听从召唤 奔赴新发展热土

想象这样一个场景：你能用声音控制几乎一切——站在家门前，说一声开门，门会自动打开，“开灯”“播放音乐”“打扫房间”……只要你说出口，机器就做得到。

曾经，这样的画面只存在于科幻片里，如今，却是生活中实实在在的场景。

人工智能、大数据、生物技术……正在颠覆我们的生活，而未来5年、15年，更深刻的变革，就在前方。在前不久刚结束的党的十九届五中全会上，“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”被写入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》），人工智能、大数据等被认为是新时代的战略性新兴产业，这给未来指明了方向。

创新的力量日渐强劲，发展的道路越发宽广。全国政协常委、民建中央副主席周汉民表示，蓝图已经绘就，剩下的就是怎么干的问题。“十四五”是乘势而上向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年规划，一个个关于未来的畅想，浮现在字里行间。

谈到“十四五”，周汉民着重强调的是“青年”：青年最大的机遇就是随着国家的大战略走，随着国家新的发展方位走，“我们要时刻准备着”。

新产业的前沿

紧跟时代大潮才能有大作为。这一点，胡国平感触颇深。

我国的互联网热潮兴起于1999年，彼时，胡国平还是中国科学技术大学的一名大四学生。“我当时在中国科大人机语音通信实验室里，师兄刘庆峰要创业，希望我也加入。”那时，胡国平已经获得了中科院自动化所的研究生保送资格，有一些犹豫，刘庆峰就指给他看电脑的windows桌面，“我们要给windows加一层语音幕布”。

“当时人工智能尚属于发展萌芽期，但我们意识到语音在未来人机交互中一定会发挥重要作用。”胡国平说，因为热爱，也因为坚信时代大势，他们当年成立了科大讯飞，这家人工智能公司后来以其强大的智能语音技术为众人所知。

“得益于国家的高度重视与支持，科大讯飞搭上了时代快车。”胡国平说，回头再看，就业创业必须着眼未来。

《建议》重点提及人工智能，这给胡国平莫大的信心。后疫情时代，人工智能生态发展正经历变化，从为产品赋能到为企业数字化转型升级赋能。胡国平希望利用平台技术，与百万开发者团队一起共建蓬勃发展的产业生态，用人工智能技术给民生事业补短板，解决社会刚需问题。

这也是青年的新机遇。在全球产业链价值链重塑、我国新型城镇化格局加速形成背景下，产业升级迎来新机遇，中国正在“换道超车”。

根据已披露的各地“十四五”前期课题研究成果，创新、产业等成为高频词。近年来，以新一代信息技术、新能源、新材料、生命科学为代表的新工业革命在全球范围蓬勃兴起。其中，云计算、大数据、物联网等数字技术是技术创新和产业转化最活跃的领域。这也是创新创业的热土。

目前，新科技的加快成熟和产业转化正在对世界各国经济结构和全球价值链分布产生深刻影响，工业领域颠覆性的科技创新不断涌现，这给强国一代提供了无限的舞台。

“当数字经济以排山倒海之势呼啸而来的时候，我们更要有担当得起的能力。”周汉民对这代年轻人十分看好，“青年是国家的未来，当下，青年最要紧的就是要有发展新阶段的通盘把握，有发展新理念的忠实坚守，有发展新格局的心中了然”。

他还说，纵观“十四五”，青年有许许多多的可为之处，全面建设社会主义现代化国家新征程需要青年更多地创新和创造，所有机遇是针对有准备的头脑，青年要时刻准备着。

到国家需要的地方去

新征程意味着新机遇。《建议》发布当天，李默就给妈妈打电话，告诉她自己的选择没错。李默是名程序员，大学毕业后在北京一家互联网公司工作，收入还行，但上班“996”是日常，“007”也是常态，北京竞争压力又大，几年下来“头都要秃了”。2018年,他决定离开北京，去成都发展，对此家人一直有些担心。

如今，《建议》上清楚地写着，“优化行政区划设置，发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈。推进成渝地区双城经济圈建设”。这给他吃了定心丸，中西部大发展的时候到了。

“一线城市容不下肉身，三四线城市容不下灵魂”，许多年轻人因此两难彷徨。未来15年，随着新型城镇化建设、区域协调发展的推进，年轻人将拥有更多更清晰更自主的选择。

据不完全统计，全国目前已经初步形成了34个都市圈。而《建议》释放出的信号是，城市群、都市圈将成为新型城镇化的主体形态。

“优化国土空间布局事实上是要通过诸如基础设施同步提升和改善、公共服务均等化、发展环境不断改善等来扩大就业空间。”商务部研究院区域经济研究中心主任张建平说，提升二三线城市的种种能力，年轻人就不用拥挤在一线城市中，这样，年轻人的未来就更广阔了，经济社会的和谐程度也会更高。

周汉民说，新型城镇化，在很大程度上就是中心城市要优化布局区域，中心城市、次中心城市要鳞次栉比，功能各异。

“这不是简单的由农民转变为城里人。”他说，空间布局要引导全民全面走向富裕的道路，区域协调要强调全国一盘棋的思想，而新型城镇化要突出的是新型。新就新在形式上、模式上、规制上和布局上，而着力的核心在于“人”。

最近，李默经常会给家人发关于《建议》的解读文章，他认为，中国不是只有北上广深，成都、杭州这样的城市同样大有可为，目前西部地区还比较落后，但却有无数机会。

上海财经大学中国公共财政研究院副院长于洪认为，从《建议》中可以看出，城市空间未来将不再是限制年轻人发挥才能的因素，随着新城市带、新产业带的广泛布局，年轻人可能不再像今天一样集中在大城市发展，他们会有更多的机遇、更大的舞台。

记者 张均斌

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