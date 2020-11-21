鲁昕：加快推动我国增材制造技术创新和产业发展

人民网北京11月21日电 （记者 何淼）增材制造技术创新高端论坛暨中国职业技术教育学会增材制造技术研究院成立大会于18日在佛山举行。会议由中国职业技术教育学会和佛山市人民政府主办，佛山职业技术学院承办。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕，中国科学院院士黄维，佛山市人民政府副市长许国，广东省教育厅职业教育与终身教育处处长吴艳玲等嘉宾出席会议。中国工程院院士、增材制造国家创新中心主任卢秉恒，中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮以线上视频方式出席。

中国职业技术教育学会成立增材制造技术研究院，旨在服务国家重大发展战略，主动对接科技前沿，推动我国增材制造技术创新和产业发展，搭建产教科城融合的增材制造技术研究平台，构建增材制造高端技术技能人才培养体系，解决我国有原料没材料、有设计不能造等问题。研究院由鲁昕会长和许国副市长担任专家指导委员会主任委员，特邀王恩哥院士、卢秉恒院士、黄维院士、赵宇亮院士担任专家指导委员会专家顾问，高起点、高水平定位，努力建设成为现代职业教育新型智库，成为增材制造领域技术创新、转化应用和技术技能人才培养的高地。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕致辞 主办方供图

鲁昕指出，“十四五规划建议”中提出“加大人力资本投入、增强职业技术教育适应性”，对职业教育提出新的要求。职业教育要服务国家重大战略需求，主动对接科技前沿，勇于走在解决问题和科技创新的前列。

对研究院下一步工作，鲁昕提出“五个聚焦”：一是聚焦国家战略和高端制造业。锚定“十四五”规划目标，加快推动我国增材制造技术创新和产业发展；二是聚焦产教科城融合。搭建一个“政府、行业、企业、学校、科学家”五元协同的高端平台，探索产教科城融合的“中国经验”；三是聚焦高端技术技能人才培养。系统培养应用型和技术技能人才，培养技能工匠、技术工匠、智慧工匠、知识工匠四级“强国工匠”；四是聚焦数字化转型升级。推进增材制造相关专业升级和数字化改造，服务支撑经济高质量发展；五是聚焦中国特色职教方案。坚定中国职业教育类型自信和文化自信，贡献职业技术教育的中国智慧、中国标准和中国方案。

鲁昕表示，研究院今后要着力构建“四个载体两大论坛”，即增材制造现代产业学院、增材制造技术研究中心、增材制造技术培训中心、增材制造技术创新创业人才基地等四大载体，打造增材制造技术创新高端论坛和院士成果对接转化论坛，制定增材制造有关职业标准、教学标准、质量标准、人才培养标准等。

此外鲁昕还做了题为《先进科技：职业教育新担当》的主旨报告，从科技创新、科技发展、应用转化三个方面展开。鲁昕指出，党的十九届五中全会开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，科技创新是“十四五”时期国家重要任务，推动教育进入发展新阶段，要从提高政治站位、找准教育定位、对标国家目标、解决教育问题、建设教育体系、调整三个结构、推进四项改革、落实评价改革、改善投入结构、担当强国使命等十个方面，建设与新发展格局相适应的高质量教育体系。

鲁昕系统展示了全球十大突破性技术、2016—2045年20项新兴科技趋势、新技术应用场景等。她表示，科技自立自强成为国家发展的战略支撑，我国产业发展要全面拥抱科技，职业院校要认清时代方位，紧跟产业发展和科技前沿，不断拓宽视野，为产业基础高级化、产业链供应现代化提供应用型和技术技能型人才支撑。

鲁昕表示，应用转化是职业教育的新担当。职业教育要了解核心技术、熟悉科技前沿、紧跟科技创新、参与成果转化、改造专业课程、重构实训基地、教材衔接创新、拓展师生眼界、提升教师素质、培养转化人才等，要将人才培养质量提升落在行业、落在岗位、落在未来工作场景，为产业数字化、智慧化生活、智慧化治理、智能化制造，培养转化成果行业应用人才和生产服务一线技术技能人才。

此外，与会嘉宾还共同为中国职业技术教育学会增材制造技术研究院揭牌。

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