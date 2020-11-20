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走出大山再回到大山 只为书声琅琅

李  纵  彭远贺

2020年11月20日08:18  来源：人民网－人民日报
 
原标题：书声琅琅大瑶山

　　韦君玉在备课。
　　冯晓安摄（人民视觉）

　　“读那么多书有什么用？很多人不读书也过得挺好！”

　　一名学生家长的反问，令韦君玉记忆犹新。那时她刚刚成为一名中学教师，得知班里有学生打算放弃中考外出打工，便和班主任去家访，劝说这名学生回校。

　　“我也是山里的孩子，知识让我有了走出大山的能力，更可以选择做自己想做的事。”韦君玉是这样回答的。

　　这算得上“现身说法”。韦君玉是大瑶山中一名语文教师，也是从大瑶山走出的女大学生，她选择回到大山，是想为山里的孩子们教授知识、传递希望。

　　走出大山

　　远山深处，山岭绵延、沟壑纵横，广西融水苗族自治县白云乡大坡村白难屯，是韦君玉的家乡。在韦君玉记忆中，儿时的家乡普遍贫困，自家全靠父亲种地支撑、勉强温饱。彼时，当地人们刚开始重视教育，“女不读书”的观念还较广，很多适龄女童仍在家中帮着织布种田。

　　上世纪80年代末，在武警部队的大力支持下，“春蕾女童班”（后改名为“武警红瑶女童班”）在白云乡中心校成立，努力改变当地女孩受教育比例低的状况。

　　1996年，8岁的韦君玉入读白云乡中心校，和村里4个小伙伴一起成为第二届“武警红瑶女童班”的学生。“父亲说不清读书有哪些好处，但是他说去了女童班肯定是对将来好的，希望我用功读书、改变命运。现在想起来，当时能有那样的机会，很幸运。”韦君玉非常感激武警部队和热心人士。

　　2008年，韦君玉顺利考上大学，成为村里第一名女大学生。她决定报考师范专业，“大瑶山里还有很多孩子也渴求知识、需要更好的教育。”尽管毕业时考取了教师资格证，韦君玉并不满足，在南宁边工作边利用周末深造，通过自学考试，取得了广西师范大学的学士学位。

　　重返家乡

　　“是时候回去实现最初的梦想了。”当韦君玉了解到同在大瑶山的金秀瑶族自治县迫切需要教师人才，她决定重返大山。2013年，韦君玉成为金秀县忠良中学语文教师。

　　离开了大城市，回到了家乡大瑶山。从金秀县到忠良乡，乘车绕了2个多小时的山路。忠良中学许多学生家长常年在外务工，半大的孩子留守在家，平时由老人照看。韦君玉观察发现：“也许因为没什么机会和外人打交道，孩子们普遍性格内向，缺乏自信。”

　　教学、家访、谈心，课上严要求，课下勤关心……一回生，两回熟，学生们私下开始管韦君玉叫“君姐”了。

　　“能当学生学习上的好老师、生活中的大姐姐，是最开心的事。”韦君玉语带笑意，“我觉得老师不仅要教给学生文化知识，更要去点亮他们的希望，营造一个可以让他们展翅高飞的环境。”

　　与韦君玉同班的同学，大多都读到高中、中专毕业，很多人同样走出大山。她们中有的回到乡卫生院工作，成为红瑶第一名女医生；有的创业致富后，投资修通村里10公里的公路，让白云乡白难屯结束了不通公路的历史……现在的白云乡中心小学，建起了教学楼。随着“两免一补”政策全面实施，当地实现了适龄儿童100%入学。

　　扶志扶智

　　“唧唧复唧唧，木兰当户织……”在金秀县桐木中学宽敞明亮的教室里，韦君玉带着学生们朗诵《木兰诗》，琅琅书声回荡在大瑶山中。

　　4年前，韦君玉调到了金秀县桐木中学。这是一所乡镇中学，但教学仪器是按一类学校标准配置，每间教室都配备了电脑。

　　刚到学校时，她和同事去贫困户学生小韦的家中家访。老旧的泥房，里面只有一张床、一张饭桌和几张小凳子……眼前所见令韦君玉想起了小时候家里简陋的吊脚楼，“得想办法让小韦有个舒适的成长环境。”

　　韦君玉和同事帮助小韦家向相关部门申请易地搬迁。看着他们为自家的事情奔走，家长韦元群也生出一股劲头：“一个女娃都能这样帮我，为了自己的小孩，我也要努力。”通过易地扶贫搬迁，自己再打打零工，第二年韦元群就带着全家住进了新房。

　　“教育扶贫，是阻断贫困代际传递的重要途径。我觉得当好一名老师，更要培养学生摆脱贫困的志气和智慧。”韦君玉说。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月20日 04 版）

(责编：孙竞、何淼)
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