第二届教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖揭晓

人民网广州11月20日电 （记者熊旭 实习生张玉）由中国教师发展基金会举办的第二届教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖颁奖典礼今天在华南理工大学举行。

天津中医药大学校长张伯礼获得教学大师奖。北京大学李晓明、清华大学朱邦芬、北京航空航天大学王华明、吉林大学孙正聿、复旦大学李大潜、中国矿业大学于洪珍、华南理工大学朱长江、四川大学冯小明、西安交通大学郑南宁9位教师获得杰出教学奖。清华大学李京阳、北京大学陈方平、吉林动画学院陈忠发、浙江大学王旭龙琦、山东大学刘培超、华中科技大学李淼、中山大学马朔、华南农业大学林子森、四川大学王仕锐和西安电子科技大学张旺10名同学获得创新创业英才奖。

相比于去年，本届评选工作更加关注医学教育和哲学社会科学领域，以应对全球疫情常态化新形势下的世界命题，回应社会大变革和哲学社会科学大发展的时代关切。

教育部高等教育司司长吴岩在颁奖典礼上表示，希望广大高校教师潜心教书育人，各位青年学生更好成长成才，希望全社会共同努力，让教育事业成为阳光下最受尊敬的伟大事业，让敢闯会创成为阳光下最富生机的青春力量。

据悉，教学大师奖、杰出教学奖、创新创业英才奖由深圳市陈一丹公益慈善基金会与中国教师发展基金会于2019年共同发起设立。

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