教育时评：如果不努力，天赋就只是未实现的潜能

当一个人表现出了近乎完美的状态时，我们常常会给他戴上“天赋”的帽子。但出色的成绩往往得益于“坚毅”的品质。

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很多人都知道“一万小时定律”，说的是通过大量的、一万小时的刻意练习，可以将人的潜能激发出来。那么，一个人在追逐目标的过程中，怎样才能坚持得这么久呢？这里涉及一个重要的心理品质，就是坚毅。这里也谈谈一本书和一个故事。

这本书叫做《坚毅》，作者是美国华裔心理学家安吉拉·达克沃斯（Angela Duckworth）。

什么是坚毅？并不是我们理解的为了某个目标咬牙坚持住。而是长久地、有热情地在某个领域工作，坚持不懈。

作者调查了西点军校、体育明星、很多商界成功人士之后，解答了一个重要问题，天赋是如何导致成功、成就的？是以直线的方式直接将人们引向成功的吗？达克沃斯通过研究，列出了两个简单的方程式：天赋×努力=技能，技能×努力=成就。也就是说，一个人能取得多大的成就只取决于两件事：天赋和努力。天赋绝对重要，但是努力更重要。换句话说，如果没有努力，你的天赋就无法发挥出来，它只是你未实现的潜能。通过努力，天赋会演化成为一种技能；与此同时，努力能够将人的技能转化为成果。作者本人的经历就是她这个理论的很好的诠释。

安吉拉·达克沃斯是美国宾夕法尼亚大学的心理学教授。2013年，获得美国麦克阿瑟学者奖（MacArthur Fellowship），这个奖又被称为麦克阿瑟天才奖，是心理学家能够获得的高级别荣誉和奖励了。

硕士毕业之后的几年里，达克沃斯曾经在世界著名的麦肯锡咨询公司工作，为跨国企业做行业资讯。从事职业研究之后，达克沃斯创立了非盈利性质的“品格实验室”，并担任CEO。

安吉拉·达克沃斯是典型的学术精英和社会精英。从学业上来看，达克沃斯显然是人们常说的“学霸”“学神”。

当一个人表现出了近乎完美的状态时，我们常常会给他戴上“天赋”的帽子。安吉拉·达克沃斯也一样，拿到了麦克阿瑟天才奖的时候，人们自然把她跟“天才”关联在一起。但是作者自己却不这么看，她认为自己的成绩是得益于“坚毅”的品质。她在书里讲了两个故事。

第一个故事是，她从小在父亲眼里并不是多么聪明的孩子，上大学期间也不是资优生，甚至选修《神经生物学》这门课时遇到了很大的困难。虽然自己每次都是早早来，认真听讲，努力记住每一个名词，但是还是在第一次测验的时候没及格。助教看她基础太差，都劝她退选，以免影响GPA，但是她还是继续坚持，后来，期中考试还是没及格……她准备去退选了，当她走到老师的办公室门口，又改变了想法，还是保留了这门课，继续利用所有可能的资源，约了所有能够约到的助教的时间，把能做的题目都做完，甚至她感觉自己都能够出考题了……最后的期末考试，她拿到了B，虽然这个成绩不算出色，但是她非常珍惜，因为她是从特别差的基础起步的，这是个最令自己自豪的成绩。

第二个故事发生在她读博士期间，导师是心理学界的“大牛”、积极心理学之父塞利格曼，是个非常严厉的人，学生们都怕他。她被老师叫去谈话，说她没有属于自己的一个完整理论，她哭了，心里还委屈地想：“为什么你不表扬我做得好的地方，净挑我的毛病。”

“最后，我擦干眼泪坐回了电脑前。盯着闪烁的光标，意识到我的研究确实做得还不够，并没有什么突破性的建树。我就一直努力工作，画了一页又一页图表，写满了10多个笔记本。经过10多年的思考，我最终发表了一篇文章”。当然，这些工作也奠定了坚毅理论的基础，也是《坚毅》这本书的基础，也是她能够获得麦克阿瑟天才奖的基础。

事实上，中国人对坚毅一词也相当熟悉。我们常说的“台上一分钟，台下十年功”，基本揭示了坚毅和成功之间的密切联系。当然，作者也在书里提到了培养孩子坚毅的心理品质的方法。

第一个重要环节，就是成长性思维，任何人在学习中都会遇到障碍，当遇到困难的时候，相信自己可以变得更好，而不是永远都这么差，才能建立起希望感，坚持下去。

比如，高考成绩没有那么理想，你要认识到这只是暂时的人生关口，通向梦想的路还很长，并且，学业成绩只是我个人表现的一个方面而已。

第二，同样是刻意练习。找到一个正确的学习方法，不断提高水准，战胜一个个小小的困难，不断拿到正向的反馈，得到鼓励，也会让我们坚持下去。她在TED大会上有个演讲，点击超过1000万次。而这个6分钟的演讲，她也是经过了很多遍的演练。

第三是要找到自己的热情所在，你才有动力坚持下去。为一个远大的、利他的目标而努力，会让你更有使命感，更容易坚持。（高艳 作者为北京师范大学珠海分校教育学院副教授）

(责编：熊旭、任佳晖)