 探索产教融合 为产业转型培养人才

原标题：探索产教融合，提升职业技能 为产业转型培养人才

作为“5G+AI”全场景应用示范园区项目的一环，“AI+上海科技大学数字孪生3D模型”项目近期通过验收，模型精细呈现出上海科技大学（张江校区）的校园，视觉效果令人惊叹。

此次项目的主要负责人是几名来自山东商业职业技术学院与慧科集团共建的“虚拟现实现代学徒制班”的学生，在企业的指导下，这些学生逐步具备了完成项目的能力。

“随着产业数字化进程的加快，职业内涵和从业方式正发生着变化。作为专注前沿科技和创新人才培养的企业，我们致力于让人才培养跟得上产业数字化转型的步伐。”慧科集团创始人、董事长方业昌说。

支持高校新兴产业相关专业建设

“培养能为经济发展和社会进步作出卓越贡献的人才，是新时代高校的重要使命。”贵州大学计算机科学与技术学院院长秦永彬表示，“为了提高人才的产业适用性，开展产教融合十分必要。”

在贵州省教育厅的大力支持下，慧科集团与贵州大学联合共建贵州省首个省级示范性软件学院，开设大数据技术与应用、移动云计算和互联网营销等专业方向。在培养模式上，将行业岗位需求融入课程体系，把来自产业的师资、真实项目案例带入课堂。

截至2020年，贵州大学软件学院累计培养540名大数据、云计算和互联网相关人才，为贵州和西南地区数字化产业输入了新鲜血液。

2018年1月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，同意设立山东新旧动能转换综合试验区。次年，慧科集团与山东省教育厅签署战略合作协议，开展新兴产业相关专业和产业学院建设，推进人才培养与产业优化升级的紧密对接。

山东商业职业技术学院党委书记张志东表示，与企业的合作进一步利用了大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术，推动校企双方创新现代学徒制等人才培养模式，从而有效服务产业转型升级和区域经济发展。

为企业数字化转型进行人才赋能

时代集团是一家高新技术企业，在数字化转型过程中，需要对员工进行多方面培训。慧科集团旗下的数字化人才在线教育平台“开课吧”，为时代集团制定了一系列数字化人才培训方案，并指导企业进行产品创新升级。

“培养数字化应用人才，既能帮助企业提升工作效率、优化工作流程，也丰富了数字技术在行业内的使用场景，为进行跨行业融合提供了可能。”时代集团总裁王小兰说。

“强大的师资和教研、技术团队是教学水平、课程研发的可靠保障。”方业昌说，“开课吧与多家互联网企业达成合作，全方位培养产业在数字化转型、智能化升级过程中需要的技术开发、应用和管理等人才。”

目前，开课吧面向广大数字化专业和应用人才提供人工智能、产品、设计、运营等热门学科的在线课程。6月，开课吧发布“百企新基建数字人才计划”，课程涵盖数据应用人才、AI人才、产品设计人才等，紧扣新基建发展实际，满足行业从业者职业提升的多元需求。

“开课吧的在线教育课程，不仅让学员在更深技术领域取得了进步，也为广大企业数字化转型进行人才赋能。未来，我们将继续帮助企业提高数字化能力，为企业智能化升级提供动力。”方业昌说。

《 人民日报 》（ 2020年11月20日 07 版）

(责编：孙竞、何淼)