人民网>>教育>>滚动新闻

天津新增4例本土确诊病例所涉幼儿园、中小学全停课

2020年11月21日08:49  来源：北京青年报
 

11月20日，天津市召开新冠疫情防控工作第154场新闻发布会，通报天津东疆港区瞰海轩小区新增4例本土确诊病例最新情况并答记者问。据介绍，截至目前，天津东疆港区瞰海轩小区已发现5例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者，会上通报了新增4例新冠肺炎确诊病例的基本概况，该4例确诊病例居住或工作在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。疫情发生后，天津东疆港区瞰海轩小区全面封控，涉及幼儿园、中小学全部停课，同时，天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区。

据悉，天津一确诊病例曾自驾到唐山，唐山发布紧急通告。

4例确诊居住或工作在同一楼栋

天津市卫生健康委副主任、天津市疾控中心主任顾清在发布会上介绍，自11月9日天津市东疆港区瞰海轩小区主动排查发现首例无症状感染者后，立即采取了对其居住楼栋封控、对其密切接触者及密接的密接采取集中隔离医学观察、核酸检测等措施，并于10日对小区全体居民进行核酸检测；根据该小区后续出现病例的情况，11月18日该小区被划定为中风险地区后，按照我市疫情防控强化措施，对该小区全体居民再次进行核酸检测和血清学抗体检测，11月19日，发现3人新冠病毒核酸检测结果为阳性。同时，还有1人在住院期间发现核酸检测阳性。目前，4人均已转运至市定点医院。经天津市级专家组综合研判，均确定为新冠肺炎确诊病例。上述4人在11月10日对小区全体居民的首次核酸检测筛查中，结果均为阴性，且居住或工作在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。

在发布会上，顾清通报了4例新冠肺炎确诊病例的基本概况。

所涉幼儿园、中小学全部停课

顾清还介绍了天津市开展的相关工作情况。

“疫情发生后，天津市委、市政府主要负责同志高度重视，连夜赶赴现场指挥调度，明确提出疫情处置五条措施。”顾清说。

据其介绍，在天津东疆港区瞰海轩小区全面封控的基础上，升级为高风险地区；毗邻的中交上东湾小区，为确诊病例密切接触者居住小区，按照中风险地区进行严格管理。

对确诊病例杨某就诊的天津市泰达医院内患者实施单间隔离治疗，部分转移至天津海滨人民医院，部分留在天津市泰达医院本院，院内相关人员实施集中隔离医学观察，涉疫场所全面进行消杀封控，并加强流行病学调查处置。

将确诊病例杨某某孙女所在幼儿园全部封闭管控。对该园全部教职员工、幼儿及陪护家长实施集中隔离医学观察，采集环境样本进行核酸检测。

天津东疆港区瞰海轩小区住户人员所涉及的工作单位，根据具体情况，采取全部或部分员工实施居家医学观察，并全员进行核酸检测，涉及幼儿园、中小学全部停课。天津东疆港区瞰海轩小区住户日常频繁活动的公共场所全部停业。

滨海新区、市卫生健康委迅速落实以上措施，连夜开展相关排查、流行病学调查、集中隔离管控、消杀等各项处置措施，严控疫情发展，保障人民健康和生命安全，维护社会和谐稳定。

瞰海轩小区划定为高风险地区

顾清介绍，截至目前，天津东疆港区瞰海轩小区已发现5例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者。根据此起疫情发展形势和疫情防控工作需要，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，经天津市防控指挥部研判，并经天津市防控领导小组同意，自2020年11月20日2时起，将天津东疆港区瞰海轩小区划定为高风险地区，并实施相应管控措施。天津市其他区域风险等级不变。

该区域风险等级调整后，将对医疗机构、有传播风险的场所、单位和社区开展重点人群的强化监测，同时采取相应的管控措施。文/记者 张夕

(责编：熊旭、任佳晖)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved