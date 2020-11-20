警惕换了马甲的奥数培训班

以普及奥数、选拔人才为名办班敛财的把戏被明令禁止后，当下一些培训机构可能自认风头已过，又开始以各种名义规避相关规定，为奥数换上马甲，操起敛财的旧业来了。这些培训机构以“老师”名义在社交媒体上发布有关信息，谎称奥数成绩仍在中考录取中起到重要作用、国外大学录取也看重相关成绩等，试图让奥数借机还魂。

以往人们对各地奥数班的厌恶和恐惧，并非对奥数本身有什么成见，更不是否认或嫉妒数学天才的存在，而是人们迫于中考、小升初甚至幼升小的现实，不得不将奥数列为自费“必学”项目而产生的焦虑的一种表达。普及奥数、遍地办班给数学科目带来的效果、为那些有数学天赋的人带来的增益究竟几何，有目共睹。同样，这些名义繁多、花样翻新的奥数班，给那些操办者带来的效益几何，也是有目共睹。

奥数班不办了，会不会埋没数学天才？具备数学天赋者，不通过奥数班是否就发现不了自己所具有的数学天赋？实际上，即使这些问题的答案是肯定的，那么，以如此规模的兴学奥数来发掘凤毛麟角的几个天才，是否值得、是否公平，也是大可讨论的一个问题。问题更在于，上述这些问题，在奥数班鼓吹者和操办者那里，根本就不是问题，因为他们的问题只有一个，那就是能不能以奥数的名义赚到钱。一个在上个月刚刚结束的以“研学营”马甲开办、以“迎春杯”名义进行招生的数学班，为期3天，费用每人9800元……就是这样一个不是奥数班、收费却一点也不逊于奥数班的“研学营”，却告诫报名者及其参与者：“为了保证活动的顺利进行，请您不要在网上过度议论，不要拍照。”

由此可见，被马甲包裹着的奥数培训班，目的依然没有改变。对此，有以“老师”名义注册的社交媒体账号也大力举荐这种“研学营”。“老师”声称：“重点学校每年网报那么多孩子，凭什么给你考试机会不给别人？简历的差异才是核心。”而所谓“简历”就是上没上奥数班、有没有五花八门的奥数比赛成绩单。也是在这个所谓“老师”的社交媒体上，上述“研学营”的“升学含金量”被标注为5星，“推荐指数”也被标注为5星，而适龄人群则被标注为3、4、5年级，且“牛校认可度相当高”“是在小升初阶段确实能帮上忙的比赛”，强调“这些活动是小升初务必要参加的”。

这种明目张胆地曲解相关升学规定的说法，究竟会打动多少家长，不得而知。可以肯定的是，这种似是而非的说法，会在部分家长中造成影响。对这种“不要在网上过度议论，不要拍照”的活动，相关主管部门知道不知道，知道以后如何处理，值得关注。

（作者：沙紫亮，系媒体评论员）

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