广西希望工程将育人进行到底

已经过去了7年，在广西科技大学土木建筑工程学院任教的副教授陈宇良依然记得当年获得希望工程资助时的激动心情。

“看到‘广西青年英才助学金’申报材料上的‘希望’二字，我印象特别深，因为这笔助学金确实给了我希望，让我可以放下其他杂事来专心做科研，做更多有意义的事情。”陈宇良说，当时他在广西大学读博，由于父亲患有严重的强直性脊柱炎不能工作，靠母亲一人打零工维持生活，加上弟弟也在念大学，家庭经济情况十分困难。为了求学，大学期间他一边刻苦学习，一边做兼职赚取两兄弟的学费和生活费。

通过逐级申请，陈宇良于2013年获得了两万元的“广西青年英才助学金”。“党和国家在关键时候给我帮助，我必须懂得感恩。”陈宇良博士毕业后，放弃了年薪百万的工作机会，于2018年回母校做一名大学教师。任教两年，他不但在科研方面取得突出成绩，还经常参加学校为贫困生组织的各种讲座，分享自己的成长经历，并资助25名家庭经济困难的学子。

“和物质资助相比，我更多的是在精神上鼓励和帮助他们。”陈宇良说，家庭困难的学生往往都有点信心不足，他会耐心地引导和鼓励这些年轻人，因为他想把国家和党给他的关怀和希望传递下去，帮助更多的人成才，回报国家和社会。

广西青少年发展基金会副秘书长苏瑜告诉记者，直到现在，陈宇良仍会定期跟广西青基会电话沟通他的发展现状，并询问他可以提供什么帮助。据了解，广西希望办有很多QQ群、微信群，长期保持着跟受助生的联系，日常分享一些公益活动资讯、资助信息，发动已毕业的学生参与志愿服务、赈灾捐款等活动。

作为希望工程萌芽的地方，广西实施希望工程31年来，给八桂大地无数家庭经济困难的青少年带来了改变命运的机会。随着广西希望工程事业的深入开展，一笔笔爱心善款纷至沓来，一座座崭新校舍拔地而起，一个个“希望厨房”投入使用，一次次“圆梦行动”开展，温暖着留守儿童的心田，助力寒门学子追逐梦想。

踏上新时代的征程，团广西区委深入学习贯彻习近平总书记对希望工程的寄语精神，牢牢把握新时代希望工程事业的正确政治方向，始终立足为党育人的初心使命，坚持守正创新，积极提升服务质量，不断完善工作机制，推动新时代希望工程事业实现新发展。

从扶困助人单纯给予经济资助，到强化思想育人工作，引导受助青少年成长成才、知恩感恩，形成“扶困-育人-成才-回馈”的良性循环，广西希望工程事业的发展经历了一个逐步转变的过程。

2007年前后，随着“普九”工作的推进、西部地区“两基攻坚”计划的实施和全国农村义务教育阶段家庭经济困难学生全部享受“两免一补”政策的落实，团广西区委把希望工程的工作重点从资助农村中小学生转移到关注帮扶贫困大学生群体上来。

“当时在资助贫困大学生时，我们强烈地意识到要帮助孩子们成才，仅仅给钱是不够的。”团广西区委二级巡视员、从事希望工程25年的吴宗勋说，“在农村地区，当他们的父辈连温饱问题都没有解决时，对孩子的思想教育是缺位的。进入大学后，这些青少年不适应新的生活，往往自卑心理会特别强，作为团干和希望工程的公益工作者，我们要弥补他们家庭教育的缺失，把对这个群体的思想引领工作前置。”

为了抓好育人实效，团广西区委要求县（市、区）团委在开展助学工作中，必须落实“五个一”标准，即进行一次家校走访、举行一次助学金发放仪式、开展一次感恩教育、组织一次公益活动、举办一次“筑梦圆梦”分享会，通过“五个一”方式，丰富和完善助学育人的内容体系；并建立跟踪帮扶、定期回访、长期联系青年机制，利用寒暑假召开受助大学生座谈会，了解学习生活情况，持续开展思想引领。

同时，团广西区委还创作《希望路上》专题片、举办希望工程报告会，系统讲述党的领导下希望工程中发生的爱心故事。面向受助青少年开展“爱心见面会”“励志校园行”等主题活动，鼓励爱心企业为受助学生提供勤工助学岗位和工作职位，引导受助生注册成为青年志愿者，通过多种方式培养青少年自立自强、知恩感恩的优秀品质。

“近年来，我国社会主要矛盾的历史性变化对希望工程的目标任务、发展方向提出了新的要求；另一方面，我国教育事业尤其是基础教育取得了长足发展，城乡教育基础设施等硬件建设的差距逐渐缩小，这对希望工程过去以建希望小学和资助贫困学生为主的工作任务提出了新的要求。”团广西区委书记李楚说，打赢脱贫攻坚战，消灭绝对贫困后，相对贫困作为一个普遍存在的社会现象在我国还将长期存在；城乡教育在信息化建设、青少年素质教育、专业教师队伍建设等方面仍有较大差距。基于以上判断，广西希望工程要积极探索在新时代的定位和发展路径，将工作重心转移到促进农村教育均衡发展和困难学生全面发展上来。

从2015年开始，广西希望工程陆续推出“希望厨房”“希望体育”等系列品牌项目，筹集资金3500多万元，在农村中小学建成600多个绿色环保节能的电气化“希望厨房”，20多万名农村学校师生直接受益。广西在全自治区农村和希望小学开展“希望体育”项目，配备体育设施，推广希望小学篮球季活动，全区有300所学校近10万名青少年参与其中，在全国赛中连续取得好成绩。为了帮助学生培养劳动观念、劳动意识和劳动技能，广西还在100多所希望小学创建“红领巾菜园”劳动体验基地，开设红领巾劳动教育课。

李楚表示，新时代赋予希望工程新的内涵和使命，广西各级团组织要始终聚焦共青团的主责主业，努力使每一名受助者都成为全面发展的社会主义建设者和接班人。

记者 谢洋

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