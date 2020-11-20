阜阳青年扶贫创业大赛带动贫困户脱贫增收

“创业大赛不需要创业计划书？开始我还以为听错了。”作为一名农业养殖项目创业者，来自安徽阜阳颍上县的刘发曾经参加过多次创业大赛，也收获了不少荣誉。不过，对于一名尚在“爬坡”的创业者来说，每次准备创业计划书之类的文字材料，常常耗去很多精力，势必影响本职工作。这一回，阜阳青年扶贫创业大赛简化程序，不要求提交创业计划书的做法，着实让他感到了“减负”。

“尤其对于很多农村创业青年来说，他们文化程度不高，整天在田间地头从事农业生产，要他们撰写创业书，真是勉为其难，有些人甚至因此不愿参加创业大赛。”团阜阳市委工作人员曹杰振介绍说，扶贫创业大赛主要面向农村一线创业青年，举办大赛的初衷就是要推广他们的项目。“为了充分发挥他们的优势，我们省略一些不必要的环节，让创业者更能集中精力，更高效、更直观地展示自己的项目。”

正因为程序的简化，在一定程度上提升了农村青年的参与积极性。在刚刚落幕的阜阳市第三届青年扶贫创业大赛上，共有100多个项目参赛，涉及特色种植养殖技术、节能环保、农产品加工及销售、农业社会化服务、电子商务等众多领域。值得一提的是，有的选手就是“脚上带泥”的青年农民，虽然文化程度不高，却是行家里手，创业项目容易复制，具有示范带动效应。

大赛对阜阳地区青年参与的助力脱贫攻坚项目与计划进行全面梳理，并对有特色、可复制、经济效益突出、社会效益良好、带动贫困户多的项目或计划进行宣传、推广。决赛阶段，参赛选手更是别具一格，或用详细、充分的数据来说明创业项目市场潜力，或用生动、形象的比喻来讲述创业项目可行性。

“青年扶贫大赛最大的特点就是参赛者都在扶贫一线，他们的项目没有多么高大上，但都是能在田间地头落地生根、为贫困户带去实实在在收益的好项目。”团阜阳市委副书记王静说，“我们希望以赛代训，边比赛边指导帮扶，不断完善项目，同时让更多志同道合的农村创业青年聚在一起，抱团发展。”

对此，34岁的返乡创业青年刘大卫深有感触。“槐树、樱花树、大叶女贞树风景树……”中青报·中青网记者采访当日，刘大卫如数家珍地介绍着农场内种植的风景树。

2012年，刘大卫回到家乡界首市光武镇，流转1000亩土地，当起农民，开办了聚丰家庭农场。刚开始创业时，每年粮食收割、堆放、晾晒，都是他一个人干，有时累得靠在树边就能睡着。

起初，资金压力、基础设施匮乏、天气风险让刘大卫备感压力。团界首市委及时协调政府相关部门，给予刘大卫贴息贷款，帮他渡过难关，并且推荐他参加界首市青年扶贫创业大赛及相关培训，为他的创业路把好方向。

“不把鸡蛋放在一个篮子里。”刘大卫正是在创业大赛的培训中意识到，要走多元化发展的路子，于是拓展经营蔬菜、苗木花卉、果园种植和畜禽养殖。

农场成立以来，刘大卫带动周边村民从事现代农业种植、养殖。农忙时节，聘用30余名农民，每人每年可直接增加收入6000元，高峰时有100多个农民排队前来找工作。此外，刘大卫给予贫困户每年一亩地800元租金，年底还有分红。聚丰家庭农场也被评为安徽省示范家庭农场，刘大卫被评为“全省农村青年致富带头人”。

在青年扶贫创业大赛上，也能时常见到集体智慧闪烁的火花——今年获得一等奖的“浓香型马泡籽油精加工及产业化”项目就是团队协作的成果。

圆溜溜、青黄色的马泡瓜是皖北地区常见的野生植物，但是马泡籽榨成油还是桩新鲜事。近日，中青报·中青网记者走进位于太和县国家级农业示范区的安徽有机良庄，看到马泡瓜种苗繁育基地以及马泡籽油产品。

“亩产能达到3000斤，4斤马泡籽能榨1斤油。今年产品已经订完了，本地市场供不应求。”有机良庄农业科技股份有限公司技术总监马宗新介绍。

马泡瓜分布于黄淮平原，但从未规模化种植，之前只有作坊加工，效率低下。为了更好地开发和利用这一资源，有机良庄青年创业团队于2015年开始研究种植马泡瓜。

经过5年持续研发，公司在马泡瓜新品种选育、规模化种植、浓香型马泡籽油加工工艺、生产规模等方面均达到国内领先水平。今年，该公司新增40亩马泡瓜试验田，尝试和甜瓜杂交，用以丰富产品口味。

“光自己种植不行，还要带乡亲们致富。”该公司负责人、青年企业家陈金良介绍，在种植马泡瓜的过程中，公司不忘带动生产基地周边贫困人口就业。“2019年，公司聘用附近贫困户68户、165人，他们的人均年收入有8000多元。”

据了解，自2018年来，为助力脱贫攻坚、扶持青年创业，团阜阳市委联合市委组织部、市人社局等5家单位连续开展3届青年扶贫创业大赛，涉及种植业、养殖业、服务业等方面，覆盖全部县市区，参加项目累计300余个。其中，获奖项目34个，发放奖金28.3万元，项目落地成功率92%，有效带动800多户贫困户实现增收。

记者 王磊 王海涵

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