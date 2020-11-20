人民网>>教育>>滚动新闻

警惕换了马甲的奥数培训班

2020年11月20日08:33  来源：光明日报
 

以普及奥数、选拔人才为名办班敛财的把戏被明令禁止后，当下一些培训机构可能自认风头已过，又开始以各种名义规避相关规定，为奥数换上马甲，操起敛财的旧业来了。这些培训机构以“老师”名义在社交媒体上发布有关信息，谎称奥数成绩仍在中考录取中起到重要作用、国外大学录取也看重相关成绩等，试图让奥数借机还魂。

以往人们对各地奥数班的厌恶和恐惧，并非对奥数本身有什么成见，更不是否认或嫉妒数学天才的存在，而是人们迫于中考、小升初甚至幼升小的现实，不得不将奥数列为自费“必学”项目而产生的焦虑的一种表达。普及奥数、遍地办班给数学科目带来的效果、为那些有数学天赋的人带来的增益究竟几何，有目共睹。同样，这些名义繁多、花样翻新的奥数班，给那些操办者带来的效益几何，也是有目共睹。

奥数班不办了，会不会埋没数学天才？具备数学天赋者，不通过奥数班是否就发现不了自己所具有的数学天赋？实际上，即使这些问题的答案是肯定的，那么，以如此规模的兴学奥数来发掘凤毛麟角的几个天才，是否值得、是否公平，也是大可讨论的一个问题。问题更在于，上述这些问题，在奥数班鼓吹者和操办者那里，根本就不是问题，因为他们的问题只有一个，那就是能不能以奥数的名义赚到钱。一个在上个月刚刚结束的以“研学营”马甲开办、以“迎春杯”名义进行招生的数学班，为期3天，费用每人9800元……就是这样一个不是奥数班、收费却一点也不逊于奥数班的“研学营”，却告诫报名者及其参与者：“为了保证活动的顺利进行，请您不要在网上过度议论，不要拍照。”

由此可见，被马甲包裹着的奥数培训班，目的依然没有改变。对此，有以“老师”名义注册的社交媒体账号也大力举荐这种“研学营”。“老师”声称：“重点学校每年网报那么多孩子，凭什么给你考试机会不给别人？简历的差异才是核心。”而所谓“简历”就是上没上奥数班、有没有五花八门的奥数比赛成绩单。也是在这个所谓“老师”的社交媒体上，上述“研学营”的“升学含金量”被标注为5星，“推荐指数”也被标注为5星，而适龄人群则被标注为3、4、5年级，且“牛校认可度相当高”“是在小升初阶段确实能帮上忙的比赛”，强调“这些活动是小升初务必要参加的”。

这种明目张胆地曲解相关升学规定的说法，究竟会打动多少家长，不得而知。可以肯定的是，这种似是而非的说法，会在部分家长中造成影响。对这种“不要在网上过度议论，不要拍照”的活动，相关主管部门知道不知道，知道以后如何处理，值得关注。

（作者：沙紫亮，系媒体评论员）

(责编：何淼、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved