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青年领军人才何以涌现

2020年11月20日08:31  来源：光明日报
 

　　“优秀人才是可以扎堆出现的。”提到南京大学国家实验室实验班（以下简称“国家实验班”）对基础人才培养和科学研究的意义，中科院院士、南京大学微结构国家实验室主任邢定钰最先想到的就是这句话。

　　这句话的背后有着扎实的数据支持。

　　自2009年创建以来，“国家实验班”已经培养出近百名优秀博士。据统计，第一届“国家实验班”中物理学院的27名学生，近一半只用4年就取得博士学位，超10%的学生获得了南大优秀博士生毕业论文，远高于普通培养模式的数据。目前，从“国家实验班”毕业的大部分学生均在从事与学科相关工作。以第一届“国家实验班”为例，41名毕业生中有近一半在南京大学、西安交通大学、加州大学河滨分校、慕尼黑大学等国内外一流大学从事教学以及研发工作。

　　基础学科是国家创新发展的源泉，基础学科拔尖人才是仰望星空的“领跑者”。南京大学国家实验室实验班在十余年的探索中，不断积累可推广的经验模式。针对目前创新型领军人才选育的症结，“国家实验班”是如何精准高效选拔和培育创新型人才？“国家实验班”何以能让青年优秀人才“扎堆出现”？

　　研究型领军人才的培养基地

　　时间回到2009年。

　　彼时，我国的高等教育发展正处在一个新的机遇期——全国人才工作会议的召开，正式吹响“建设人才强国”总号角；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的通过，更勾勒出了未来教育改革的路线图。

　　改革开放以来，我国基本实现立足国内培养高层次人才的战略目标，但在面对适应经济社会发展多样化需求的问题时，总体上还不能完全满足，存在着成才率低、流失率高、教育资源浪费大等问题。

　　为探索这些问题的解决方案，邢定钰等国家实验室相关人员于2009年提出创建微结构国家实验室实验班的设想——以国家实验室的名义，面向物理、化学、现代工程与应用科学三院招生。按照设想，“国家实验班”将利用正在筹建的南京微结构国家实验室为实体，定位为物理学、化学和材料学等学科，选拔培养理论基础扎实、实验技能过硬、思维能力出众和对前沿科学敏感度高的研究型后备领军人才。

　　在学校领导及相关部处的大力支持下，南京大学微结构国家实验室实验班于2009年获批并启动。“国家实验班”采用本科—硕士—博士八年一贯制培养方式，科研资源集中、师资力量丰厚、培养模式先进。之后，赶上教育部“2011计划”的协同创新机遇期，南京大学又正值研究生创新教育的调整档口，“国家实验班”迎来了较好的发展势头。

　　由此，领军人才培养的“探索之旅”正式启程。

　　助力科研的革新之路

　　21世纪以来，我国高等教育改革取得积极成效。然而，创新型领军人才的选拔培养仍存在着育人导向模糊不清、选拔形式单一僵化、培养过程缺乏连贯等现实问题。

　　南京大学针对人才培养进行了一系列改革创新举措，其中包括以“国家实验班”为载体的本硕博一体化培养新模式，由院士、“长江学者”组成的导师“天团”，不拘一格地选拔了一批优秀学生，形成了一个培养本科生和研究生的全新模式和平台。综合评价学生，选拔早；不唯学分绩，着重考查学生综合素质；试行导师流动机制，为每个学生量身打造科研计划；专项津贴解决学生后顾之忧……一项项创新举措为学生的成长成才提供了良好的平台。

　　回忆起自己进入“国家实验班”的经历，首届毕业生、南京大学优秀博士论文获得者雎长城坦言自己“在大学一二年级时考试成绩不算很好”。最终，他在面试环节脱颖而出，顺利入选。

　　事实上，在第一届进入实验班的同学中，有很多像雎长城一样自推意向强、学术积极性高的同学。“国家实验班”以“学分绩+专业面试”为选拔标准，把综合素质作为主要选拔因素，注重学生自主创新意识和自主创新能力，聚焦有志于投身基础研究的优秀人才。这种大胆的选拔模式打破传统研究生培养模式的局限，从一开始，就为综合水平高、自主能力强的同学提供了后续科研的培养资格与配套资源。

　　“国家实验班”充分尊重学生意愿，从学生兴趣点出发为每个人“量身打造”科研计划。秉持“对导师负责，对学生负责”的双向选择机制，试行导师流动机制。这样一来，不仅学生的潜能得以激发，导师在培养过程中也能有的放矢，提高效率，减少资源浪费。

　　第一届入选“国家实验班”的唐峰就在这种自由轻松的学术氛围中找到了最适合的研究方向。“理论、实验、计算等，我先后换了4个课题组。”唐峰表示，实验班不仅拥有大量具有过硬学术资历的优秀导师，而且这些“大咖”级老师还是“共享”的，大家可以根据自己的兴趣更换导师，甚至是研究方向。2019年，唐峰以第一作者身份先后在《自然》《自然·物理》《科学·进展》等国际一流期刊上发表三篇学术论文，成为青年科研新星。

　　为了让同学们全心投入科研学习中，“国家实验班”在本科期间每月发放专项津贴，并通过入学一次性奖励和“英才计划”等方式，尽可能提高学生待遇。“我是农村出来的小孩儿，当时花了很多时间精力出去做兼职，进入实验班后，专项津贴解决了我的后顾之忧，让我可以专心做科研。”雎长城说。

　　培育有归属感的创新力量

　　“‘出口决定进口’，最好的生源绝不能放跑。”“国家实验班”导师吕笑梅认为，除了创新的机制、高水平的教师队伍等，如何更好地结合政策吸引优秀学生的加入，并将优秀学生留在国内发展是我们人才培养要重点考虑的问题。

　　谈及在“国家实验班”的经历，胡逢睿印象最深的，还是8年生活积累下来的集体归属感。“‘国家实验班’提供了交流的平台，读研期间同学们交流很多，一起发表文章，平常私下关于实验的想法也多有交流。”

　　不仅是胡逢睿，雎长城的8年科研生活也深深受益于“国家实验班”的建制。“我们是以一个集体的形式进入‘国家实验班’的，同学间通过合作解决了很多问题，一直延续到现在。”毕业后的雎长城和同学蒋尚池继续合作，共同创办了高新科技公司——南京迈塔光电科技有限公司，主攻精密仪器研发和制造，在半导体高新行业为国家卡脖子问题努力探索研发。同时，他们还为南京大学PT实验室的建设出谋划策。

　　据了解，“国家实验班”专门配备一名教师作为班主任，尽力为学生营造思想碰撞和合作交流的氛围，组织各类班级活动，如班级座谈会、迎新年聚会、暑假参访校友企业等。这种协同创新的班集体模式增强了凝聚力和向心力，打破了研究生通常只在课题组内交流的壁垒，有利于交叉学科和跨学科的成果产出。

　　这样的集体归属感也慢慢升华为学生们对祖国的一种认同。

　　“国家实验班”绝大部分同学出国深造后，仍选择回国发展。“我的导师于扬老师在国外学成后，毅然选择回国。”第一届“国家实验班”学生龚明现就职于中科大微尺度物质科学国家研究中心。他追随导师的科研步伐，前往海外进行联合培养交流，博士毕业后同样选择回国。

　　“回望南京大学‘国家实验班’的人才培养探索过程，既有成功的经验，也有不足的反思。例如，由于超前意识导致经验不足；在实际执行时，硕博学制衔接、延期期间的博士待遇解决不很顺畅，研究生培养阶段班集体建设、使命感培养还需加强等等。”邢定钰表示，今年，教育部推出“强基计划”，加强基础学科人才培养体系，加强本硕博阶段的贯通培养。“国家实验班”将不断进行创新与教学改革的探索，加强基础学科拔尖学生培养，吸引更多优秀的学生投身基础研究。

　　（本报记者 苏雁 本报通讯员 齐琦 于玥晗）

(责编：何淼、孙竞)
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