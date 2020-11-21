天津新增4例本土确诊病例所涉幼儿园、中小学全停课

11月20日，天津市召开新冠疫情防控工作第154场新闻发布会，通报天津东疆港区瞰海轩小区新增4例本土确诊病例最新情况并答记者问。据介绍，截至目前，天津东疆港区瞰海轩小区已发现5例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者，会上通报了新增4例新冠肺炎确诊病例的基本概况，该4例确诊病例居住或工作在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。疫情发生后，天津东疆港区瞰海轩小区全面封控，涉及幼儿园、中小学全部停课，同时，天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区。

据悉，天津一确诊病例曾自驾到唐山，唐山发布紧急通告。

4例确诊居住或工作在同一楼栋

天津市卫生健康委副主任、天津市疾控中心主任顾清在发布会上介绍，自11月9日天津市东疆港区瞰海轩小区主动排查发现首例无症状感染者后，立即采取了对其居住楼栋封控、对其密切接触者及密接的密接采取集中隔离医学观察、核酸检测等措施，并于10日对小区全体居民进行核酸检测；根据该小区后续出现病例的情况，11月18日该小区被划定为中风险地区后，按照我市疫情防控强化措施，对该小区全体居民再次进行核酸检测和血清学抗体检测，11月19日，发现3人新冠病毒核酸检测结果为阳性。同时，还有1人在住院期间发现核酸检测阳性。目前，4人均已转运至市定点医院。经天津市级专家组综合研判，均确定为新冠肺炎确诊病例。上述4人在11月10日对小区全体居民的首次核酸检测筛查中，结果均为阴性，且居住或工作在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。

在发布会上，顾清通报了4例新冠肺炎确诊病例的基本概况。

所涉幼儿园、中小学全部停课

顾清还介绍了天津市开展的相关工作情况。

“疫情发生后，天津市委、市政府主要负责同志高度重视，连夜赶赴现场指挥调度，明确提出疫情处置五条措施。”顾清说。

据其介绍，在天津东疆港区瞰海轩小区全面封控的基础上，升级为高风险地区；毗邻的中交上东湾小区，为确诊病例密切接触者居住小区，按照中风险地区进行严格管理。

对确诊病例杨某就诊的天津市泰达医院内患者实施单间隔离治疗，部分转移至天津海滨人民医院，部分留在天津市泰达医院本院，院内相关人员实施集中隔离医学观察，涉疫场所全面进行消杀封控，并加强流行病学调查处置。

将确诊病例杨某某孙女所在幼儿园全部封闭管控。对该园全部教职员工、幼儿及陪护家长实施集中隔离医学观察，采集环境样本进行核酸检测。

天津东疆港区瞰海轩小区住户人员所涉及的工作单位，根据具体情况，采取全部或部分员工实施居家医学观察，并全员进行核酸检测，涉及幼儿园、中小学全部停课。天津东疆港区瞰海轩小区住户日常频繁活动的公共场所全部停业。

滨海新区、市卫生健康委迅速落实以上措施，连夜开展相关排查、流行病学调查、集中隔离管控、消杀等各项处置措施，严控疫情发展，保障人民健康和生命安全，维护社会和谐稳定。

瞰海轩小区划定为高风险地区

顾清介绍，截至目前，天津东疆港区瞰海轩小区已发现5例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者。根据此起疫情发展形势和疫情防控工作需要，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，经天津市防控指挥部研判，并经天津市防控领导小组同意，自2020年11月20日2时起，将天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区，并实施相应管控措施。天津市其他区域风险等级不变。

该区域风险等级调整后，将对医疗机构、有传播风险的场所、单位和社区开展重点人群的强化监测，同时采取相应的管控措施。文/记者 张夕

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