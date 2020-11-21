2020世界职业技术教育大会暨展览会开幕式在青岛举行

人民网北京11月21日电 （记者 何淼）由中国职业技术教育学会（下称职教学会）、中国机械国际合作股份有限公司、德国斯图加特展览有限公司联合主办的Education+2020世界职业技术教育大会暨展览会（下称Education+2020）于18日在青岛开幕。

教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐、中国职教学会副会长史薇、教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山等嘉宾出席开幕式。

Education+2020融合国际会议、主题论坛、德国专家教师研修和同期展览于一体，与会的国内外众多行业专家共同分享国际职业教育最佳实践经验，共同探讨了产教融合背景下职业技术教育和新基建的人才培养、工业互联网人才培养等热点话题。

谢俐表示，希望加快职业教育高质量发展，服务建设教育强国。要深化产教融合，为“长入”经济拓宽渠道；要营造良好氛围，为“汇入”生活构筑桥梁；要弘扬时代风尚，为“融入”文化提供助力；要坚持质量为先，为“渗入”人心插上翅膀；要强化统筹协调，为“进入”日程提供保障，为推进世界职业教育合作贡献更大贡献。

史薇从国家职业教育方针政策层面论述了发展职业教育的重要性，并对职教学会在中国职业教育领域肩负的使命进行了简要阐述。她强调，今年职教学会受教育部委托组织开展职业教育专业目录全面升级和数字化改造工作，涉及中、高、本三个层次职业教育所有专业；Education+2020是职教学会本年度的重要工作之一，也是职教学会与政府、社会各界推动产、教、科、城融合的重要举措。学会在新一届理事会换届以来，为职业教育对接数字经济、对接新一代信息技术、对接科技进步、对接成果转化成立了11个工作平台。

据了解，本届展会展览面积1.5万平方米，共有来自10余个地区教育系统所属单位的代表团和嘉宾参与。展商共198家，其中国际展商约占整体展商的16%；大会同期活动精彩纷呈，共举办了3场国际会议，6场教师研修，23场平行论坛，1场洽谈会等30余场系列活动，吸引来自14个省市自治区的专业人士参与。

据悉，“Education+”在未来将进一步发挥国际平台优势，立志打造全国乃至世界职业教育产业聚集地，提升我国职业教育在世界职业教育领域的影响力，不断推动我国职业教育与世界接轨。

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