，为2020年实现国家规划的义务教育巩固率达95%、全面实现“义务教育有保障”目标奠定了坚实基础。

上好学

确保“控得住、留得下，学得懂”

“好长时间没有念书，听课也跟不上。”16岁的云南姑娘晓妹面对“劝返”，心里没底气。

晓妹家里穷、姊妹多，12岁才进入一所民办学校读一年级，上了一个学期就辍学了。面对这种状况，云南省金平县有关工作专班认真研究、反复劝导，将晓妹安排在了金平县“普职融合班”，不但能学基础文化知识，还能学一门实用技能。

让重返校园的孩子们喜欢学校、留在学校、学有所得。“十三五”期间，农村教育水平不断提升，为广大农村适龄儿童接受良好义务教育创造了更好条件：

——改革创新教育教学方式，运用“互联网+教育”免费为农村学校提供优质学习资源，打造乡村温馨校园，加强教师队伍建设，提高农村教育质量。

——启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中央财政每年投入近300亿元，重点加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，增强农村学校吸引力。

——严格乡村小规模学校撤并程序，防止因上学远而导致辍学。

与此同时，各地结合实际，大力完善后续保障措施，让优质教育资源在农村开花结果，确保孩子们“控得住、留得下，学得懂”：

在海南，2008年起就实施教育扶贫移民工程，累计投入14亿元，建成24所思源实验学校，改建、扩建14所学校，覆盖了包括全省所有民族市县在内的16个市县，提供优质学位5.5万个，使边远民族贫困地区和山区的孩子享受到与城市孩子一样的优质教育资源。

在河南南阳，通过“名校+新校”“名校+弱校”“名校+乡校”等方式，让名校教育集团覆盖了83所中小学校、33.2万中小学生。211所县城优质学校还与364所农村学校“结对子”，进行管理、教学、教师、办学条件等多方面支援。

在山西晋城市阳城县芹池镇中心学校，老师们把图书搬到了教室、楼道、宿舍，把教学仪器放在孩子们随时能够到的地方，让他们随时随地阅读、自由探究科学奥秘。学校还设置了足球、乒乓球、书法、绘画、农作物种植等10多种课程，极大调动学生积极性。

抓精准

“一对一”帮扶关爱

离老远就听出来是老师到家里来了，吕斌一下子冲过去抱住老师。吕斌，智力残疾一级的8岁男孩，生活不能自理，从未像健康孩子那样享受校园生活的乐趣。

“孩子动手能力弱，我就分阶段、有重点、循序渐进地对他进行运动、感知等能力训练，把动作分解开来，一遍遍演示。”河南周口市盛和小学教师韩冰在吕斌身上倾注了大量心血。

“一个都不能少”，不仅包括健康儿童，还包括残疾儿童。确保他们不失学辍学，保障他们的受教育权，需按照“一生一策”原则，做到精准帮扶和精准送教，才能切实解决每一个家庭的实际困难。

目前，教育脱贫攻坚战“总攻”的号角已然吹响，加快补齐短板弱项，关键在于“精准”。攻坚目标要精准、规律把握要精准、保障举措要精准……这需要各地创新体制机制，创新工作方法，在关键节点精准发力。

湖南省以省教育数据中心、湘教云认证体系、数据中间件等平台系统为依托，在省级云计算环境基础上，开发教育精准扶贫“一单式”信息服务系统。系统上线以来，已开展三次全省大数据比对，实现“大数据精准确定每个学生就学去向”，能呈现每一名贫困生资助状态。

青海发动3万余名干部，克服交通不便、天寒地冻、食宿无保障等诸多困难，逐人逐户深入居民家庭、牧民帐篷摸排劝返；甘肃开发了“控辍保学APP”，组织各学校每天清点在校人数，实现摸排常态化；贵州统筹各方力量掌握学生动态，对辍学风险较高人员建立完善“一对一”帮扶关爱机制……

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，教育部进一步完善了中小学生学籍系统与国家人口基础信息库、全国贫困人口信息库比对机制，要求“三库比对、相互核查”，建立“控辍保学工作台账网上管理平台”，记录每个辍学学生信息，并对374个控辍保学国家重点监测县进行重点监测。

今年6月，教育部等十部门联合印发《关于进一步加强控辍保学工作健全义务教育有保障长效机制的若干意见》，要求以52个未摘帽县为主战场、以“三区三州”为决战地，全面梳理已复学和仍辍学学生情况，一人一案制定工作方案，确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%。

控辍保学既是一场攻坚战，也是一场持久战。“十三五”期间，各地各校开展的控辍保学行动取得显著成效，为拔掉穷根、阻断贫困代际传递带来可能，为更多孩子、更多家庭注入信心、带来希望。

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 01 版）

(责编：孙竞、宋鹤立)