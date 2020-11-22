同备一节课，帮扶“零距离”（在一线）

“我们可以挖掘抗击新冠肺炎疫情的典型人物、先进事迹，激发孩子们热爱祖国、热爱家乡的热情。”相隔万水千山，北京市东方德才学校和新疆墨玉北京朝阳中学的思想政治理论课教师们，正通过视频“同备一堂课”。

与墨玉县“结对子”开始于2016年。北京市援建墨玉北京朝阳中学，累计向墨玉县各中小学校派出干部教师860余人次，通过听评课、示范课、教学研究等帮助墨玉县持续提升教育质量。

“5年来，朝阳区教育扶贫与受援地58所中小学、职业高中以及4个乡村结对，统筹选派各类教育交流人才2558人次，接待受援地赴京跟岗人员1242人，培训受援地干部教师16748人次，捐赠物品4.5万件，惠及建档立卡贫困生500余人。这既是必须扛起的政治责任，也是教育工作者的职责使命。”朝阳区委教育工委书记周炜说。

据了解，朝阳区目前对口帮扶内蒙古卓资县，河北康保县、阳原县、唐县，新疆墨玉县、新疆生产建设兵团14师47团，以及“对口协作区”河南淅川县，“区域协同发展区”湖南和贵州贵阳市、云南昆明市，“生态涵养共建区”北京密云区，“‘一体两翼’支援区”北京城市副中心、雄安新区。

9月22日，朝阳实验小学与湖南湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇的十八洞小学开展了联盟校活动。9月初，朝阳实验小学派出信息技术人才到十八洞小学，帮助进行网络升级和校园文化设计。目前，两校已开通网络联校，十八洞小学的孩子也能感受北京的学习氛围。

把优秀干部教师“派出去”，还要把受援地教师“请进来”。回忆起去年在人大附中朝阳学校跟岗学习的经历，墨玉县第五中学教师麦尔哈巴·巴图尔记忆犹新。两个月里，人大附中朝阳学校所有课程资源和研讨交流都对她开放，“我可以随时推门听课，也感到需要学习的东西有很多，要自我加压，争取把先进的教学理念和方法都带回去。”麦尔哈巴笑着说，临别时资料太多，一个优盘不够用，人大附中朝阳学校副校长高传利又给她一个。

芳草地国际学校远洋小学制定了详细方案，邀请对口帮扶的河北省康保县朝阳希望小学教师来京学习5批52人次，通过“一人一策”，确保跟岗干部教师学有所得；东北师大附中朝阳学校不仅提供跟岗机会，还搭建桥梁对接京内其他名校，让内蒙古卓资县中学的干部教师进一步拓宽视野；国家级示范职业高中北京市求实职业学校帮扶河北省唐县职业教育中心、阳原县职业教育中心，开展专业培训、跟岗学习、学生游学等活动。

来朝阳区学习的孩子们，也难忘这段美好经历。“虽然雄安离北京只有100多公里，但这是我第一次来到北京！”北京八十中学雄安校区学生施一欢跟着老师和同学们看升旗、爬长城、游故宫，与北京的同学们一起上课，收获满满。北京市八十中学不仅在雄安办分校，还选派了一大批特级教师、优秀干部到雄安支教。短短两年内，北京市八十中学雄安校区就通过了河北省规范化学校评估验收。

为了打破时空限制，朝阳区充分发挥教育信息化作用，开放“朝阳在线教育云平台”，让受援地区能与朝阳区学生同步、同频上一节课。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，朝阳区录制了从小学一年级到高中三年级的全学科课程资源5213节，与受援地区共享，“同备一节课”，帮扶“零距离”。

“现开展购买扶贫特产活动，各位教职工可根据个人消费能力和日常需要，自行出资、自愿购买……”9月上旬，朝阳区的教职工们收到一条通知。类似活动已组织过多次，据不完全统计，开展精准扶贫以来，朝阳区累计从受援地区购买土特产千万余元，惠及贫困地区10余万人，帮助增加200个就业岗位。

随着教育扶贫的深入开展，受援地区捷报频传：河北唐县、阳原县、康保县，内蒙古卓资县等陆续退出贫困县序列……

“朝阳区教委将继续坚持‘摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管’，为夺取教育扶贫的最终胜利贡献力量。”朝阳区教委扶贫办相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 05 版）

(责编：白宇)