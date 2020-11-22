如何让体育美育强起来？（深聚焦）

图①：浙江湖州市德清县下渚湖街道二都小学足球队队员在球场上热身。

王 正摄（影像中国）

图②：河北邯郸市永年区第四中学的学生们在练习轮滑。

胡高雷摄（影像中国）

图③：江苏海安市城南实验小学学生用画笔描绘家乡美景。

翟慧勇摄（影像中国）

核心阅读

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》日前印发，对加强和改进新时代学校体育、美育工作进行了系统设计和全面部署。近年来，各地在深化教学改革、改善办学条件、完善评价机制、加强组织保障等方面积极创新，逐步积累了经验。

教学如何改进？

“开齐开足”上好体育美育课程

上午10点，江西萍乡市武功山麻田中心学校的操场热闹起来：孩子们走出教室，来到操场跑步、练习摔跤操。

摔跤，是这所乡村学校的体育特色。每周，学生们都能上80分钟的摔跤专项训练课。“原来40分钟的体育课，除去准备活动等，留给专项学习的时间不够，强度也不容易保证。”校长朱志辉决定，把体育课调整为两节连堂上，让孩子们真正出汗、锻炼身体。学校还创编了摔跤校本教材，制定了分层培养计划，一、二年级安排基本柔韧练习与游戏，三、四年级学习基本动作，五、六年级开始实战摔跤。

曾经，无运动负荷、无比赛、不出汗，是一些学校体育课存在的短板。而在麻田中心学校，学生们在课上学会了摔跤，课下勤于练习，摔跤队的小队员们还在全市、全省运动会上获得了多个奖项。“通过训练和比赛，孩子们有了健康昂扬的状态！”朱志辉说。

教育部体卫艺司司长王登峰表示，教学改革是加强和改进学校体育、美育工作的关键，聚焦“教会、勤练、常赛（展）”是教育教学改革的核心。

《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，课程开设方面，在“开齐开足”的基础上，要“上好”体育、美育课程，严格落实学校体育、美育课程开设刚性要求，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容。

上海市提出“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化、大学个性化”的课程改革建设方案。以上海市七宝中学为例，高中生们一周也能上5节体育课，除了基础课、专项课、活动课、选修课，还有体育传媒、体育鉴赏、形体健美、运动康复等特色课程。“在体育课上不仅学技能、提高身体素质，还能拓展视野、懂得尊重生命，为一生的幸福健康奠基。”七宝中学体育教育中心主任姚琍说。

各地各学校的美育课程也日渐丰富。北京市海淀区实验小学积极开发校本课程，校本教材《认识我们脚下的土地》《走进音乐的人文世界》等很受学生喜爱；江西新余市仙来学校开设夏布绣、竹编、采茶戏等22门美育课程，学生“走班制”上课，每学年选学一门……

采访中，很多专家表示，学校体育不仅是“跑跑跳跳”，而是要让学生享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志；美育也不仅是“吹拉弹唱”，其意义在于培养学生的审美和人文素养。

北京师范大学文艺学研究中心主任王一川认为，在进行美育教学时，不只是培养学生的兴趣爱好、艺术专长，还要引导学生涵养心灵，做到以美育人、以美化人、以美培元。

“要充分发挥体育与健康课程的功能与价值，不仅发展学生的运动能力，还要培养健康的行为，帮助学生养成奋勇拼搏、遵守规则等品德。”华东师范大学体育与健康学院教授汪晓赞说。

办学条件如何改善？

统筹整合社会资源、建立帮扶机制

师资队伍、场地器材是学校体育美育的重要办学条件。

谈起学校体育师资，同济大学第一附属中学校务主任吴颖竖起大拇指：“学校10名体育教师中，有7名是硕士研究生，是学校所有学科中学历最高的团队！”在专业教师带领下，很多入学时的体育小“菜鸟”成了运动达人。

然而，地区、城乡和校际发展仍不平衡。师资短缺、场地器材不足，是一些学校面临的“老大难”问题。如何改善办学条件，成为各地各校工作重点。

在济南市永长街回民小学，每周三下午的书画课是同学们的期待。“有专业的老师来教我们书画，我的字写得越来越好，国画还拿过奖呢！”学生左玉轩说。2011年，学校与济南市市中区文联联手成立书画培训基地。10年来，10余位书画家与学校共同规划课程，让学生接受书画教育启蒙。“统筹整合社会资源，弥补了学校美育师资的不足，给学校带来了大变化，很感谢德艺双馨的书画家们！”校长丁贞春谈道。

高校的专业资源，也可以为中小学体育美育发展提供支持。11月11日，北京市东城区“高参小”（高校、社会力量支持中小学体育、美育特色发展工作）总结会上，东城区史家小学分校6年级学生郑博皓、高浛斐表演的京剧《珠帘寨》选段赢得热烈掌声。

“中国戏曲学院的老师们手把手教学，让我爱上了京剧。”高浛斐说。2014年起，通过“高参小”，中国戏曲学院的教师们来到东城区史家小学分校，帮助开设京剧课程、指导社团等。6年来，“高参小”已惠及北京市166所小学的40多万名学生。

针对薄弱学校体育美育教师数量不足、质量不高的状况，两个《意见》还提出实施体育、艺术教育专业大学生支教计划。江西探索从高校师范类音体美专业大学生中选派志愿者，到留守儿童比例较高的边远农村小学开展一学期的支教，2019年选派2695名学生，受援学校达900所。“我们学院足球专业的支教大学生，圆了许多留守儿童的足球梦。”江西师范大学体育学院院长罗林说。

江苏省注重农村学校美育均衡发展，连云港市东海县的少儿版画、南通市通州区的民间美术、镇江市扬中市的剪纸艺术、扬州市邗江区的传统手工艺、徐州市睢宁县的儿童画等，成为当地农村学校的美育特色。

评价机制如何改革？

优化完善考试评价，不增加学生负担

在学生评价、教师评价、教育督导评价等方面，两个《意见》提出一系列举措。其中，“改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值”“探索将艺术类科目纳入中考改革试点，纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目”牵动着广大家长和师生的心。

“相较于结果评价，过程性评价更重要。考试的目的是引导学生加强日常体育锻炼，养成良好的体育运动习惯。”云南蒙自市第三中学体育教师邓国辉说，要鼓励学校、老师更重视日常教学的引导，而不只是“唯结果论”。

艺术进中考也在多个省份探索推进。江苏省今年第一年全面实施艺术中考，除了个别市因疫情等原因未组织全市的终结性评价的音乐美术素质测评外，其他市均将终结性评价结果以分数或等第计入中考成绩。据介绍，测评结合过程性评价和终结性评价，以音乐、美术教材为基本内容，以学生应知应会为基本标准。

南京市宁海中学分校美术教师马峥嵘目前正在教初三学生，她认为，艺术进中考旨在激励学校、家庭、学生更加重视艺术教育，而如何进一步优化考试评价办法，让考试评价更科学、符合学科特点，真正激发学生的兴趣与热情，需要审慎探索。

强化体育、美育在学生评价中的占比，如何真正发挥作用？以美育考试评价为例，教育部体卫艺司有关负责人表示，关于考试方式、计分办法、所占分值等，原则上不做国家统一规定，各省根据自身情况进行探索，有三点需要注意：一是要遵循美育自身的教育与评价规律，不增加学生负担；二是要将过程评价与结果评价相结合；三是要根据各地实际情况科学、慎重论证，稳步推进实施。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 05 版）

(责编：白宇)