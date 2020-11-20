匈牙利教师如意： “用中文陪伴学生成长”

匈牙利本土中文教师如意表示，希望能开发一套独特的教学方法以应对时代的挑战。图为如意近照。教育部中外语言交流合作中心供图

新冠肺炎疫情在全球蔓延，为应对疫情冲击，面向各国本土中文教师的线上培训成为推动国际中文教育发展的重要举措。相关专家表示，本土中文教师了解当地风土人情、了解学生的学习习惯、语言沟通容易，是国际中文教育的重要资源。这些本土中文教师有着怎样的教学故事，在教学中又会面临什么样的挑战？本版从今日起刊出“本土中文教师系列访谈”。

“是中文将我和学生们紧紧联系在了一起。能用中文陪伴他们的成长，见证他们的进步，我很欣慰，也很骄傲。”说这话的是匈牙利本土中文教师如意（Karsai Zsuzsanna）。

因汉字爱上中文

立志从事中文教育

从精心设计教学活动到带领学生了解中华文化，再到编写本土中文教材，如意说，希望能以自己的努力，为学生们了解中文、学习中文提供平台。

如意与中文结缘，源于一个来自中国的纪念品。在如意小的时候，对中华文化感兴趣的父母送给她一把绘有孙悟空图案的尺子，她看着上面精美的图案和方方正正的文字很是喜欢，从此对汉字产生了浓厚兴趣。

随着对汉字的了解和掌握，如意逐渐爱上了中文这门语言。“中文读起来真的太美了，学中文也特别有意思。于是，我上中学时就立志长大后要从事与中文相关的工作，在中学毕业后便报考了匈牙利罗兰大学中文系。”如意说。

确定了从事中文教育的梦想，如意就开始关注如何取得教师资质。“我读书那时，在匈牙利高校只开设中文专业，还没设中文师范专业，为了获得教师资质，我只好同时修习德语——为的是通过德语师范专业先获得师范专业培训的机会。”

2011年那年，还未大学毕业的如意开始在匈中双语学校实习，在该校当教学助理，主要承担校内翻译和中文辅导工作。经过努力，2013年大学毕业后，她正式成为匈中双语学校的中文教师。“我真的很开心，下一步要努力成为中文教师！”如意如是说。

赴中国培训研修

提升中文教学技能

在匈中双语学校，如意一边继续从事校内翻译和辅导工作，一边辅助教授新开设的中华文化课程。但是在教学之初，如意就遇到了一个大难题，那就是中华文化课程没有教材，所有的教学内容都需要教师根据学生的中文水平来确定。

于是，如意决定自己编写教材、设计教学活动，通过中匈双语让学生们对中国及中国文化有更深层次的了解，激发他们的学习兴趣。

专心致力于教学的如意，在越来越享受到教中文带给她的乐趣之余，还希望继续提升自己的中文教学水平，成为真正的中文教师。“虽然我已有汉学学士学位，但我更希望获得中文教师资质。因此，我决定拿出时间提升自己的中文教学专业能力。”如意说。

2014年，如意申请了国际中文教师奖学金，赴复旦大学攻读汉语国际教育专业。“在复旦大学，我认识了很多优秀的老师，学到了很多新的知识，也了解了作为一名中文教育工作者最重要的是什么。上海求学之旅价值巨大，让我永生难忘。”如意感慨道。

从复旦大学毕业后，如意参加了本土中文教师选拔。因成绩优秀，她被正式录取为匈中双语学校本土中文教师。

“很激动，真的成为一名中文教师了。回到匈牙利后，我就能如愿以偿地继续在匈中双语学校教中文，完成中华文化课程教材的研发，帮助匈牙利孩子们实现梦想了。”如意说。

多年来，为了提高中文教学技能，如意通过参加培训和研修不断提升自己。参加了在华东师范大学举办的外国本土中文教师培训后，如意表示，关于教材内容的培训非常实用，不仅让她了解到有哪些新的中文教材，也了解了其他老师使用这些教材的感受和效果，从而可以借鉴参考并取长补短。

2017年，如意再次来到华东师范大学参加本土中文教师培训研修。“参加类似的培训很重要，不仅可以认识很多其他国家的本土中文教师，也可以通过别人的经验了解其他老师的教学方法、教学经验，对我来说是很好的学习机会，对我的中文教学工作也有很大帮助。”

研究高效教学法

为学生打下语言基础

作为一名本土中文教师，如意从自身学习中文的实际经验出发，了解匈牙利学生学习中文遇到的困难和挑战，帮助学生在学习中文的过程中找到更好的平衡点。

在教学过程中，很多事情都让如意难以忘怀。“学生通过汉语水平考试或在比赛中获得好成绩，我会非常高兴；上课或学校活动时气氛活跃，孩子们很喜欢，也让我很高兴；有时我还会收到学生画的画作或写给我的祝福语……这些细节都让我深受感动。”

让如意印象最深刻的一件事就是她教了8年的学生毕业了。“时间过得真快，我还记得这些孩子在幼儿园上第一节课时的情景。从刚开始汉语拼音都不会读到现在能够用中文流利地和我交谈，这种感觉很特别，也让我非常感慨。”

如意表示，十几年来，匈牙利人学习中文和了解中华文化的兴趣不断增加。与此同时，他们学习中文的机会也明显多了起来。除了匈牙利当地不断增多的中文学校之外，各种中文教学项目、中文教育机构也越来越多，这不仅为当地学生创造了学习中文的机会，也为那些爱好中文或工作与中文相关的成年人提供了提升自己的空间。

如意认为，随着信息技术和在线教学手段的发展，未来匈牙利的中文教学将更加多元化。同时，教师的角色也相应地变得丰富，因为在信息量爆炸的当下，教师需要在多方面为学生提供指导。

关于未来，如意表示，“我的个人目标也与中文有关——想开发出一套独特的中文教学方法以应对时代的挑战。在信息时代，我希望我的教学方法可以引起学生的兴趣，保持他们的学习动力，并为他们提供坚实的语言基础，让他们能够在不同环境中体验学习，帮助他们掌握中文这门美丽的语言。”

(责编：孙竞、何淼)